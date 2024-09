Sempre al tuo fianco: Guida alla nuova serie tv di Rai 1 con Ambra Angiolini

A rriva su Rai 1 la serie tv Sempre al tuo fianco, che grazie alle avventure e missioni della geologa vulcanologa interpretata da Ambra Angiolini mostra il funzionamento di una macchina complessa come quella della Protezione Civile.

Parte su Rai 1 in prima serata domenica 15 settembre la serie tv Sempre al tuo fianco. Diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, la serie tv di Rai 1 Sempre al tuo fianco è prodotta da Rai Fiction e 11 Marzo Film e ci terrà compagnia per sei serata grazie ai volti di Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Gaia Messerklinger, Tecla Insolia e Luigi Fedele. Con loro, anche Alessandro Tedeschi e Thomas Trabacchi.

Con sceneggiature firmate da Pietro Calderoni, Valter Lupo e Sofia Bruschetta, la serie tv di Rai 1 Sempre al tuo fianco apre una porta su cosa succede, quando attivandosi un’emergenza, si attivano i soccorsi della Protezione Civile.

Sara Nobili è geologa vulcanologa, a capo della sezione Emergenze della Protezione Civile. Sara, insieme al suo team di fedelissimi operatori, sarà impegnata a risolvere casi, ispirati a vicende realmente affrontate dalla Protezione Civile, che richiedono la sua mente acuta e la sua esperienza, mentre cercherà di destreggiarsi nelle complicate relazioni famigliari.

La trama della serie tv

Sara Nobili, responsabile del Rischio Vulcani e protagonista della serie tv Sempre al tuo fianco, ha partecipato a missioni da far tremare i polsi: alluvioni, cabinovie in panne, emergenze sanitarie e ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile, scongiurando rischi enormi per il nostro territorio. Ha fronteggiato Iddu, il vulcano Stromboli della sua terra di provenienza, e con lui ha un conto aperto.

Una svolta importante nella carriera arriva quando Sara viene informata dal suo capo di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l’altro candidato è Renato Lussu, stimato medico e ricercatore con una grande esperienza maturata nelle missioni in Africa, ma soprattutto nuovo grande amore di Sara. Una relazione in cui Sara si è tuffata dopo la fine del matrimonio con Massimo, padre di sua figlia Marina, una ragazza dallo spirito ribelle e in forte conflitto con i genitori per via della separazione, che non accetta in prima battuta la nuova relazione della madre con Renato, al quale si avvicinerà grazie alla comune sensibilità ambientalista.

Sara ha un rapporto speciale con Egidio Merlo, biologo responsabile del Rischio Marittimo,divenuto paraplegico in seguito a un incidente sul lavoro. Daqualche giorno Egidioinsegue Sara e Canovi perché ha visto, su uno dei mega schermi in cui monitora il Mediterraneo, una nave scomparire e ha il sospetto che non sia approdata in nessun porto.

Sara deve occuparsi anche dell’inserimento del nuovo stagista Federico, neolaureato in Fisica quantistica, che durante il suo tirocinio dovrà aiutarla nell’attività di monitoraggio interagendo con gli altri membri del team operativo. Ovvero, Victor, responsabile delle Associazioni di Volontariato,chedovrà fare i conti con un passato irrisolto, e Ginevra, la giovane e bella responsabile della Comunicazione, dal carattere gioviale e con la battuta sempre pronta, ma anche lei tormentata da un passato sentimentale sospeso.

Nel suo nuovo incarico da capo delle Emergenze, Sara metterà a frutto competenze e umanità puntando sui suoi collaboratori, un gruppo che deve però ancora trovare coesione. Anche loro hanno segreti nascosti da affrontare e risolvere.

“La proposta di fare una serie sulla Protezione Civile mi è arrivata verso la fine delle riprese della miniserie su Alfredino Rampi”, ha spiegato il regista Marco Pontecorvo. “Com’è noto da quella tragica vicenda nacque proprio questo importante Dipartimento; perciò, mi è parso la naturale prosecuzione di un percorso, la maniera di entrare a fondo e raccontare da dentro chi sono, come funziona la loro capillare organizzazione e la loro importante funzione che in molti definirebbero di angeli custodi”.

“L’ispirazione dei vari casi di puntata deriva da fatti realmente accaduti e di cui forse abbiamo sentito parlare nei notiziari ma spesso senza sapere né chi fossero le persone colpite dagli eventi, (che fosse un crollo, un trapianto d’organo, una famiglia o dei ragazzi dispersi e via dicendo) tantomeno chi fossero le persone che si prodigavano per salvarle. L’umanizzazione degli eventi, il poter dare un volto e una storia alla squadra della Protezione Civile mi ha subito interessato e penso che possa essere molto coinvolgente per gli spettatori: vederli da vicino, raccontare le loro vite, i loro amori, le loro fragilità e i loro problemi personali, che vengono immediatamente messi da parte quando si deve intervenire per un’emergenza”.

“Importante è stata anche la scelta di raccontare come le vicende e gli incontri che si fanno durante le missioni si riflettano e cambino anche l’agire nel privato dei nostri protagonisti, facendone uno degli assi portanti delle dinamiche interne al plot”.

