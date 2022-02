Sanremo 2022, i top e i flop della quinta e ultima serata

L a quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022 è appena finita. Ma quali sono stati i migliori e i peggiori momenti dello show? Quali i top e i flop?

La quinta e ultima puntata di Sanremo 2022 fa calare il sipario sul Festival. Dopo averne seguito la cronaca minuto per minuto e valutato le esibizioni, è il turno di vedere quali sono stati i momenti migliori e quali i peggiori dello show, i top e i flop della quinta e ultima serata di Sanremo 2022.

SANREMO 2022, VINCONO MAHMOOD E BLANCO

I 5 momenti top della quinta e ultima serata di Sanremo 2022

Giusy Ferreri

Vogliamo regalare uno dei momenti top di Sanremo 2022 a Giusy Ferreri. Francamente, facciamo fatica a capire l’astio nei confronti della cantante palermitana e delle sue canzoni sanremesi. È come se Giusy, regina dei tormentoni estivi, pagasse lo scotto di averci fatto ballare per un’estate intera. Ecco perché scegliamo virtualmente di abbracciarla e di mandarle un messaggio: evita quel palco, non ti merita. Hai voce, hai presenza scenica e, soprattutto, hai talento. Non occorre ti faccia bistrattare così. E il pubblico della quinta e ultima serata di Sanremo 2022 lo ha capito.

Rkomi

Altro momento top di Sanremo 2022 è quello che riguarda l’ultima esibizione di Rkomi. Ha dimostrato nel corso della quinta serata di Sanremo di saper stare al gioco con un’esibizione movimentata, viva e vibrante. Il pubblico dell’Ariston ha gradito, tanto da richiedere un bis della parte finale del pezzo. In più, sul palco Rkomi si prende lo spazio che nessuno finora gli ha dato: il suo album, a un anno dall’uscita, staziona al primo posto dei più venduti della settimana nella classifica Fimi. Forse si attendeva di più dalla gara ma nel corso dell’ultima serata ha vinto.

Noemi

Questa quinta e ultima serata di Sanremo 2022 ha dimostrato la caratura di Noemi e del percorso artistico che ha intrapreso. Ha calcato il palco con allegria ricordandosi che dopotutto il festival è sì una gara ma anche una bella festa a cui prendere parte. E, a proposito di Noemi, basta con le critiche al suo aspetto fisico. Ha qualche chilo in più, ha qualche chilo in meno… si chiama body shaming anche al contrario. L’importante è che stia bene, soprattutto con se stessa.

Dargen D’Amico

Nel corso della quinta e ultima serata di Sanremo 2022 Dargen D’Amico ci ha regalato un momento tanto top quanto stralunato. Dapprima serio, rimprovera il governo che non aiuta le piccole realtà musicali. Poi, dà il via un botta e risposta con il presentatore Amadeus tutto da ridere. Ti levi mai gli occhiali?, chiede Ama. Si, quando faccio la pipì per non sporcare. Poi ti mostro come faccio. Anzi, facciamo pipì insieme. Io la mia, tu la tua. Surreale ma sublime.

Il non monologo di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli si prende la quinta e ultima serata di Sanremo 2022 con il momento top del non monologo, scelto per differenziarsi dalle altre donne della kermesse. I temi sono tutti così importanti che diventava difficile sceglierne uno. Possiamo parlare di famiglie, di donne che fanno tanto per mantenerle unite. Ma io figli non ne ho, sono un'attrice avviata e ho un marito benestante, non era il caso. Niente da fare nemmeno per un monologo sugli uomini che comandano, sulla bellezza (so' tre giorni che mangio radici per entrare in questo vestito e non so' credibile), sull'amore o sulle dipendenze amorose (poi ho pensato che avevamo Amadeus che sui social ha il profilo di coppia con Giovanna).

Idem per femminismo, body shaming, inclusione... però, io penso che per parlare di questi argomenti penso che serva chi si sporca le mani veramente sulle questioni, sono rispettosa delle competenze altrui. Ognuno deve parlare di quello che sa, facendo partire la stilettata contro il pressappochismo dei social. Perché la presenza mia deve per forza essere legata a un problema stasera? Io sto qua per il mio lavoro, le mie scelte, le mie amicizie. Ho scelto la via della leggerezza, citando Italo Calvino.

I 5 momenti flop

Il nervosismo in conferenza stampa

Uno dei momenti flop della quinta e ultima serata di Sanremo 2022 è rappresentato dalla conferenza stampa che, come tutti i giorni, si è tenuta a mezzogiorno. Quando vengono fuori le polemiche sulla doppia esibizione di Jovanotti nella quarta serata, che anche noi avevamo sollevato, sia Amadeus sia il direttore di Rai 1 Coletta hanno perso la pazienza. Il motivo? Le loro risposte annaspavano generando l’incalzamento di ulteriori domande. Perché tale atteggiamento di attacco? Le conferenze si fanno anche per chiarire i punti oscuri e non per nasconderli come polvere sotto il tappeto. Non si vive di soli complimenti, anche se si fa il 60% di share.

Il problema Sanremo Giovani

Un’altra scelta flop non solo della quinta e ultima serata del festival ma di tutto Sanremo 2022 riguarda l’immissione tra i big dei tre ragazzi provenienti da Sanremo Giovani. Nessuno dei tre ha lasciato il segno, dimostrandosi spesso di essere ancora immaturo o più old dei big storici. Sanremo non è una passeggiata e quei tre posti potevano essere riservati a qualcun altro. Anche ai Jalisse, per esempio, di cui abbiamo ascoltato la canzone a Verissimo, nell’elegante salotto di Silvia Toffanin.

L’accanimento mediatico e social verso Grignani

Abbiamo parlato tanto di inclusività per questo festival ma qualcosa ancora non torna. Non si spiega altrimenti l’accanimento di oggi nei confronti di Gianluca Grignani, da parte di stampa e social. Che non stia vivendo un momento facile è sotto gli occhi di tutti ma perché accanirsi con giudizi personali e morali sul suo conto? Perché inventarsi mani al collo che non esistono dietro le quinte? Non bisognerebbe forse tendere la mano piuttosto che scagliare pietre? L’esclusione è questo: deridere chi già sta all’angolo. Gianluca è uno di noi. Gianluca è come noi. Pregi e difetti annessi. Come ricordato da Marco Mengoni e Filippo Scotti sul palco stasera, la tastiera può essere un’arma.

Gli sponsor sul palco

Per cinque sere ci siamo sorbiti gli sponsor da lontano. Questa sera sono stati portati sul palco, prima con la Nazionale di Ginnastica Ritmica e poi con Orietta Berti (conciata come Elisabetta I) e Fabio Rovazzi. Le Farfalle Azzurre si esibiscono per la crema spalmabile più nota al mondo che sicuramente non mangeranno, i due cantanti invece scendono dalla nave e cantano ognuno un pezzo del proprio repertorio? La quinta e ultima serata era già lunga di suo perché appesantirla con parentesi scollegate solo per accontentare chi paga i conti?

La morte del piccolo Rayan

Sappiamo che la festa è bella e non va interrotta. La quinta e ultima serata di Sanremo 2022 una festa lo era e non si poteva di certo rovinarla. Ma la notizia del piccolo Rayan caduto in un pozzo era la più importante della giornata, come hanno dimostrato le aperture dei telegiornali. La sua morte andava almeno annunciata, dal momento che la vicenda toccava particolarmente noi italiani per ricordarci la tragica storia del piccolo Alfredino. Va bene la bolla di musica ma un passaggio alla realtà era doveroso.