Ruido – Una voce che non si spegne mai: Un film Netflix racconta la violenza sulle donne in Messico

C on coraggio ma anche tanta paura, la regista Natalia Beristain ha firmato Ruido – Una voce che non si spegne mai, un film original Netflix che riflette sulla difficile condizione delle donne in Messico, tra misteriose scomparse e continui femminicidi.

Arriva su Netflix l’11 gennaio il film Ruido – Una voce che non si spegne mai. Presentato al Festival di San Sebastian 2022, Ruido – Una voce che non si spegne mai è diretto dalla regista messicana Natalia Beristain e vede l’attrice Julieta Egurrola nei panni di Julia, una madre impegnata nella ricerca della figlia scomparsa sullo sfondo di un paese da sempre in guerra con le donne.

La trama del film Ruido – Una voce che non si spegne mai

Ruido – Una voce che non si spegne mai, film original Netflix, racconta la storia di Julia. Julia è una madre, o piuttosto una delle tante madri, sorelle, figlie, colleghe la cui vita è stata devastata dalla violenza in un paese che ha dichiarato guerra alle donne. Mentre Julia cerca la figlia Ger, il suo cammino si intreccia con le storie e le lotte delle varie donne che incontra.

Dietro la macchina da presa, c’è la regista Natalia Beristain, facente parte di un piccolo gruppo di donne messicane che, in un’epoca che richiede una cinematografia più diversificata e consapevole, offre uno sguardo differente sulla condizione femminile. Già regista dello splendido Eterno femminile, Beristain con il film Netflix Ruido – Una storia che non si spegne mai ricorre a una storia di fantasia che mette in luce le ferite delle misteriose sparizioni e dei femminicidi che opprimono, purtroppo, la vita quotidiana in Messico.

Natalia Beristain, la regista del film Netflix Ruido - Una voce che non si spegne mai.

La somma di tante storie vere

Il film Netflix Ruido – Una voce che non si spegne mai è nato nella mente della regista Natalia Beristain già una decina di anni fa. Ha raccontato a tal proposito: “La storia di Julia mi ha accompagna da dieci anni. Ma ho sempre avuto paura di affrontare l’argomento e ho continuato a rimandare le riprese di anno in anno. Tuttavia, non ho mai smesso di approfondire determinate vicende, di leggere e di incontrare persone. E, purtroppo, mi sono resa sempre più conto di quanto la violenza in Messico sia aumentata anziché diminuita”.

“Ruido – Una voce che non si spegne mai è la somma di tante storie realmente accadute”, ha proseguito la regista. “Ho intervistato molte persone, soprattutto madri, e tutte mi dicevano la stessa cosa: questa è la storia di mia figlia, puoi dirlo se vuoi. Ma non volevo raccontare la storia di una sola persona. Per me, era semmai importante intrecciarle tutte e restituirle con forza e autenticità”.

“La violenza di genere è stato il punto di partenza. Ma non volevo mostrare solo quella. Non si può parlare di sparizioni di donne senza parlare di femminicidio e non si può parlare di femminicidio tacendo dell’impunità dei colpevoli. E se si parla di impunità si deve parlare anche di crimine organizzato. La finzione narrativa non può essere avulsa dalla realtà”, ha aggiunto Beristain. “E questa è una delle ragioni per cui ho avuto paura a realizzare il film. Sono terrorizzata da ciò a cui assistiamo tutti i giorni in Messico: la morte di giornalisti e attivisti e l’enorme numero di omicidi. Viviamo nel terrore continuo”.

