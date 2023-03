School Spirits: Un’adolescente cerca di capire chi l’ha uccisa nella nuova serie tv Paramount+

L a serie tv Paramount+ School Spirits ha per protagonista l’attrice Peyton List nei panni di un’adolescente che, misteriosamente uccisa, vive nel limbo e attraversa i corridoi del suo liceo per capire chi ha voluto la sua morte. Tra mistery, dramma e un pizzico di umorismo.

Debutta il 9 marzo negli Stati Uniti la serie tv Paramount+ School Spirits. In attesa di sapere quale sarà la data della release italiana, siamo andati alla scoperta dei suoi otto episodi per capire cosa accade alla protagonista, l’adolescente Maddie, interpretata dalla star di Cobra Kai Peyton List.

Dopo essere morta, Maddie è bloccata in una sorta di limbo ed è chiamata a investigare sulle circostanze legate alla propria misteriosa scomparsa. Affronta così un giallo vero e proprio durante il quale è costretta a muoversi nel “purgatorio” del liceo che frequenta. Ma più si avvicina alla verità più emergeranno segreti e bugie…

Sentirsi invisibili

School Spirits, la nuova serie tv Paramount+, segue le disgrazie di Maddie Nears, un’adolescente bloccata nell’aldilà in seguita alla sua improvvisa scomparsa. Senza dubbio, le sue indagini per capire chi l’ha messa fuori gioco non saranno tranquille e i corridoi del liceo Split River non saranno più quelli di prima: il caos è all’orizzonte. “Maddie è una studentessa delle superiori che si sveglia morta”, ha spiegato lo showrunner Oliver Goldstick. “Ha solo vaghi ricordi di quello che è stato il suo ultimo giorno in vita ma i pochi indizi bastano a farle capire di essere stata uccisa”.

Nonostante la sua premessa da giallo, la serie tv original Paramount+ School Spirits è figlia della pandemia da CoVid, come ha tenuto a specificare lo stesso Goldstick. “Dopo mesi di isolamento, gli adolescenti sono stati costretti a muoversi in un mondo spettrale e surreale. Alcuni si sono sentiti invisibili e hanno improvvisamente dubitato delle persone di cui una volta si fidavano. La serie tv lancia un messaggio di speranza e ci ricorda che non siamo mai definiti dalla cosa peggiore che ci capita nella vita”.

Segreti, bugie e verità

Maddie, la protagonista della serie tv Paramount+ School Spirits è interpretata da Peyton List, la giovane attrice meglio conosciuta per la serie Netflix Cobra Kai, in cui interpreta Tory Nichols. “Maddie è molto diversa da Tory”, ha affermato List. “Tory ama la vita mentre Maddie è una persona molto chiusa. Non condivide molto di sé e non lascia che gli altri si avvicino a lei: ciò rende interessante le nuove circostanze in cui si ritrova a muoversi. Tuttavia, è una ragazza molto forte e con un gran cuore”.

Mentre cerca di abituarsi alla sua nuove spettrale esistenza, Maddie entra in contatto con un gruppo di sostegno formato da altri studenti che sono morti nel campus della scuola negli anni e che sono rimasti anch’essi bloccati nello stesso limbo. “Tutti gli altri ricordano gli ultimi momenti della loro vita ma non Maddie”, ha voluto aggiungere lo showrunner Goldstick. “La serie tv Paramount+ School Spirits è un meraviglioso mix delle commedie di John Hughes con i noir adolescenziali, con un personaggio commovente e divertente al suo centro. È come dire agli spettatori: cominciate a guardarla per il mistero da risolvere ma continuate per l’umorismo e il dramma che presenta!”.

Man mano che Maddie si avvicina alla verità, nessuna delle sue certezze sarà più tale a causa delle bugie e dei segreti che scopre. “Non penso a School Spirits come a una storia di fantasmi o di eventi soprannaturali. Preferisco vederla come un mistery angosciante per adolescenti”, ha sancito Peyton List. “Non è stato semplice interpretare un fantasma. L’episodio finale mi ha fatto impazzire: è stato come se tutto avesse finalmente un senso. Ho pianto a dirotto leggendo la sceneggiatura ed io non sono una che solitamente piange!”.

