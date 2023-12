Su Netflix, un thriller mozzafiato in cui il protagonista non può far altro che correre e sparare

A rriva su Netflix il film Run & Gun, un thriller che, nato in piena epoca CoVid, ha come obiettivo quello di divertire lo spettatore senza che si ponga chissà quali domande. Al centro, un ex criminale costretto a fare i conti con il proprio passato.

Netflix propone dal 20 dicembre il film Run & Gun, un film che mescola azione e suspense diretto e sceneggiato da Christopher Borrelli. Con protagonista l’attore Ben Milliken, il film Netflix Run & Gun racconta la storia di Ray, un criminale pentito che, obbligato a commettere un ultimo colpo, deve attingere dal proprio violento passato per difendersi dai traditori e proteggere la sua famiglia.

La trama del film

Christopher Borrelli debutta alla regia con il film Netflix Run & Gun, un thriller che si concentra sul personaggio di Ray (Ben Milliken), un ex criminale che ha cercato di lasciarsi alle spalle il suo passato vivendo una tranquilla esistenza in periferia con la fidanzata Faith (Jannel Parrish) e lavorando come assicuratore. Tuttavia, ben presto il passato presenta il suo conto da pagare e Ray si ritrova a dover far fronte a un ricatto: dovrà portare a termine un ultimo lavoro ritirando un pacco misterioso o la sua famiglia verrà uccisa.

Ma, una volta notato dai suoi vecchi soci criminali, Ray ha alle calcagna anche il pericoloso Grayson (Richard Kind) e suo fratello Brando (Mark Dacascos). Per sopravvivere sarà allora costretto a ricorrere a molta più violenza di quanto abbia mai usato in passato. Con le vite dei suoi cari in bilico, non c’è nulla che dovrà lasciare intentato.

Il poster originale del film Netflix Run & Gun.

Il protagonista

Protagonista del film Netflix Run & Gun è l’attore Ben Milliken, noto per il suo ruolo nella serie Bosch. Dopo il suo debutto in una soap opera australiana, l’attore nato Inghilterra si è fatto strada nel mondo del cinema e della televisione partecipando a diversi progetti, come ad esempio Melrose Place e CSI: Miami.

Ambientato nel deserto intorno a Los Angeles e a Joshua Tree, il film Netflix Run & Gun permette a Milliken di sfruttare il suo fisico da pugile amatoriale per calarsi nei panni di Ray, un ex criminale che, tornato in servizio per un ultimo complicato lavoro, si ritrova rapidamente in fuga da una serie di sicari mentre quello che doveva essere un compito all’apparenza facile si trasforma in un groviglio di passi falsi e tradimenti. “Il film è stato scritto in piena epoca CoVid per offrire una divertente forma di evasione al pubblico chiuso in casa”, ha commentato Milliken. “Quando ho letto la sceneggiatura, sono stato il primo a trovare divertente la storia e le sue atmosfere quasi western, alla Tarantino quasi (con le dovute differenze)!”.

Del film, Milliken è anche produttore esecutivo. “È stato fantastico: ogni giorno tornavo a casa pieno di lividi ma soddisfatto per aver imparato qualcosa di nuovo. Ho seguito la produzione sin dal primo momento e ho toccato con mano come un film, strada facendo, possa andare incontro a molteplici cambiamenti. È come se esistessero sempre tre versioni differenti di un film: quella che è stata scritta, quella girata e, infine, quella montata che viene presentata al pubblico… un film prende vita da solo: alla fine è lui che decide in che direzione andare”.

