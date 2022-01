Tra i cantanti che avremmo voluto a Sanremo 2022, c’è lui: l’enigma della canzone italiana. Non sappiamo chi sia Liberato. Sappiamo essere napoletano per via della lingua in cui canta e per una intervista concessa via mail a un mensile di musica. E il mistero sarebbe stato un ottimo antidoto per non sentir cantare di sole, cuore e amore.