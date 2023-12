Saltburn: Il film cult sulla tensione tra disgusto e desiderio arriva finalmente su Prime Video

C onsiderato da molti come il film dell’anno, sbarca su Prime Video Saltburn, il nuovo film della regista Emerald Fennell, una delle voce più interessanti del cinema moderno. Con una storia che mixa toni e generi, racconta in maniera perfida di privilegi e desideri.

Arriva su Prime Video dal 22 dicembre Saltburn, l’atteso nuovo film della regista Emerald Fennell. La regista e sceneggiatrice dello splendido Una donna promettente si serve questa volta degli attori Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike per raccontarci nel film Prime Video Saltburn una storia di privilegio e desiderio magnificamente perfida. Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Elordi). Da lui, viene invitato a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate a dir poco indimenticabile.

“Ho voluto realizzare un film sull'amore”, ha spiegato Emerald Fennell. “Più specificamente, sul tipo di amore che si prova a una certa età. Parlo dell'età in cui finalmente diventi adulto, in cui ti stai costruendo, in cui puoi essere qualcuno, o sperare di esserlo. L'identità mutevole, il desiderio spesso non consumato, il senso di diventare un'altra persona, di voler prendere il controllo ed essere dominato, sono davvero al centro della tradizione gotica. Con Saltburn, ho voluto realizzare un moderno romanzo gotico (e horror, poiché sono una cosa sola), ambientato nelle case di campagna britanniche, un luogo in cui classe, potere e sesso si scontrano”.

“Ho voluto esplorare il nostro feticcio per esse e la relazione sadomasochistica con le cose che vogliamo ma non possiamo avere. Passiamo la vita guardando gli altri - forse più che mai adesso - in uno stato di eccitazione e auto-disprezzo. Voglio esaminare quella tensione tra disgusto e desiderio”.

La genesi del film

Dopo il successo travolgente del film Una donna promettente, la scrittrice e regista premio Oscar Emerald Fennell torna con un'altra provocazione maliziosamente divertente: un invito a trascorrere l'estate tra l'élite aristocratica nel grande maniero inglese conosciuto come Saltburn, da cui prende il titolo il film Prime Video. È un'estate che per gli amici universitari Oliver Quick e Felix Catton cambierà tutto. Con interpretazioni audaci da parte di un cast di alto livello guidato da Barry Keoghan e Jacob Elordi e un design sontuosamente realizzato che crea la propria realtà, il film offre un ritratto astuto, sexy e avvincente di un mondo di privilegi infiniti e desideri.

Voce audace del nuovo cinema pop, Fennell è nota anche come talentuosa attrice (nominata agli Emmy per aver interpretato Camilla Parker Bowles in The Crown) e scrittrice (nominata agli Emmy come showrunner in Killing Eve). Con il suo precedente film, ha anche un Oscar per la migliore sceneggiatura originale, oltre a una nomination per il miglior regista.

Forse non è una sorpresa che per il suo secondo atto, Fennell si sia avventurata in una storia completamente diversa sui giochi di potere sociale, sul privilegio di classe e sugli eccessi dei primi anni Duemila. Fennell ha raccontato che l'idea le è venuta perché voleva scrivere "sulla nostra ossessione culturale per le cose che non possiamo avere, sull'attrazione travolgente del nostro desiderio onnipresente per quelle cose e sul totale sconcerto che proviamo verso quell'ossessione. Allo stesso tempo, volevo anche scrivere del primo amore, di quel tipo di estate che si vive una volta, quell'estate da cui non ci si riprende mai e che non si può mai rivivere."

"Sono molto interessata a quelle persone che riescono a vivere come dei," ha osservato Fennell, "e i Catton vivono come dei, il che significa che possono fare tutto ciò che vogliono, così come possono fare tutto ciò che vogliono alle altre persone".

Il poster originale del film Prime Video Saltburn.

Il mondo di Oliver

Il film Prime Video Saltburn ha per protagonista l’attore Barry Keoghan nei panni di Oliver Quick. Studente del primo anno ad Oxford, Oliver non ha la minima idea di cosa aspettarsi quando riceve un ambito invito per trascorrere l'estate a Saltburn, diventando così il nostro ingresso nei suoi affascinanti e minacciosi abissi. È certamente un mondo diverso da tutto ciò che Oliver ha mai conosciuto nella sua vita e al di là di qualsiasi cosa abbia immaginato. È entrato ad Oxford come un estraneo, goffo, in cerca del suo posto, privo dell'esperienza, della ricchezza e dei contatti che ha visto altri utilizzare per realizzare i propri sogni. Ma una volta che fa amicizia con il ragazzo d'oro Felix Catton, si apre per lui la porta per un nuovo mondo.

“Oliver è qualcuno che ha semplicemente sogni più grandi della maggior parte delle altre persone”, ha evidenziato Barry Keoghan. “È una persona incredibilmente intelligente e ha molte sfaccettature, ma desidera molto essere amato". La sua performance è stata guidata anche dall'idea che tutti coloro che vivono a Saltburn siano affascinati da Oliver tanto quanto Oliver è affascinato da loro e dalle loro usanze sociali, modi e vantaggi. "I Catton rispondono a Oliver con una sorta di immagine romantica del bambino orfano", ha riflettuto l’attore. "A tutti piace davvero un ragazzo che viene dal basso. Oliver sfrutta quindi questo e dà loro esattamente ciò che vogliono. Ma forse allo stesso tempo prende molto da loro".

