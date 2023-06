Saint X: Il giallo di una ragazza scomparsa ai Caraibi nella serie tv Disney+

A rriva su Disney+ la serie tv Saint X. Tratta da un best seller, racconta cosa genera la scomparsa di una giovane ragazza mentre si trova in vacanza ai Caraibi con la famiglia, portandoci a riflettere su temi contemporanei in maniera non banale.

Disney+ propone dal 7 giugno la serie tv Saint X, un dramma psicologico tratto dall’omonimo romanzo d’esordio di Alexis Schaitkin. Gli otto episodi di cui è composta raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive, che esplora e stravolge il filone delle ragazze scomparse. La serie racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un'idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità.

La serie tv Disney+ Saint X è interpretata da Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny (figlia degli attori David Duchovny e Téa Leoni), Jayden Elijah, Bre Francis, Kenlee Anaya Townsend, Betsy Brandt e Michael Park.

Guai in Paradiso

Guai in Paradiso: si potrebbe soprannominare così la nuova serie tv targata Disney+ Saint X, in cui un’isola caraibica viene sconvolta dopo la morte di una giovane turista. La sabbia dorata delle spiagge, le acque cristalline, le colazioni a buffet e i cocktail fruttati lasciano infatti presto spazio al terrore e alla tragedia quando si rinviene il corpo di una giovane turista americana.

Basata sul best seller di Schaitkin del 2020 (che a sua volta presenta diverse analogie con casi di cronaca realmente accaduti come quelli di Natalee Holloway o Gabby Petito), la serie tv racconta il mistero che ruota intorno all’omicidio attraverso molteplici prospettive e punti di vista, partendo dalla lussuosa vacanza che la ricca famiglia Thomas si concede all’Indigo Bay Resort sull’isola (non reale) di Saint X.

Alison Thomas (West Duchovny), fresca di matricola al college, si fa notare tra gli ospiti e il personale prima di scomparire la sera prima di ripartire con la famiglia. Sin da subito, si punta il dito contro i dipendenti del resort e, in particolar modo, gli amici Edwin (Jayden Elijah) e Gogo (Josh Bonzie). Il corpo della ragazza viene ritrovato giorni dopo e, mentre la sua morte viene archiviata come un incidente, i genitori Bill (Michael Park) e Mia (Betsy Brandt) reclamano giustizia a gran voce, provocando un devastante effetto a catena e un’implacabile frenesia mediatica.

Il poster italiano della serie tv Disney+ Saint X.

La ricerca della verità

La storia raccontata dalla serie tv Disney+ Saint X si sposta poi nell’odierna Brooklyn. Emily (Alycia Debnam-Carey), la sorella minore di Alison che aveva sette anni al momento della scomparsa, scopre che Gogo lavora come tassista dopo aver lasciato l’isola caraibica per ricominciare la sua esistenza da capo altrove. Si convince allora che, entrando in contatto con lui, potrebbe indurlo a raccontare la verità su quella fatidica notte.

“Emily ha vissuto un vero dramma”, ha sottolineato Alycia Debnam-Carey, nota per aver preso parte alla serie tv Fear the Walking Dead. “Nel cercare di colmare il vuoto lasciato in casa dalla sorella Alison, si è pian piano trasformata nella sua copia. Tuttavia, quando il suo mondo collide ancora una volta con quello di Gogo, si riapproprierà di chi era. È interessante come il racconto getti uno sguardo intenso alla sua fragilità psicologica”.

La serie tv Disney+ Saint X esplora anche temi legati al razzismo, alle differenze di classe, al privilegio e al dolore, così come all’ossessione dei mass media e del pubblico nei confronti dei crimini. “Quando qualcuno muore, il primo pensiero dovrebbe andare alla famiglia”, ha commentato l’attrice West Duchovny. “La serie, invece, mostra quanto distruttivi possano essere certi atteggiamenti. Va ben oltre il caso della ragazza scomparsa, portando lo spettatore fuori dalla sua comfort zone e spingendolo a riflettere”.

