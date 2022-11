Scrooge: Canto di Natale rivive in versione animata in un film Netflix

S crooge: Canto di Natale è il film animato targato Netflix che propone una nuova versione musicale e soprannaturale del classico di Dickens. Un’occasione per riscoprire il giusto spirito natalizio.

Netflix propone dal 2 dicembre il film animato Scrooge: Canto di Natale. Diretto da Stephen Donnelly, il film adatta in chiave musicale e soprannaturale la storia a sfondo natalizio resa immortale da Charles Dickens. Pubblicato nel 1843, Canto di Natale ha avuto numerosi adattamenti cinematografici: dal classico del 1938 fino al recente Spirited – Magia di Natale, passando per una versione persino stralunata realizzata nel 2004 da Lorenzo Bassano, Natale a casa Deejay.

La trama del film Scrooge: Canto di Natale

L'intramontabile leggenda di Charles Dickens rinasce in questo adattamento musicale soprannaturale con viaggio nel tempo della storia di Natale per eccellenza. La sua stessa anima è in gioco e Scrooge ha a disposizione una sola Vigilia di Natale per affrontare il passato e costruire un futuro migliore.

Con canzoni reinterpretate dal leggendario Leslie Bricusse OBE, vincitore di due Oscar, il film Netflix Scrooge: Canto di Natale è un'opera che farà cantare le nuove generazioni. Se pensate di conoscere già la storia, ricredetevi: la nuova versione vi sorprenderà ma manterrà sempre al centro Scrooge e il suo viaggio nel tempo per ottenere una possibilità di redenzione prima della fine della Vigilia di Natale.

Il poster originale del film Netflix Scrooge: Canto di Natale.

Riscoprire lo spirito natalizio

Tutti conoscono la storia da cui trae spunto Scrooge: Canto di Natale, il film targato Netflix. è quella di Ebenezer Scrooge, uno scorbutico e avaro anziano la cui vita viene sconvolta la Vigilia di Natale dalla visita di tre fantasmi, che gli fanno vedere e capire tutti i suoi sbagli. “Per me è stata una sfida affascinante quella di rimettere mano a una storia così amata e così tanto raccontata, ha dichiarato il regista Stephen Donnelly. “Tuttavia, la versione animata che ho realizzato avrà sì tutti gli elementi che la gente ama ma saranno presentati in maniera piuttosto inedita. Ci sono tantissime sorprese psichedeliche, un viaggio nel tempo e tante sequenze musicali che terranno unite le famiglie davanti allo schermo”.

Chi avesse voglia di vedere il film Netflix Scrooge: Canto di Natale in versione originale avrà una sorpresa gradita. La voce di Scrooge è infatti quella di Luke Evans, doppiatore insieme ad attori del calibro di Olivia Colman, Jessie Buckley e James Price. “Canto di Natale è un classico senza tempo. Sono entusiasta di essere stato scelto come Scrooge”, ha commentato Evans. “Non vedo l’ora che le famiglie riscoprano il giusto spirito natalizio insieme a Scrooge e ai fantasmi che gli fanno visita”.

