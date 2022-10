R omeo e Giulietta non devono stare insieme: a cercare di separarli è Rosaline, l’ex di Romeo, in un film targato Disney+. Divertente ma anche femminista.

Rosaline è il film disponibile dal 14 ottobre su Disney+ che rivisita in chiave comica la storia di Romeo e Giulietta. Diretto da Karen Maine e interpretato da Kaitlyn Dever, Rosaline racconta la storia dei due sfortunati amanti creati dal genio di William Shakespeare dal punto di vista di Rosaline, la cugina di Giulietta. Per una strana coincidenza del caso, Rosaline è anche il più recente amore di Romeo, la sua ex.

Con il cuore spezzato dopo che Romeo (Kyle Allen) incontra Giulietta (Isabela Merced) e inizia a corteggiarla, Rosaline organizza un piano per sabotare la loro storia d’amore. L’obiettivo? Riconquistare il suo uomo!

Rileggere Shakespeare e stravolgerlo

Rosaline, il film targato Disney+, prende spunto da un personaggio menzionato nell’opera di Shakespeare ma mai approfondito o visto. Come tutti sanno, nelle pagine del Bardo, Rosaline non è altro che colei per cui Romeo Montecchi decide di intrufolarsi in una festa in casa Capuleti, nemici storici della sua famiglia. Lo fa perché è innamorato di Rosaline, la cugina di Giulietta che ha sempre visto da lontano e con cui non ha mai parlato. Romeo va dunque alla festa in maschera per incontrare Rosaline ma il caso fa sì che si imbatta in Giulietta, dimenticandosi all’istante di colei che era in realtà il suo obiettivo.

Tuttavia, la storia che noi tutti conosciamo è stata letteralmente e letterariamente stravolta nel 2013, anno in cui è stata pubblicata dalla scrittrice Rebecca Serle una versione totalmente rivista di Romeo e Giulietta. Il punto di vista scelto da Serle era proprio quello di Rosaline, che però non viveva nella Verona del Trecento ma a giorni nostri e frequentava una scuola privata nel sud della California.

Già prima della sua pubblicazione, il romanzo era stato opzionato dagli sceneggiatori Scott Neustadter e Michael H. Weber. I due, con l’accordo della stessa Serle, hanno poi deciso di riportare le vicende di Rosaline nella sua ambientazione originaria. “Quando abbiamo saputo della premessa del romanzo, abbiamo pensato che fosse geniale”, hanno ricordato. “Ma, per renderne più accattivante la vicenda, abbiamo preferito riportarla ai tempi dell’opera di Shakespeare. La storia di Rosaline inizia nel momento in cui ha perso Romeo, qualcosa che non ha inventato nessuno di noi. Ma tutto quello che viene è qualcosa di inedito: Shakespeare si dimenticò presto del personaggio e non lo nominò più nella sua tragedia!”.

Poiché nessuno parla più come ai tempi di Shakespeare, nel film Disney+ Rosaline hanno tutti un linguaggio abbastanza moderno, a eccezione di Romeo. “La nostra – hanno continuato gli sceneggiatura – è stata una scelta ben precisa: Romeo è un romanticone. Il suo linguaggio è anche il motivo per cui tutte le ragazze che incontra si innamorano di lui. Rivedere la storia ci ha consentito di raccontarla per la prima volta in commedia piuttosto che in tragedia: la nostra Rosaline è davvero in anticipo sui tempi”.

Il poster italiano di Rosaline.

Rosaline, una ragazza in anticipo sui tempi

Rosaline, l’eponimo personaggio del film Disney+, è una ragazza intelligente, testarda e fieramente indipendente. Ma, nonostante ciò, coltiva il sogno di tutte le ragazze della sua epoca: sposarsi per amore. Non accetterebbe mai un matrimonio combinato e di essere “scambiata” come si fa con il bestiame. Ama i libri e imparare: vuole sì essere la moglie di qualcuno ma il suo posto non sarebbe di certo a casa a pensare alle faccende domestiche o a crescere i figli. Rosaline è quello che si dice una “ragazza moderna”… del suo secolo, purtroppo, ma moderna.

“Rosaline è una femminista convinta”, ha spiegato Kaitlyn Dever, l’attrice che la interpreta. “Rifiuta tutte le restrizioni, legate al genere, che le vengono imposte e sogna di viaggiare, avere una carriera tutta sua, vivere una forte passione e dedicarsi all’avventura, alla scoperta del mondo. A suo modo, sfida il mondo patriarcale che la circonda imponendosi di fare solo ciò che vuole realmente. Il suo mancato “ti amo” a Romeo però scatena qualcosa che nemmeno lei sa come gestire: si convince che è colpa sua se il giovane ha perso la testa per la cugina Giulietta e vuole riconquistarlo, costi quel che costi!”.

L’aspetto femminista di Rosaline è ciò che ha convinto anche Karen Maine ad accettare la regia del film. “Rosaline è un personaggio in cui il pubblico può riconoscersi, sia che faccia bene sia che faccia meno bene. Noi donne siamo complesse e imperfette: non sempre facciamo la cosa giusta e non sempre le nostre decisioni sono gradite. È bello approfondire cotanta sfaccettatura”, ha evidenziato la regista.

Kaitlyn Dever e Kyle Allen nel film Rosaline.

Gli altri personaggi

Il film Disney+ Rosaline presenta ovviamente alcuni dei personaggi resi celebri dall’opera di Shakespeare totalmente riletti rispetto all’originale, a partire da Giulietta e Romeo.

Giulietta ha il volto dell’attrice Isabela Merced. All’inizio giovane ingenua, Giulietta vive un arco narrativo che la porta pian piano verso l’indipendenza e l’autorealizzazione. “Giulietta e abbiamo molto in comune”, ha commentato Merced. “Entrambe cerchiamo il meglio nelle persone e, quindi, anch’io sarò stata sicuramente manipolata da qualcuno come Giulietta da Rosaline! In più, entrambe ambiamo gli animali, l’astrologia e tutto ciò che è metafisico, dai cristalli ai tarocchi”.

Romeo è invece interpretato da Kyle Allen, apparso di recente in West Side Story di Steven Spielberg. “Romeo, romanticone che di malvagio ha ben poco, è ancora un giovane immaturo e l’età gli costa qualche errore ma è impossibile non amarlo”, ha sottolineato Allen, che da bravo ballerino ha saputo come aggraziare ogni movimento del personaggio. “Come uomo, è anche abbastanza ridicolo: più che con la testa, pensa con il cuore e non si sforza nemmeno di comprendere per quale ragione, all’inizio della storia, Rosaline sembri non ricambiare i suoi sentimenti”

Nei panni di Dario Penza, il “promesso” sposo di Rosaline scelto dai genitori, recita invece l’attore Sean Teale. Ma il suo è un personaggio creato ex novo e che, come tale, non appare nell’opera di Shakespeare. “Dario è l’esatto opposto di Romeo. È un soldato, si sente un duro e rappresenta tutto ciò che Rosaline non vorrebbe mai… forse! Le persone non sono mai quello che sembrano all’apparenza e Rosaline si ricrederà molto sul suo conto”, ha tenuto a precisare Teale.

Il cast principale del film Disney+ Rosaline è infine completato dagli attori Minnie Driver (è la balia che cerca di convincere Rosaline ad abbandonare i suoi propositi), Bradley Whitford (è il padre vedovo di Rosaline), Spencer Stevenson (è il miglior amico di Rosaline, Paris, noto nella versione italiana della tragedia come il conte Paride) e Christopher McDonald (è il padre di Giulietta).

