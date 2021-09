J essica Chastain e Oscar Isaac sono i protagonisti del remake del classico di Bergman: tutto sulla nuova miniserie Scene da un matrimonio.

Presentata in anteprima al Festival di Venezia, Scene da un matrimonio approda finalmente anche in televisione. Si tratta di un remake dell’omonimo classico di Ingmar Bergman del’73.



A firmare la miniserie è la rete HBO, la stessa di altri titoli dell’anno, come The Undoing con Nicole Kidman e Omicidio a Easttown con Kate Winslet.

Regista della serie è Hagai Levi (In Treatment, The Affair) che rivista in chiave contemporanea Scene da un matrimonio, affidando il ruolo dei protagonisti a Jessica Chastain e Oscar Isaac.



Ecco cosa devi sapere sulla miniserie da vedere, insieme ai film romantici per l'autunno.

Il film precedente

Quando si parla della miniserie Scene da un matrimonio, non si può non ricordare il suo precedente, il classico di Ingmar Bergman del 1976. All’epoca, il regista svedese scrisse e diresse una serie televisiva con Liv Ullmann e Erland Josephson nei panni dei protagonisti Marianne e Johan. Lo show era composto da sei puntate della durata complessiva di 281 minuti. Il progetto fu successivamente ridotto in una versione cinematografica da 167 minuti, attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Proprio la versione cinematografica vinse il Golden Globe come Miglior film straniero. Tuttavia, poiché era già stata trasmesso in televisione un anno prima di venire distribuito nelle sale, la pellicola venne squalificata dalla corsa all'Oscar (sempre come Miglior film straniero). Veniquattro registi, tra cui Frank Capra e Federico Fellini, scrissero una la lettera aperta all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Chiedevano che il film venisse riammesso al concorso, ma fu inutile.

La trama

La storia è incentrata su una coppia della media borghesia americana, entrambi sulla quarantina. Sono sposati da 10 anni e con una figlia, Ava. Lui, Jonathan, è un professore universitario del dipartimento di Filosofia alla Tufts, ex ebreo ortodosso (come racconta spesso). Il suo lavoro che gli permette di trascorrere più tempo in casa. Questo lo rende il genitore chiamato ad occuparsi maggiormente della figlia Ava. Lei è Mira, manager di una multinazionale di informatica, spesso via per lavoro. La coppia ha un rapporto apparentemente perfetto, che viene analizzato in profondità e nelle sue sfaccettature attraverso la serie.

Di cosa parla

Sono tanti i temi affrontati in Scene da un matrimonio: amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, separazione. Sono gli stessi dilemmi che hanno reso immortale la miniserie (poi il film) di Bergman, in chiave contemporanea. In molti hanno definito Scene da un matrimonio (sia il classico, sia questo remake) una sorta di trattato di analisi sull'amore, sull'odio, sul desiderio, sulla monogamia, e ovviamente sul matrimonio.

Attraverso i cinque episodi che compongono la serie, si indaga in tutta la loro complessità le dinamiche più private della coppia composta da Mira e Jonathan. Apparentemente perfetta e solida, la coppia viene ritratta nella sua intimità. Proprio da questa prospettiva ravvicinata il pubblico può cogliere i segreti della coppia: l’insoddisfazione della donna, i tentativi di lui per salvare la relazione. Poi le loro recriminazione e confessioni reciproche. Si assiste alla disgregazione di un legame all'apparenza indissolubile.

I protagonisti

Protagonisti assoluti di Scene da un matrimonio sono Oscar Isaac e Jessica Chastain, che figurano anche tra i produttori esecutivi.

I due attori hanno dato prova di una grande chimica, anche perché hanno già lavorato insieme nel film del 2014 intitolato 1981: Indagine a New York. Attualmente, Isaac è al cinema con due film, Il collezionista di carte e il kolossal fantascientifico Dune di Denis Villeneuve.

La miniserie è stata presentata alla 78° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove la serie è stata accolta da recensioni entusiastiche e da una doppia standing ovation del pubblico del PalaBiennale.

Le due star Oscar Isaac e Jessica Chastain sono state anche protagoniste di un momento molto intenso sul red carpet. Davanti ai fotografi, lui ha accarezzato e baciato il braccio della collega, come se ne fosse realmente il partner. In realtà, è stata un’altra prova di interpretazione da parte dei due interpreti Jessica Chastain e Oscar Isaac sono infatti sposati, ma non tra loro, legati invece da autentica amicizia.

Quando e dove vederlo

I cinque episodi di cui è composta la serie Scene da un matrimonio sono trasmessi in tv su Sky Atlantic e sono disponibili in streaming su Now da lunedì 20 settembre alle ore 21.15, con un episodio a settimana ogni lunedì fino al 18 ottobre, con una programmazione in ritardo di solo una settimana rispetto all'uscita della serie su HBO negli Stati Uniti.