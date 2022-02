S anremo 2022 giunge alla fine. Durante il corso della giornata, sarete aggiornati su tutto ciò che concerne la quinta e ultima serata del festival. Dalla scaletta alle esibizioni degli ospiti al live, troverete tutto ciò di cui avete bisogno.

Sanremo 2022 è in pieno svolgimento e la quinta e ultima serata del festival, quella delle cover, è prevista oggi, sabato 5 febbraio, alle 20.30 su Rai 1, subito dopo il Tg1. Accanto ad Amadeus vedremo Sabrina Ferilli, che torna all'Ariston come conduttrice per la seconda volta (la prima nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza). Gli ascolti, intanto, continuano a premiare Amadeus: 14.731.000 sono stati i telespettatori della prima parte della serata cover.

Ma che accadrà durante la quinta e ultima serata di Sanremo 2022, il festival della canzone italiana? E quali gli ospiti?

l'ordine dei big in gara

La quinta e ultima serata del festival decreterà chi sarà il vincitore di Sanremo 2022. A votare sarà esclusivamente il pubblico da casa, si spera privo di condizionamenti. Riusciranno Mahmood e Blanco a mantenere la vetta della classifica? Lo scopriremo a notte fonda.

Intanto, ecco l'ordine di esibizione dei 25 big:

1. Matteo Romano

2. Giusy Ferreri

3. Rkomi

4. Iva Zanicchi

5. Aka7even

6. Massimo Ranieri

7. Noemi

8. Fabrizio Moro

9. Dargen D’Amico

10. Elisa

11. Irama

12. Michele Bravi

13. La Rappresentante di Lista

14. Emma

15. Mahmood e Blanco

16. Highsnob e Hu

17. Sangiovanni

18. Gianni Morandi

19. Ditonellapiaga e Rettore

20. Yuman

21. Achille Lauro

22. Ana Mena

23. Tananai

24. Giovanni Truppi

25. Le Vibrazioni

I super ospiti

La quinta e ultima serata del Festival ha il suo super ospite musicale in Marco Mengoni, che torna a Sanremo 2022 dopo aver vinto nel 2013 con L'essenziale. Sul palco dell'Ariston arriveranno anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi, direttamente dalla loro nave. Altri nomi si aggiungeranno nel corso della giornata: sicuri in platea, i volti di Mara Venier e Alba Parietti. In più, ci sarà un'anteprima del musical Ballo Ballo, dedicato a Raffaella Carrà.

Il diario della quinta serata

La quinta e ultima serata del festival si apre nel più tradizionale dei modi con l'orchestra di Sanremo 2022 che esegue l'Inno di Mameli. La scaletta è particolarmente lunga e Amadeus sa che deve correre per non evitare di dare la linea direttamente a Domenica in. Si esibiranno tutti i big in gara e si voterà da casa. Ovviamente la classifica finale andrà integrata a quella delle serate precedenti. A meno che le esibizioni non riservino guizzi particolari, stasera giocheremo con i giudizi e i voti, usando i titoli o i versi di altre canzoni. Lasciamo ai nostri top e flop ogni considerazione.

Matteo Romano con Virale

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e torna tra qualche anno. Voto: 6.

Giusy Ferreri con Miele

Basta un poco di zucchero e la pillola va giù... non occorre il miele per capire che è stato un festival sbagliato. Voto: 7.

Rkomi con Insuperabile

E tu, e noi, e lei tra noi... quando canta Rkomi la canzone passa in secondo piano, segno che forse tanto insuperabile non era. Voto: 8.

La Sabrinona nazionale

Per la quinta e ultima serata di Sanremo richiama al festival Sabrina Ferilli. Da quando ha presentato la kermesse 25 anni fa, la sua notorietà è salita alle stelle. Deve tanto all'allora scelta di Pippo Baudo e forse è uno dei motivi per cui ha accettato di buon grado di ritornare su quel palco. Riverbero stellare o meno, Sabrina è una tigre da palcoscenico ma ha il difficile compito di superare Maria Chiara Giannetta, la co-conduttrice della serata precedente.

Come fai a resistere a 15 ore di televisione al giorno? Mentana te fa' un baffo, esordisce rivolgendosi al conduttore. Se tante volte decidessi di non far più il festival, stasera falla brutta brutta!

