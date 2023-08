La storia d’amore tra un principe inglese e il figlio della Presidente degli Usa in un film Prime Video

R osso, bianco e sangue blu è il film originale Prime Video che, tratto da un romanzo best seller, racconta la storia d’amore che nasce tra l’erede al trono d’Inghilterra e il figlio della donna più potente del mondo. Con delicatezza e umorismo.

Prime Video propone dall’11 agosto il film Rosso, bianco e sangue blu. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, segna il debutto come regista e co-sceneggiatore del drammaturgo, premiato con un Tony Award, Matthew Lopez.

Con un cast di prim’ordine, il film Prime Video Rosso, bianco e sangue blu racconta l’inaspettata storia d’amore tra Alex, il figlio della Presidente degli States, e il principe Henry d’Inghilterra, due ragazzi che hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una "tregua". Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia e l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati.

Dall’odio all’amore

Quando Alex (Taylor Zakhar Perez), il figlio della Presidente degli Stati Uniti Ellen Claremont (Uma Thurman), viene invitato a un matrimonio reale in Gran Bretagna, tutti si aspettano che si comporti al meglio e che sia il più diplomatico possibile. Purtroppo, le cose non vanno così, dal momento che Alex ha una faida in corso con il principe Henry (Nicholas Galitzine), nipote del re (Stephen Fry), che giunge al culmine quando una lite tra i due provoca la distruzione della costosissima torta nuziale.

Per evitare di mettere in atto la complessa macchina delle pubbliche relazioni, i due ragazzi vengono invitati a inscenare una finta amicizia fino a quando non si placheranno i pettegolezzi. Ma quella che nel film Prime Video Bianco, rosso e sangue blu inizia come una strategia pubblicitaria, ben presto si trasforma in qualcosa che né Alex né Henry si sarebbero mai aspettati.

“Nel limitare i danni, i due scoprono che in realtà si piacciono e si amano”, ha spiegato il regista Matthew Lopez. “Adattare il romanzo di McQuiston per me ha significato concretizzare un sogno. Ho letto il libro, l’ho amato e da quel momento portarlo sullo schermo è diventata una mia priorità. L’idea che potesse farlo qualcun altro non mi faceva dormire sonni tranquilli: ne sarei stato super invidioso!”.

Il poster del film Prime Video Rosso, bianco e sangue blu.

Due protagonisti credibili

Lopez, tuttavia, era perfettamente consapevole che il successo del film Prime Video Rosso, bianco e sangue blu sarebbe dipeso molto dalla scelta dei due attori protagonisti, che dovevano avere chimica sullo schermo e risultare credibili. “Ritengo sia stata una fortuna avere sin da subito a bordo Zakhar Perez e Galitzine: la loro chimica è stata istantanea e insieme stavano bene nei panni di Taylor e Nick, la scintilla era nell’aria”, ha ricordato il regista.

Entrambi i protagonisti erano desiderosi di far evolvere la relazione dei loro personaggi in maniera credibile e senza forzature. “Nick e io abbiamo sentito la responsabilità di dare vita anche a quei momenti intimi che nel libro sono descritti in maniera reale e radicata”, ha affermato Taylor Zakhar Perez. “Le scene più intime avevano dei coordinatori, sia che si trattassero di momenti di passione o di attimi di tenerezza. In una relazione, si attraversano diverse fasi e noi dovevamo esplorarle tutte”.

Per Nicholas Galitzine, è stato interessante anche porter ritrarre un giovane uomo che sta vivendo un conflitto interiore particolarmente intenso. “Henry prova un fortissimo senso del dovere ma nega del tutto i propri sentimenti”, ha rivelato. “È un comportamento molto altruista ma anche straziante: la solitudine del ruolo per cui è nato lo attanaglia”.

Rosso, bianco e sangue blu: le foto del film 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT