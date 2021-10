Cosa sappiamo di Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni: così Guadagnino racconta Ferragamo

I l regista Luca Guadagnino racconterà l'impresa e la carriera di Salvatore Ferragamo nel film "Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni": da Avellino a Hollywood, la moda italiana nel mondo, per sempre

Non è facile raccontare un mostro sacro del fashion come Salvatore Ferragamo, ma il grande occhio di Luca Guadagnino saprà certo farlo nel migliore dei modi. Il 12 e il 13 ottobre 2021 arriverà il film evento dedicato a Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni, un documentario che ripercorrerà la vita e l'arte di Ferragamo attraverso anche le persone che lo hanno conosciuto e che hanno avuto l'immensa fortuna di lavorare con lui.

Il film evento di Luca Guadagnino

Per il documentario su Salvatore Ferragamo, Guadagnino si è ispirato all'autobiografia del maestro. Un volume che pone al centro di tutto più di un calzolaio. La sua vita, come un'avventura affascinante, dalla provincia di Avellino fino al punto più alto, verso le stelle di Hollywood. Il sogno che è riuscito a realizzare unicamente con la sua forza di volontà, senza mai perdere di vista la vocazione del creare scarpe di design.

"Questo è il lavoro di tutta la mia vita: imparare a fare scarpe perfette, rifiutando di mettere il mio nome su quelle che non lo sono." Una delle frasi topiche dell'autobiografia, che spiega tutta l'essenza di un uomo che ha dedicato la sua intera esistenza alle scarpe e che ha ovviamente portato in alto il nome della moda italiana in tutto il mondo.

Il film evento di Luca Guadagnino è stato già presentato nel corso della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia: è stato prodotto da Francesco Melzi d'Eril e da Gabriele Moratti per MeMo Films. Inoltre figura anche Stella Savino tra i produttori esecutivi.

Il documentario non ripercorrerà solo l'esistenza e il lavoro di Ferragamo, ma prevederà anche l'inclusione di alcuni filmati d'epoca molto importanti. Da Wanda Miletti, la moglie di Salvatore, fino al regista Martin Scorsese, saranno presenti anche i pareri dei grandi nomi della moda, come i costumisti, gli stilisti e i critici. La voce narrante, poi, dell'attore Michael Stuhlbarg coinvolgerà le spettatrici attraverso una delle storie più affascinanti dell'epoca scorsa.

Salvatore - il Calzolaio dei Sogni: una figura tra fascino e mistero

"Tutti possiamo scrivere la nostra autobiografia, e se mi soffermo sui dettagli della mia carriera è solo perché così è più facile spiegarvi la missione alla quale sono stato chiamato: un lavoro che è la vocazione irrinunciabile della mia vita. Quella stessa vita che mi ha insegnato che la Natura ci dona piedi perfetti, e se si rovinano, è perché le scarpe sono difettose."

Salvatore Ferragamo aveva un sogno. Una vocazione. Una passione. E, mosso da questi obiettivi ambiziosi, ha scelto di lasciare la sua terra, dopo aver imparato il mestiere nelle botteghe di Napoli. Giovane e speranzoso, partì per gli Stati Uniti, alla ricerca di successo.

La sua è una figura quanto mai attuale e intensa, avvolta tra fascino e mistero. Perché se ce l'ha fatta, Salvatore, il Calzolaio dei Sogni, è stato solo grazie alla sua tenacia, che non è mai venuta meno. Perché, dopo aver sfiorato il fallimento, è rinato, tornando in Italia e diventando grande a Firenze, con il suo primo laboratorio. Mediante il documentario di Luca Guadagnino, è possibile immergersi in un pezzo di storia importantissimo del nostro paese, che va ben oltre la moda.