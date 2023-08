Sanditon 3: Come si conclude la serie tv tratta da Jane Austen

P rossimamente su Sky, vedremo le puntate della serie tv Sanditon 3, l’ultima stagione della saga che conclude le vicende dei personaggi nati dalla penna di Jane Austen. Che ne sarà di Charlotte? E di Georgiana?

Arriverà prossimamente su Sky Sanditon 3, la stagione finale dell’amata serie tv tratta dal romanzo incompleto di Jane Austen. La storia continuerà da dove si era interrotta Sanditon 2 e si concentrerà sulla vivace eroina Charlotte Heywood e sulla sua amica Georgiana Lambe. Avventure, scandali, intrighi e, soprattutto, sentimenti saranno ancora una volta al centro delle vicende.

Il futuro di Charlotte

Cappellini, spiagge e cuori infranti si preparano a tornare in Sanditon 3, l’ultima stagione della serie tv che si avvia alla sua definitiva conclusione. L’ultima volta che abbiamo visto la località balneare immaginaria che dà il titolo alla serie tv, la protagonista Charlotte (Rose Williams) ha capito che il suo stoico datore di lavoro Alexander Coulboune (Ben Lloyd-Hughes) non era in grado (o semplicemente non voleva farlo) di ammettere di ricambiare i sentimenti che lei prova nei suoi confronti. Charlotte ha dunque deciso di lasciare Sanditon per tornare nel piccolo villaggio agricolo di Willindgen, dove è cresciuta, e in seguito ha sorpreso tutti coloro che la amano annunciando di aver accettato la proposta di matrimonio del suo amico d’infanzia Ralph Starling (Cai Bridgen).

“Charlotte era consapevole che sarebbero rimasti tutti scioccati dalla sua decisione di sistemarsi”, ha spiegato la ventinovenne attrice Rose Williams. “Del resto, Charlotte ha sempre amato Ralph: sono cresciuti insieme e persino suo padre considera il loro fidanzamento come qualcosa di scontato e prevedibile. Nonostante la sua esperienza a Sanditon, Charlotte ha sentito la responsabilità di proteggere la sua famiglia prendendo una decisione che avrebbe apportato solo vantaggi. Così facendo, ha rinunciato al suo desiderio di indipendenza, avventura e vero amore, un sacrificio comune all’epoca per una donna nella sua posizione”.

Sebbene il romanzo della Austen sia rimasto incompleto a causa della sua morte sopraggiunta nel 1817, la serie tv Sanditon 3 provvede a chiudere tutte le linee narrative sistemando ogni personaggio. “Sono molto contenta di quello che attende la mia Charlotte”, ha aggiunto Williams. “Il mio personaggio è cambiato profondamente dalla prima puntata a oggi. Era la figlia di un contadino con grandi sogni di avventura ed è diventata una donna che ha sperimentato la delusione in amore, ha imparato a conoscere le crudeli realtà del suo mondo e che ha deciso quali erano i suoi veri valori. Sul finale, Charlotte saprà chi è e cosa vuole dalla sua vita ma alle sue condizioni”.

Il poster originale della serie tv Sanditon 3.

Il futuro di Georgiana

Nella serie tv Sanditon 3, Charlotte torna all’inizio della stagione a Sanditon con Ralph al seguito per festeggiare il ventunesimo compleanno della sua migliore amica, Georgiana (Crystal Clarke). Pupilla della famiglia Parker dopo la morte del ricco padre, Georgiana sta per raggiungere la maggiore età e ciò implica che potrà finalmente mettere le mani sulla sua eredità. Tuttavia, una minaccia proveniente da qualcuno di inaspettato potrebbe rendere la sua felicità meno lunga del previsto.

“Georgiana sperimenta il picco più alto della sua parabola ma anche quello più basso dopo che la sua più grande paura si concretizza”, ha evidenziato l’attrice Crystal Clarke. “Quando la sua eredità viene contestata da qualcuno a cui si sentiva molto legata, Georgiana è trascinata in tribunale. Per l’accusa e le sue argomentazioni potrebbe non avere diritto a qualcosa che le spetta sin dalla nascita. Ed è lì che vediamo il suo carattere e la sua identità andare a pezzi davanti a tutti”.

Nel frattempo, Sanditon è diventata anche una meta turistica fiorente, concretizzando il sogno dell’imprenditore locale Tom Parker (Kris Marshall), il cui prossimo obiettivo è quello di realizzare un hotel. Tom spera di avere dalla sua il ricco investitore Rowleigh Pryce (James Bolam) ma questi ha una storia molto complicata con l’indomabile matriarca della cittadina, Lady Denham (Anne Reid)…

