I l film Netflix Saving Bikini Bottom promette di essere un'avventura avvincente e divertente, ricca di personaggi amati e temi rilevanti. Celebra infatti la scienza, l'amicizia e la famiglia, offrendo al contempo uno sguardo più approfondito su Sandy Cheeks e il suo mondo, sia sopra che sotto il mare.

Netflix propone dal 2 agosto il film d’animazione Saving Bikini Bottom, che ci catapulta ancora una volta nel mondo subacqueo di Spongebob per concentrarsi sul personaggio di Sandy Cheeks. Diretto da Liza Johnson, il film Netflix Saving Bikini Bottom vede gli abitanti di Bikini Bottom messi in pericolo quando la loro casa è improvvisamente prelevata dall'oceano e tenuta in ostaggio in un laboratorio in Texas.

Al centro di questo sinistro complotto si trova l'imprenditrice Sue Nahmee, interpretata da Wanda Sykes, che intende trasformare gli abitanti di Bikini Bottom in Sea Pals, una linea di prodotti di giocattoli teneri e coccolosi. La scienziata marina e scoiattolo intrepido Sandy Cheeks e il sempre felice SpongeBob dovranno allora recarsi a Galveston per salvare i loro amici e riportare Bikini Bottom al suo posto sotto il mare.

Guida ai personaggi

Per chi non avesse dimestichezza con il mondo di Spongebob, ecco una guida completa ai personaggi, noti o inediti, che incontriamo nel film Netflix Saving Bikini Bottom.

Sandy Cheeks

Sandy Cheeks è uno scoiattolo proveniente da una famiglia circense del Texas che vive sott'acqua a Bikini Bottom. Intelligente e coraggiosa, Sandy è una scienziata con una passione per la biologia marina e la raccolta di dati. Tuttavia, quando un conglomerato sfrutta le sue ricerche subacquee a scopo di lucro, tocca a Sandy salvare i suoi amici. Come afferma la regista Liza Johnson: "Sandy è una scienziata molto seria riguardo alla raccolta dei dati, ma è anche un'esperta di karate e una grande amica che si prende cura della sua comunità".

Sue Nahmee (Wanda Sykes)

Sue Nahmee è la mente dietro i laboratori B.O.O.T.S., ossessionata dalla vita marina e ereditiera di un parco acquatico, determinata a trasformare SpongeBob, Patrick e tutti gli abitanti di Bikini Bottom in Sea Pals. Johnson ha sottolineato l'importanza di Sue nel film: "Wanda Sykes ha portato un'abilità straordinaria nel creare un personaggio che è al contempo scienziato, ereditiera del Texas e anche comico, rendendo il suo ruolo memorabile".

SpongeBob

Fedele amico di Sandy, SpongeBob, è noto per il suo ottimismo eterno e la sua immaginazione senza limiti. In questa avventura, SpongeBob accompagna Sandy nella missione per salvare Bikini Bottom, contribuendo con la sua meraviglia infantile e il suo entusiasmo contagioso. Johnson ha descritto il loro dinamico duo: "Sandy è impegnata in un'impresa scientifica seria, mentre SpongeBob vive il mondo con meraviglia infantile. Insieme, trovano un approccio complementare alle sfide che incontrano".

La Famiglia Cheeks

La famiglia di Sandy è altrettanto straordinaria, composta da membri come Ma Cheeks, la matriarca dal carattere vivace; Granny Cheeks, l'agile nonna; i gemelli Rowdy e Rosie, sempre pronti all'azione; e Randy Cheeks, il fratello spericolato. Pa Cheeks, il patriarca, è determinato a trasportare Sandy a Galveston per salvare i suoi amici. Come evidenziato dalla regista, "la famiglia di Sandy è un gruppo circense dotato di abilità fisiche e acrobatiche che saranno cruciali nella missione di salvataggio".

Il poster originale del film Netflix Saving Bikini Bottom.

La ricerca di una nuova famiglia

Il film Netflix Saving Bikini Bottom non è solo una storia di avventura, ma esplora anche temi profondi come la crescita personale e la ricerca di una nuova famiglia all'interno di una comunità di interesse. La regista Liza Johnson ha dichiarato: "È un film che parla dell'avventura di Sandy, ma anche di cosa significhi crescere e trovare una nuova famiglia con una comunità di interesse — nel suo caso, la scienza subacquea — e come navigare questa nuova famiglia con quella che l'ha cresciuta".

Inoltre, il film offre una riflessione sul bilanciamento tra la vita che abbiamo scelto e quella da cui proveniamo, incoraggiando gli spettatori a trovare il proprio cammino anche quando è difficile tornare alle origini. "Spero che il pubblico capisca le sfide che Sandy ha dovuto affrontare per lasciare Galveston e diventare la persona che voleva essere", ha concluso Johnson.

