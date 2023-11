A rriva su Netflix Rustin, il film che ripercorre il ruolo giocato dall’eponimo attivista nero nel movimento per l’equiparazione dei diritti civili. La sua figura e i suoi contributi sono stati a lungo nascosti per via del fatto che era omosessuale.

Netflix propone dal 17 novembre il film Rustin. Diretto dal premio DGA e vincitore di cinque Tony George C. Wolfe e interpretato dal premio Emmy Colman Domingo, Rustin offre una prospettiva a lungo attesa sullo straordinario individuo che, insieme a giganti come il reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ed Ella Baker, ha osato immaginare un mondo diverso dando vita a un movimento iniziato con una marcia verso la libertà.

La storia si concentra infatti sull'organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin. Uno dei più grandi attivisti al mondo, Rustin ha sfidato l'autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui.

Il film Netflix Rustin può contare su un cast straordinario che include gli attori Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, CCH Pounder, Da’Vine Joy Randolph, Johnny Ramey e Michael Potts, oltre a Jeffrey Wright e Audra McDonald. Contiene inoltre una canzone inedita, Road to Freedom, composta e registrata dall’iconico Lenny Kravitz.

La trama del film

Sessant’anni dopo, la marcia su Washington viene ricordata come lo spartiacque della storia dei diritti civili grazie al discorso di Martin Luther King Jr. e il suo I Have a Dream. Tuttavia, ci furono molte persone che lavorarono instancabilmente dietro le quinte per rendere quel momento possibile e a guidare gli sforzi di tutti fu una sola e importante figura, quella di Bayard Rustin a cui è dedicato il film Netflix. In Rustin, si ripercorre la sua storia da attivista e il modo in cui è riuscito a far collaborare diverse organizzazione dedite ai diritti civili, sindacali e religiosi, sottolineando come sia stato costretto a restare sullo sfondo dello stesso movimento a causa della sua sessualità.

Consigliere e amico intimo del dottor King, Rustin (Colman Domingo) ha difficoltà nel film Netflix a convincere il riluttante gruppo di leader delle varie organizzazioni sulle sue capacità di organizzare quello che sarà ricordato come uno die più grandi raduni politici della storia americana. Temendo che la sua identità gay possa danneggiare il movimento stesso, i membri della coalizione non vogliono che sia ricordato come il volto della marcia facendo sì che, con il timore di uno scandalo mediatico, Rustin sia combattuto tra i bisogni della causa e la sua vita personale.

Il poster del film Netflix Rustin.

La vera storia di Bayard Rustin

La storia raccontata dal film Netflix Rustin restituisce non solo quali meccanismi si celavano dietro la protesta che portò alla marcia su Washington ma si propone anche di ricordarci come la libertà non significhi molto se tutti quanti non possiamo camminare fianco a fianco per essa.

Nato nel 1912, Bayard Rustin era un visionario attivista per i diritti civili. Convinto sostenitore della protesta non violenta (anche per via della sua educazione quacchera), Rustin fu la forza trainante della storica marcia del 1963 ma non si limitò solo a quella: negli anni a venire, dal 1966 al 1979, lavorò come presidente dell’A. Philip Randolph Institute, un’associazione per i diritti civili di New York. Di lui, Martin Luther King Jr. scrisse a un collega: “Siamo fermamente convinti della politica della nonviolenza per la nostra lotta e crediamo che la competenza e l’impegno di Bayard in tale direzione siano di inestimabile valore”.

Deceduto nel 1987, Rustin negli ultimi anni della sua vita si dedicò all’attivismo LGBTQIA+, lottando per i diritti umani e portando per primo all’attenzione della NAACP la crisi dell’AIDS. Gay costretto a convivere con le costrizioni e i pregiudizi del tempo, compresi pestaggi e arresti, è stato come dimenticato dalla storia dello stesso movimento che aveva portato al trionfo, tanto che il suo contributo non è stato per un lungo periodo di tempo riconosciuto. A tributargli il giusto onore, con una medaglia al valore, è stato però il presidente Barack Obama nel 2013.

