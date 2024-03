Sei nell’anima: Il film Netflix su Gianna Nannini – Tutte le foto in anteprima

A rriverà su Netflix solo il 2 maggio ma The Wom vi anticipa oggi tutte le foto di scena di Sei nell’anima, il film che ricostruisce trent’anni della vita di Gianna Nannini, soffermandosi su quello che lei considera l’anno della svolta: il 1983.

Il film Netflix Sei nell’anima nasce per essere un tributo cinematografico alla leggendaria figura del rock italiano, Gianna Nannini. Al debutto su Netflix il 2 maggio, il film Sei nell’anima è frutto della collaborazione creativa di Cinzia TH Torrini, regista e sceneggiatrice, e Cosimo Calamini, insieme a Donatella Diamanti e la stessa Gianna Nannini.

Basato sull’autobiografia dell’artista, Cazzi Miei, pubblicata da Mondadori nel 2016, Sei nell’anima intreccia i fili narrativi della vita e del successo di Nannini. Produzione di Indiana Production, ha per protagonista Letizia Toni, attrice nativa di Pistoia, che calca le scene nel ruolo di Nannini, rievocando l’essenza della rocker senese. Il cast si arricchisce di talenti come Andrea Delogu, interpretando una giovane Mara Maionchi, produttrice di Nannini insieme a Claudio Fabi agli albori della sua carriera, e include anche le prestazioni di Selene Caramazza (è Carla, colei che le sta al fianco da quarant’anni), Maurizio Lombardi (è il padre Danilo), e Stefano Rossi Giordani.

Una donna libera

Sei nell’anima non è soltanto il racconto biografico di Gianna Nannini ma un vero e proprio viaggio attraverso tre decenni di storia musicale italiana, partendo dall’infanzia dell’artista, esplorando le radici della sua carriera, fino a culminare con il suo riconoscimento come icona musicale. Il film si sofferma, però, su un momento cruciale del 1983, descritto come una rinascita per Nannini, che ha diviso la sua vita in un prima e un dopo.

La narrazione segue l’ascesa di Nannini, originaria di Siena e presto celebrante i suoi 70 anni, in un contesto familiare di contrasti, con genitori produttori dolciari. La sua fuga a Milano a 18 anni, finanziata dall’assicurazione dopo un incidente in fabbrica, segna l’inizio della sua carriera musicale. Nonostante le difficoltà iniziali, il talento di Nannini non tarda a emergere, portandola a collaborazioni internazionali di prestigio e a successi che hanno segnato la musica italiana ed europea, da Latin Lover a I maschi, fino all’iconica Un’estate italiana.

Il film Netflix Sei nell’anima rappresenta non solo la celebrazione di una carriera illustre ma anche l’esplorazione profonda della vita di una donna che ha fatto della musica e della libertà i pilastri del suo essere, un’artista che continua a ispirare con la sua ricerca incessante di autenticità e trasformazione.

TheWom.it ve ne mostra oggi la gallery fotografica in anteprima esclusiva.