I personaggi principali

Conosciamo insieme i personaggi che popolano la serie tv di Rai 1 Sempre al tuo fianco.

SARA NOBILI – LA RESPONSABILE DELLE EMERGENZE (Ambra Angiolini)

Sorriso sincero e un fascio di nervi in un corpo esile, è una madre e una donna tanto brava a gestire le emergenze del mondo quanto fragile ad affrontare quelle private. Sara è cresciuta a Stromboli dove ha conosciuto e sposato il marito Massimo Caruso, da cui si è separata di recente, e dove ha studiato e imparato ad amare il vulcano. Il trasferimento a Roma, al quartier generale della Protezione Civile, innesca l’inizio della conflittualità con sua figlia Marina, 17 anni, che non ha mai voluto seguire la madre nella capitale.

RENATO LUSSU – IL MEDICO VIROLOGO (Andrea Bosca)

Medico virologo, è responsabile della sezione emergenze sanitarie dopo aver maturato un lungo percorso da Medico senza frontiere in Africa. Affascinante, misterioso, dagli occhi di ghiaccio è sempre presente in ogni emergenza. Sara tiene a Renato, quell’uomo che sembra pensare, respirare come lei. Con cui condivide i giorni e le notti alla Protezione Civile, le emergenze che e le difficoltà di una vita, fatta di passione sì, ma anche di rinunce. Renato custodisce un segreto che lo porterà a mettere in discussione il rapporto con Sara per proteggerla.

OTTAVIO CANOVI – IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Thomas Trabacchi)

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, conosce profondamente Sara e la stima. È il suo mentore. Era tra gli “angeli del fango” dell’alluvione di Firenze e oggi è un uomo esperto e saggio. Ha con Sara un rapporto “paterno” anche nel privato .

EGIDIO MERLO – IL BIOLOGO MARINO (Fortunato Cerlino)

Napoletano, biologo marino, responsabile della sala rischio marittimo e costiero. Vive con una disabilità che lo costringe sulla sedia a rotelle per un’embolia avuta durante un intervento subacqueo. Da allora ha dovuto rinunciare ai suoi amati fondali e questo lo ha reso testardo, intransigente, difficile. L’occhio di Egidio è attento a qualsiasi particolare. È così che s’imbatte nello strano affondamento di un relitto, una “nave dei veleni” con sospetto materiale radioattivo a bordo.Ma non tutti gli credono…

VICTOR PAOLI – RESPONSABILE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (Alessandro Tedeschi)

È il Responsabile del collegamento con le associazioni di Volontariato, intercettato e ingaggiato da Canovi tra i soccorritori dell’alluvione del 2011 a Genova Ligure, con un passato da rider e accanito tifoso di calcio. Victor sarà coinvolto in un “cold case” che riporterà a galla una vecchia storia legata ai tempi della curva, con conseguente riapertura di un processo che metterà a rischio il suo ruolo nel team di Sara e i suoi obiettivi sentimentali su Ginevra.

GINEVRA CARBONE – CAPO DELLE RELAZIONI ESTERNE - UFFICIO STAMPA (Gaia Messerklinger)

È la Responsabile dell’ufficio stampa. Donna “acqua e sapone”, determinata e al contempo sensibile, ha il compito di intervenire ogniqualvolta Sara deve comunicare interventi difficili. Tiene i contatti con i giornalisti e la popolazione, organizza le conferenze stampa nei luoghi dell’emergenze, stempera le tensioni con i media locali. Ha un rapporto molto speciale con Victor, ma un amore tormentato e non ancora archiviato le impedisce di trasformare la loro relazione in una storia importante.

STEFANO CALINDRI - L METEREOLOGO (Francesco Meoni)

Serio accurato e scientifico, ma sempre pronto a fare squadra in maniera positiva.

FEDERICO URBANI – LO STAGISTA (Luigi Fedele)

Lo conosciamo mentre è in attesa di un colloquio da stagista per la Protezione Civile. È una delle tante opportunità post-laurea in Fisica che si trasformerà ben presto in uno slancio genuino per gli interventi paesaggistici ed umanitari della Protezione Civile. Federico condivide con Sara la passione per la vulcanologia, per questo diventerà un suo prezioso collaboratore nel monitoraggio dello Stromboli. Proprio sull’isola conoscerà la figlia Marina e, da un iniziale approccio conflittuale, avvierà con lei una relazione promettente.

MARINA CARUSO – LA FIGLIA DI SARA (Tecla Insolia)

Dal carattere vivace, cresciuta a Stromboli a contatto con la natura, capace di sorprendere per il suo coraggio e spirito di avventura. Dopo la separazione dei genitori, Marina è in conflitto aperto con la madre Sara, che preme per portarla a vivere con sé a Roma. Marina, ogni tanto, andrà a trovarla e scoprirà alcuni dei “segreti” della nuova vita di Sara.

MASSIMO CARUSO – IL MARITO DI SARA E SINDACO DI STROMBOLI (Peppino Mazzotta)

È il marito di Sara. Sara, comunque legata a Massimo, vive con senso di colpa la separazione, ed è sempre a disagio quando torna sull’isola, combattuta fra la sua scelta di libertà, le attenzioni di Massimo nei suoi confronti e le provocazioni di Marina che spinge per la loro riunione.