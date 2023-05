Royalteen: La principessa Margrethe cerca l’amore nel sequel del film Netflix

N etflix propone il film Royalteen: La principessa Margrethe, seguito della storia d’amore tra Kalle e Lena che tanto successo ha riscontrato lo scorso anno. Al centro della storia c’è questa volta colei che nel primo film era l’antagonista: la giovane principessa Margrethe.

Arriva su Netflix dall’11 maggio il film Royalteen: La principessa Margrethe, seguito di Royalteen – L’erede. Come il film Netflix che l’ha preceduto, anche Royalteen – La principessa Margrethe è tratto dall’acclamata serie di libri per adolescenti scritti da Randi Fuglehaug e Anne Gunn Halvorsen, best seller in tutto il mondo.

Diretto da Ingvild Søderlind, racconta quanto è accaduto sulla scia del ballo scolastico con cui si concludeva il primo film, puntando l’attenzione su quanto accade alla principessa Margrethe, desiderosa di riacquistare normalità mentre fatica a mantenere la sua perfetta facciata quando affronta drammi familiari.

La trama del film

Nel film Netflix Royalteen, il ballo scolastico si è concluso in modo drammatico per la principessa Margrethe (Elli Rhiannon Müller Osbourne). La giovane non osa raccontare a nessuno cos'è successo la notte del suo ricovero in ospedale. Improvvisamente, però, la famiglia reale danese organizza una visita in Norvegia e la principessa avrà finalmente l'opportunità di incontrare l'affascinante principe danese con cui chatta da mesi. Mentre i drammi familiari aumentano per i reali norvegesi, lei cerca a fatica di prendersi cura della propria famiglia, di dimostrarsi una principessa forte e di essere vulnerabile nella ricerca dell'amore.

Il poster italiano del film Netflix Royalteen: La principessa Margrethe.

L’amore per Margrethe

Il film Netflix Royalteen ruotava intorno alle figure del principe ereditario norvegese Kalle e di Lena, che si incontravano per la prima volta il primo giorno di scuola di lei. Kalle e Lena iniziavano a nutrire sentimenti l’uno nei confronti dell’altra, con grande dispiacere di Margrethe, la sorella di Kalle. La principessa non desiderava, infatti, che il fratello stesse con una ragazza della classe media e, per tale ragione, faceva di tutto per separare i due.

Royalteen si concludeva con Margrethe che pagava le conseguenze delle sue azioni lasciando gli spettatori con il fiato sospeso: è viva oppure no? Ed è rispondendo a questa domanda che comincia il film Netflix Royalteen: La principessa Margrethe. Ovviamente, no, non muore, come chi conosce la saga letteraria già sa senza temere alcuno spoiler.

Nel romanzo, infatti, Margrethe si risveglia in ospedale senza raccontare a nessuno del misterioso disturbo che la affligge: la sua è una scelta consapevole dal momento che, considerata la malattia della madre, non vuole portare ulteriore preoccupazione alla famiglia. Senza alleati o amici intimi su cui poter contare, Margrathe può sperare soltanto nell’amore e in un principe azzurro per portare sollievo alla sua anima e, in fondo, anche al suo corpo.

Ecco spiegato il motivo per cui il film Netflix Royalteen: La principessa Margrethe si concentra sugli sforzi della giovane per trovare quell’amore di cui ha da sempre bisogno. Solo un sentimento puro, come quello del principe Alexander (Sammy Germain Wadi) potrà aiutarla a capire chi è e cosa vuole, riavvicinandola al fratello e a superare una morte purtroppo inevitabile. In fondo, la sua è la storia di una ragazza che ha solo perso il controllo e ha bisogno di ritrovare se stessa.

