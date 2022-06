Sanditon 2: Nuovi amori e intrighi attendono Charlotte nella serie tv Sky

S anditon si era conclusa con Charlotte delusa dall’amore ma in Sanditon 2, la serie tv su Sky, il cuore della ragazza torna a battere nuovamente.

Debutta il 20 luglio su Sky Sanditon 2, la seconda stagione della serie tv targata BBC tratta dal romanzo incompiuto di Jane Austen.

I sei nuovi episodi riprendono la storia là dove si era interrotta con la prima stagione. La vivace Charlotte Heywood torna a Sanditon, la pittoresca località costiera, qualche mese dopo la sua prima sorprendente permanenza nel posto. Ma quali avventure, scandali, intrighi e, soprattutto, romanticismo l’attendono adesso che in città c’è anche l’inaspettata presenza di un gruppo di ufficiali dell’esercito?

Ancora una volta, ritroveremo l’attrice Rose Williams nei panni di Charlotte ma tanti sono i volti nuovi che impareremo a conoscere nel corso delle puntate.

Dove eravamo rimasti?

Sanditon 2, trasmessa da Sky, riprende il filo della storia raccontata nella serie tv Sanditon continuando le vicende di Charlotte Heywood. Ma cosa dove era rimasta la storia? Proviamo a riassumerne i fatti salienti.

Eroina testarda che non conosce ostacolo, Charlotte era ansiosa di essere coinvolta nello sviluppo di Sanditon e di relazionarsi con le persone che vi partecipano. Tuttavia, un incontro casuale l’aveva portata nella località balneare, facendola diventare presto la più apprezzata da tutti. L’unico che però le dimostrava qualche reticenza era Sydney Parker, il fratello dell’imprenditore che si occupa di espandere Sanditon. Mentre Charlotte si dimostrava sincera, Sidney era sempre distaccato e insondabile.

C’è voluto del tempo prima che i due iniziassero a capirsi ma le scintille non tardarono ad arrivare. Sydney, tuttavia, vorrebbe sposarla ma è costretto a rinunciarvi per sposare una ricca vedova in modo da salvare il progetto Sanditon, a rischio fallimento. In lacrime, Charlotte aveva lasciato Sanditon per tornarsene nella casa di famiglia.

Ritorno a Sanditon

A raccontare cosa accadrà alla sua Charlotte nella serie tv Sanditon 2 su Sky è la stessa Rose Williams. “Nel periodo in cui è stata via da Sanditon, Charlotte è inevitabilmente cambiata. Ha vissuto un dolore per lei straziante che l’ha costretta a crescere psicologicamente ed emotivamente. Superando la sofferenza per un amore che aveva comunque vissuto in segreto, ha nuovamente la stessa brama di avventura di prima. A Willingdon si sente soffocata: l’energia della fattoria è incompatibile con quella di Sanditon e delle persone che ha conosciuto. Ecco perché ha desiderio di ritornare sul luogo del delitto”.

Ma a Sanditon Charlotte non va da sola. Porta con sé la sorella minore Alison, impersonata da Rosie Graham. “Si tratta di una delle cose che più ho apprezzato di Sanditon 2”, ha dichiarato l’attrice. “La relazione tra le due ricorda quella di Jane Austen con la sorella minore Cassandra e trae ispirazioni da Ragione e sentimento e Orgoglio e pregiudizio, due capolavori della scrittrice”.

In Sanditon 2, Charlotte trova lavoro come istitutrice. “Mi sono ispirata a Mary Wollstonecraft, che odiava essere una governante”, ha aggiunto Williams. “Odiava quel lavoro perché tra le altre cose le imponeva di indottrinare le ragazze a divenire “sposabili”. Ma, come tante altre giovani donne del periodo, per Charlotte non ci sono altre possibilità che diventare governante: all’epoca, nessuna poteva ad esempio andare a lavorare in un negozio, a meno che non fosse a conduzione familiare. Se avesse potuto scegliere altro, sicuramente non lo avrebbe fatto. Di sicuro, le piacciono molto i bambini ed è cresciuta come la più grande di 12 figli”.

