Su Netflix arriva la serie tv dedicata a Scott Pilgrim e alla sua lotta contro i 7 ex di Ramona

G raphic novel e film di culto, Scott Pilgrim è ora una serie tv in otto episodi targata Netflix che riporta al centro la narrazione le difficili lotte che il protagonista deve affrontare per stare con la ragazza dei suoi sogni.

Scott Pilgrim è la serie tv animata che Netflix ha tratto dalle graphic novel di Bryan Lee O’Malley. Disponibile su Netflix dal 17 novembre con tutti i suoi otto episodi, la serie tv Scott Pilgrim racconta di come Scott Pilgrim, dopo aver incontrato la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, scopra che deve che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei.

Dal fumetto alla serie tv

Scott Pilgrim ha già vissuto molte avventure ma sta per sfidare nuovamente il mondo. La figura del magro bassista è stata presentata al pubblico per la prima volta nella popolare serie a fumetti di Bryan Lee O’Malley per essere poi interpretata da Michael Cera nel film cult del 2010 diretto da Edgar Wright, Scott Pilgrim vs the World. Ora Scott, Ramona Flowers e i suoi sette ex cattivi stanno per arrivare sotto forma di anime nella serie tv Netflix Scott Pilgrim, prodotta da O’Malley e Ben David Grabinski.

Nella versione originale della serie tv Netflix, Scott Pilgrim ha ancora una volta la voce di Michael Cera. Così come tutti gli altri attori del film di Wright prestano la voce ai personaggi che allora interpretavano: Mary Elizabeth Winstead sarà Ramona, Kieran Culkin sarà Wallace Wells, Anna Kendrick sarà Stacey Pilgrim, Brie Larson sarà Envy Adams, Alison Pill sarà Kim Pine, Aubrey Plaza sarà Julie Powers, Johnny Simmons sarà il giovane Neil, Mark Webber sarà Stephen Stills, Ellen Wong sarà Knives Chau e, naturalmente, Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman e Mae Whitman saranno gli ex malvagi di Ramona. "Sono tutti attori passati a fare cose incredibili, ma per me, sono come una famiglia", ha rivelato O'Malley riguardo al cast.

Per Wright, che funge anche da produttore esecutivo per la nuova serie Netflix, l'idea di portare il cast originale del film Scott Pilgrim era una conclusione scontata. "Fortunatamente, il cast di Scott Pilgrim è diventato come una famiglia unita e si sono strette amicizie per la vita", ha raccontato. "C'è ancora oggi una e-mail di gruppo con l'intero cast, che va avanti dal 2010. Sono stato felice di poter vedere (e sentire) tutti tornare nei loro ruoli".

"Nel corso degli anni, i fan avevano chiesto se ci sarebbe stato un seguito al film o qualche altra forma di continuazione", ha continuato Wright. "Sapevo che un seguito in live action era improbabile, ma di solito suggerivo che forse un adattamento anime poteva essere un'idea interessante. E poi, miracolosamente, un giorno Netflix si è messa in contatto per proporcela. Ma, cosa ancora migliore, il nostro brillante creatore Bryan Lee O'Malley aveva un'idea molto più avventurosa rispetto a una semplice trasposizione dei libri originali”.

"Tutti abbiamo messo il cuore e l'anima nella serie tv e ci siamo divertiti un sacco a farla", ha aggiunto O'Malley. "È esilarante. È emozionante. È visivamente sorprendente. Le scene d'azione vi lasceranno a bocca aperta. E ci potrebbero essere alcune sorprese lungo il cammino”.

Il poster della serie tv Netflix Scott Pilgrim.

I personaggi principali

Per chi già non li conoscesse, ecco una breve guida ai personaggi principali che animano il mondo della serie tv Netflix Scott Pilgrim.

Scott Pilgrim. Il protagonista della serie, un giovane bassista di una band chiamata "Sex Bob-Omb". Deve affrontare i Sette Ex Cattivi di Ramona per poter continuare a frequentarla.

Ramona Flowers. L'interesse amoroso di Scott, una ragazza misteriosa con un passato complicato. Ha sette ex fidanzati malvagi che cercano di ostacolare la sua relazione con Scott.

Knives Chau. L'ex ragazza di Scott all'inizio della serie, una ragazza giovane e entusiasta. Diventa una parte importante della trama mentre cerca di superare la sua relazione con Scott.

Wallace Wells. Il coinquilino di Scott e il suo migliore amico. Wallace è apertamente gay ed è un personaggio molto divertente nella serie.

Kim Pine. L'amica di lunga data di Scott e batterista dei Sex Bob-Omb. Ha una relazione complessa con Scott.

Stacey Pilgrim. La sorella minore di Scott, che si preoccupa per lui e cerca di tenerlo fuori dai guai.

Gideon Gordon Graves. L'antagonista finale della serie, nonché uno degli ex fidanzati malvagi di Ramona.

Stephen Stills. Il chitarrista dei Sex Bob-Omb e amico di Scott.

Il giovane Neil. Un giovane fan dei Sex Bob-Omb che si unisce alla band e cerca di imitare Scott.

Julie Powers. Una delle coinquiline di Scott e Wallace, spesso scontrosa e sarcastica.

Roxie Richter. Uno dei Sette Ex Cattivi di Ramona Flowers, Roxie è una avversaria particolarmente abile in combattimento e ha vissuto una relazione con Ramona ai tempi dell’università.