Iva Zanicchi con Voglio amarti

Amami ancora, fallo dolcemente, un giorno, un mese, un'ora... Perché non può cantarlo un'ottantenne? L'Ariston apprezza, tutti in piedi. Voto: 8.

Aka7even con Perfetta così

Ti darei gli occhi miei per veder ciò che non vedi... Nobile nelle intenzioni e con un linguaggio diretto, da millennial a millennial. Voto: 7,5.

Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare

Sul mare luccica la nostra barca, tesa nel vento... la metafora è abusata ma la canzone non è d'amore, come ci si aspettava. Chissà che la prossima volta non torni in versione pulp come nel film Riccardo va all'inferno di Roberta Torre, di cui è protagonista. Voto: 7.

Noemi con Ti amo non lo so dire

Ti amo, in sogno, ti amo, in aria, ti amo... bastava che chiedesse a Umberto Tozzi e avrebbe risolto il problema. Battuta a parte, la canzone cresce di sera in sera. Voto: 8,5.

Fabrizio Moro con Sei tu

Dargen D’Amico con Dove si balla

22.10 – Sabrina Ferilli, Non monologo con Amadeus

QUARTO BLOCCO

22.25 – Elisa con O forse sei tu

22.31 – Irama con Ovunque andrai

22.36 – World Nutella Day -Lancio

22.38 – Esibizione Farfalle Azzurre

22.40 – Michele Bravi con L'inverno dei fiori

QUINTO BLOCCO

22.51 – La Rappresentate di Lista con Ciao Ciao

22.56 – Recall codici televoto

22.58 – Emma con Ogni volta è così

23.03 – Mahmood e Blanco con Brividi

23.08 – Inno Milano-Cortina 2026

Amadeus ricorda che è aperto il voto per sceglierlo

23.09 – Highsnob e Hu con Abbi cura di te

SESTO BLOCCO

20 – Marco Mengoni con Filippo Scotti

Momento parlato, poi Mengoni canta L’essenziale

23.29 – Sponsor Time

23.30 – Sangiovanni con Farfalle

23.35 – Gianni Morandi con Apri tutte le porte

23.41 – Discesa Sabrina Ferilli (secondo abito)

23.43 – Omaggio a Lucio Dalla

Intro parlato di Sabrina, l’orchestra esegue Felicità di Lucio Dalla

23.46 -Ditonellapiaga e Rettore con Chimica

23.51 – Collegamento Costa Toscana

SETTIMO BLOCCO

23.58 – Berti/Rovazzi dalla Costa Toscana. Rvm Medley

00.02 – Yuman con Ora e qui

00.08 – Spot Liguria

00.09 – Achille Lauro con Domenica

00.15 – Collegamento Radio2

00.16 – Omaggio a Raffaella Carrà

Intro di Amadeus, poi musical con coreografia. Ama saluta Sergio Japino in platea

OTTAVO BLOCCO

00.28 – Ana Mena con Duecentomila ore

00.38 – Collegamento con Dubai

Amadeus si collega con il padiglione Italia dell’Expo

00.40 – Giovanni Truppi con Tuo padre, mia padre, Lucia

00.45 – Le Vibrazioni con Tantissimo

00.50 – Stop al televoto

NONO BLOCCO

00.57 – Marco Mengoni – Mi fiderò di te

1.04 – Classifica generale dal 25° al 4°

1.08 – Codici finalisti

1.09 – Numeri per votare e via al televoto

1.10 – Rvm esibizioni 3 finalisti

1.13 – Sabrina Ferilli – Ode ad Ama

DECIMO BLOCCO

1.24 – Orietta Berti all’Ariston canta Luna piena

1.30 – Rovazzi all’Ariston canta Senza pensieri

1.36 – Stop al televoto

1.37 – Premi

Premio della critica Mia Martini / premio sala stampa Lucio Dalla / premio Sergio Bardotti / premio Bigazzi

1.44 – Proclamazione vincitore

UNDICESIMO BLOCCO

1.49 – Esibizione Vincitore

1.55 – Fine puntata

CLASSIFICA FINALE

