S empre più bello chiude la trilogia dedicata alla storia di Marta, divenuta un simbolo per tutti quei giovani che, affetti da una rara malattia, sorridono e si aprono alla vita. Ma chi ritroveremo nell’ultimo capitolo? Che ne sarà di Marta e del suo nuovo amore Gabriele? Supererà il delicato intervento a cui deve essere sottoposta?

Sempre più bello arriverà al cinema come film evento. Eagle Pictures lo distribuirà nelle sale il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio. E un evento lo è realmente: è il film che segna la parola fine sulla storia di Marta, protagonista di Sul più bello e Ancora più bello. Entrambi i precedenti film, appena sbarcati sulle piattaforme digitali, sono diventati un successo a livello planetario.

Nel cast di Sempre più bello, al fianco della protagonista Ludovica Francesconi, ritroviamo Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci e Diego Giangrasso.

New entry di questo nuovo capitolo è Drusilla Foer, tra le co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo e reduce dal successo del suo ultimo spettacolo teatrale Eleganzissima.

Ma dove eravamo rimasti con la storia?

Ludovica Francesconi in Sempre più bello.

Cosa racconta il film

Sempre più bello comincia dove finiva il film precedente, Ancora più bello.

Marta (Ludovica Francesconi), dopo il riuscito trapianto ai polmoni, ce l’ha fatta e torna a respirare. Al risveglio Gabriele (Giancarlo Commare) è accanto a lei, e insieme decidono di andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro.

Orfani della stravaganza di Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini.

Tutto sembra procedere per il meglio, ma improvvisamente la malattia della ragazza si ripresenta. La situazione si complica drammaticamente. Marta viene ricoverata d’urgenza. Tutti i suoi amici, preoccupati dalla ricaduta, si riuniscono in ospedale in attesa di notizie da Dario, ormai fidato medico che la ha in cura.

Gabriele, disperato, cerca di ricontattare l’austera e schiva nonna di Marta (Drusilla Foer), con cui la ragazza non ha più rapporti da molti anni. In questo momento in cui la vita della giovane è appesa a un filo, sembrerebbe essere lei l’unica a poter decidere del suo destino…

Drusilla Foer in Sempre più bello.

La regia di Gabriele Norza

Come il precedente film, anche Sempre più bello è diretto dal regista Claudio Norza. I due film sono stati girati in sequenza, mentre la pandemia da CoVid interessava tutti quanti. Rappresenta dunque una straordinaria eccezione nel panorama produttivo italiano, che ha coinvolto in un anno terribile giovani e promettenti attori italiani.

Ma cosa ne pensa Norza di Sempre più bello, scritto da Roberto Proia e Michela Straniero?

Le parole del regista

“Sempre più bello è un film pop, molto raffinato, l’immagine è il risultato della grande ricerca sinergica tra regia, fotografia, scene e costumi, per dare quel tocco di favola poetica che rende fruibile il sottofondo di intenso dramma che condiziona la vita di Marta e di conseguenza di chi le sta intorno e la ama. Marta con i suoi colori combatte visivamente la malattia e il destino, che vuole piegare a sé piuttosto che esserne piegata”, ha spiegato.

“Su questo film – ha continuato - ho messo a frutto tutta l’esperienza accumulata nei tanti anni di lavoro, visto il tipo di storia e di target di pubblico. Abbiamo fatto il possibile per far muovere lo spettatore insieme agli attori nei vari ambienti dandogli la sensazione di farne parte, per meglio percepire l’emozione che l’attore sta esprimendo. Questa d'altronde è la cosa che più amo: rendere il pubblico profondamente immerso nelle emozioni e sensazioni che permeano la storia e farlo sentire al centro della scena piuttosto che distaccato osservatore”.

Una bellissima storia d'amore

“Sempre più bello è una bellissima storia, moderna e romantica, e Marta un meraviglioso personaggio che sono sicuro entrerà, in questo terzo film, ancora di più nel cuore del pubblico. Il suo coraggio nell’affrontare la vita col sorriso, con la leggerezza dei vent’anni la rende unica, una piccola eroina impegnata nella sua personale battaglia per sopravvivere ed essere felice”, ha concluso Norza.

Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare in Sempre più bello.

La fibrosi cistica

Marta, la protagonista di Sempre più bello, ultimo capitolo di tre film, è affetta da fibrosi cistica. La malattia ha finito con il diventare parte integrante del racconto. È lei l’antagonista, anche se Marta tende a viverla con assoluta normalità.

Ha evidenziato, a tal proposito, lo sceneggiatore e produttore Roberto Proia: “Sempre più bello si apre con la “rinascita” di Marta che con i polmoni nuovi è “ubriaca di ossigeno” e pronta a divorare la vita. Tuttavia è anche quello in cui la malattia entra in scena in modo più prepotente e crudele".

Il sostegno della Fondazione Fibrosi Cistica

"Tra gli elementi di originalità della storia anche il modo in cui viene trattata la Fibrosi Cistica, patologia mostrata in tutte le sue criticità e in tutte le sue manifestazioni quotidiane con precisione e credibilità, facendo luce su aspetti della vita assolutamente extra ordinari con un taglio realistico, sincero e plausibile", ha proseguito Proia.

"Proprio per questo la Fondazione Fibrosi Cistica presieduta da Matteo Marzotto ha patrocinato la trilogia, lodando l’accuratezza nella descrizione della mucoviscidosi e l’approccio positivo e propositivo che la protagonista ha nei confronti della sua condizione”.

Un dramma con toni leggeri

“Grazie a un dialogo ironico e contemporaneo, ma anche capace di dare risalto ai momenti commoventi ed emozionanti, i protagonisti della storia con tutte le loro difficoltà e i loro struggimenti sono sempre spontanei e credibili”, ha concluso Proia.

“Modulando il dramma con un tono leggero da “commedia sentimentale teen”, con scambi veloci, battute imprevedibili e divertenti, il dialogo contribuisce infatti a far affiorare un messaggio di grande valore: che la vita non si può ridurre ed esaurire in nessuna categoria preconfezionata e non si inganna, ma va sempre vissuta appieno, senza rimpianti, anche quando ci pone di fronte a scelte difficili, trasformando le avversità in occasioni per crescere”.

Il trailer

In attesa di sapere come si concluderà la storia di Marta, vi lasciamo al trailer di Sempre più bello, appena diffuso.