Due sono infine gli uomini che gravitano in Sanditon 2 intorno a Charlotte: Mr. Colbourne, per cui lavora come istitutrice della figlia e nipote, e il colonnello Lennox. “Charlotte vorrebbe diventare indipendente, cosa che ovviamente non è possibile”, ha concluso l’attrice. “Si interessa quindi a Lennox non perché è bello o focoso ma perché è il capo di centinaia di uomini: vuole capire, in qualche modo, come si fa e che tipo di testa serve per agguantare una certa leadership. Di Mr. Colbourne invece è curiosa di sapere come mai si mostri così distaccato e di capire se in qualche angolo del suo cuore potrebbe rivelarsi un padre migliore di quello che è. In sintesi, non considera nessuno dei due come papabile marito: il suo interesse deriva dal voler capire la loro personalità e, di conseguenza, imparare qualcosa che le ritornerà utile per crescere”.

I nuovi personaggi

Sanditon 2, la serie tv che Sky offre dal 20 luglio, è piena di nuovi personaggi che portano tutto il loro carico di intrighi, fascino e mistero. Conosciamoli da vicino.

Alexander Colbourne (Ben Lloyd Hughes)

Uomo di poche parole, Alexander Colboune è premuroso, troppo cerebrale ma anche passionale, ma lavora con tutte le sue forze per contenere i suoi aspetti positivi. Evita la mondanità e detesta Londra: per lui i balli e le feste altro non sono che la forma più bassa di miseria umana. È padre dell’avventurosa Leonora e tutore dell’ostinata nipote Augusta. Come Charlotte, ha giurato di non volersi più innamorare ed è determinato a non rischiare mai più di ferire o di essere ferito per amore.

Ben Lloyd Hughes in Sanditon 2.

Colonnello Lennox (Tom Weston-Jones)

Il colonnello Lennox è un valoroso e sincero eroe di guerra che ha combattuto a Waterloo. È anche un aristocratico, ben educato e affascinante, che spera di conquistare il cuore di una certa persona a Sanditon. In quanto coraggioso leader, ha il più sincero rispetto da parte dei suoi uomini e per lui niente è più importante del ruolo sociale che ricopre e dell’onore. Tuttavia, desidera anche imporsi come uno dei membri più rispettabili e raffinati dell’élite sociale.

Tom Weston-Jones in Sanditon 2.

Alison Heywood (Rosie Graham)

Nel tornare a Sanditon Charlotte porta con sé la vivace sorella minore Alison. Romantica senza speranza, Alison è consapevole (ma anche entusiasta) del fatto che presto arriverà per lei il momento di sposarsi. Dato che è la seconda figlia più grande della famiglia, Alison nutre un po’ di gelosia nei confronti di Charlotte e delle sue avventure: motivo per cui vuole godersi a pieno la sua estate a Sanditon. Il suo unico obiettivo è trovare e sposare un uomo, così come legge nei romanzi rosa e nelle poesie che ama tanto.

Rosie Graham in Sanditon 2.

Charles Lockhart (Alexander Vlahos)

Artista, amante, critico ed esploratore in egual misura, Charles è un rockettaro ante litteram. Quando arriva a Sanditon su commissione per dipingere i ritratti dei residenti ricchi e alla moda, ha modo di conoscere Georgiana Lambe, la ricca ereditiera nera amica di Charlotte. Determinato a conquistarla, si avvale dell’aiuto di Arthur Parker, amico intimo di Georgiana, nonostante la disapprovazione dei cauti tutori della ragazza, Tom e Mary.

Alexander Vlahos in Sanditon 2.

Il capitano Fraser (Frank Blake) e il capitano Carter (Maxim Ays)

I capitani Fraser e Carter sono due soldati che prestano servizio sotto il colonnello Lennox. Dei due, Fraser è il più provocatorio e duro, anche con se stesso: il suo umorismo è un meccanismo di difesa per nascondere le sue insicurezze e la sua mancanza di lucidità. Carter, invece, è il suo esatto opposto: bello e affascinante, è un eroe di guerra che ama la poesia e non si vergogna dei sentimenti, sebbene sembri immaturo. Sulla carta, Carter sembra l’uomo perfetto ma è davvero così nobile come tutti credono?

Frank Blake e Maxim Ays in Sanditon 2.

Augusta Markham (Eloise Webb)

Augusta è la testarda nipote di Alexander Colbourne. Vive quella fase dell’età in cui non è ancora abbastanza grande per fare il suo debutto in società. Ma allo stesso tempo non è così piccola da essere trattata come una bambina, alla stregua della cugina Leonora. Sfacciata, astuta e intelligente, si scontra spesso con lo zio e mette a dura prova i nervi di Charlotte.

Eloise Webb in Sanditon 2.