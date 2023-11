Roma Blues: Un coming of age dal sapore noir con Francesco Gheghi e l’ex velina Mikaela Neaze Silva

S arà presentato al Festival di Torino il film Roma Blues, in cui Francesco Gheghi e Mikaela Neaze Silva interpretano due giovani che si innamorano mentre risolvono un mistero.

Francesco Gheghi e Mikaela Neaze Silva sono i protagonisti di Roma Blues, film di Gianluca Manzetti che sarà presentato in anteprima al Festival di Torino. Prodotto da Art Film Kairos con Rai Cinema in associazione con Elio Film, il film Roma Blues conta sulle prove attoriali di Mino Caprio, Gabriele Falsetta, Gianmaria Martini, Fabrizio Ciavoni, Federico Rosati, Maurizio Bousso, Marco Sincini, Daniela Terreri, Marilisa Protomastro, Gabriele Fiore e Alessandro Bernardini, e sulla partecipazione straordinaria di Lidia Vitale.

La trama del film

Sceneggiato dallo stesso Gianluca Manzetti, il film Roma Blues si svolge in una Roma torrida inondata da rifiuti e monopattini elettrici. Qui, vive Al (Francesco Gheghi), un sognatore seriale che sa di essere destinato a qualcosa di importante. Quando assiste impotente allo sgretolamento del suo più grande sogno, sfondare con la sua band, il destino gli indica una seconda strada. Dopo il ritrovamento casuale di un telefono in cui ci sono le prove di un delitto, con la sua passione e la conoscenza del genere Noir, Al si convince di poter risolvere il caso da solo, cominciando la sua indagine strampalata. Nel corso della sua avventura un’app di incontri gli fa conoscere Betty (Mikaela Neaze Silva). Entrambi i ragazzi, in cerca di un loro posto nel mondo, si addentrano in un mistero che presto si rivelerà oltre la loro portata.

“Roma Blues è un coming of age dal sapore noir, indie”, ha spiegato Gianluca Manzetti, regista del film. “Prende forma dalla volontà di raccontare come vedo la Roma di oggi, città in cui sono nato. Una capitale infuocata, criminale, immobile, che nonostante tutto può ancora essere un luogo capace di generare amore. Da sempre sono attratto dagli outsider, dagli eccentrici che vivono fuori dagli schemi, non si curano del giudizio altrui e cercano modelli al di fuori di quelli imperanti. Sono questi gli umani che mi interessa raccontare”.

“Il tono del film vede l’incontro della comedy crime in stile fratelli Coen (The Big Lebowski, Fargo), caratterizzata da un umorismo tra il nonsense e il paradossale in cui la comicità nasce più dalle situazioni che dalle battute, e il genere romance sopra le righe (The end of the fucking world, Licorice Pizza, Wild At Heart, Buffalo ’66). Lo spettatore empatizza con Al e Betty che sono raccontati con calore e tenerezza. Per ogni pietra che il mondo scaglia su Al soffriamo, e quando incontra Betty ci innamoriamo”.

Il regista Gianluca Manzetti.

I personaggi principali

Il film Roma Blues ruota intorno a due giovani protagonisti, Al e Betty. Conosciamoli meglio.

Al (Francesco Gheghi)

Al è un perpetuo ottimista, un sognatore che vive inseguendo il suo sogno rock in una Roma senza prospettive. Sfondare con la sua band è la sua ossessione, l’unica occasione per evadere dalla realtà e ritagliarsi un posto in questo mondo così freddo e ostile, ma i sogni sono fragili e Al si trova solo, finché non inizia la sua avventura incontrando Betty. È l’opportunità che da tempo aspettava: lei lo segue fino in fondo condividendo il suo sogno. Il suo noir.

Betty (Mikaela Neaze Silva)

Betty è una dolcissima e simpatica pin-up contemporanea. Appare nel film all’improvviso, dal nulla, portando con sé la sua magia. Betty rappresenta una versione reale della “femme fatale” dei noir di cui Al è appassionato. È solare e veste in modo eccentrico in un’esplosione di colori, è spontanea, un po’ goffa e tenera. I suoi modi, il suo stile di vita e le sue ambizioni la rendono dotata di una purezza fuori dal comune. Anche lei è alla ricerca del suo posto nel mondo.

