Rodeo: Correre in moto per essere libera – Una clip in anteprima esclusiva del film

E sce al cinema Rodeo, il primo film diretto dalla sorprendente Lola Quivoron. Racconta la storia di una ragazza che, fiera e indipendente, desidera sentirsi accettata in un mondo di motociclisti uomini e difficoltà sociali. Ve ne proponiamo una clip in anteprima esclusiva.

Arriva in sala il 6 luglio distribuito da I Wonder Pictures il film Rodeo. Premio Coup de coeur du jury Un Certain Regard al Festival di Cannes, Rodeo è il film che segna l’esordio alla regia di Lola Quivoron, fresca del successo al botteghino americano, dove gli spettatori sono stati stregati dal personaggio della ribelle e appassionata Julia (Julie Ledru, Migliore Attrice al Torino Film Festival 2022).

Nel film, Julia, spinta dalla passione per i motori e assetata dell’assoluto senso di libertà che prova quando è in sella della sua fida compagna a due ruote, entra in un giro clandestino di motociclisti, un microcosmo essenzialmente maschile dove tutto è rito, velocità e pericolo. Riuscirà a realizzare il suo sogno di diventare una novella amazzone su due ruote e a raggiunge quella libertà a lungo desiderata?

Il poster del film Rodeo.

La trama del film

Rodeo, film opera prima di Lola Quivoron, racconta la storia di Julia, una ragazza che non riesce a immaginare la sua vita senza una moto e quella spinta alla libertà che le regalano il vento tra i capelli, il rombo del motore, l’asfalto caldo che scorre sotto le ruote e l’adrenalina che le percorre tutto il corpo come una scarica elettrica.

Fiera e indipendente, Julia vive in un complesso popolare con la madre e il fratello. Le relazioni a casa sono difficili e la sua unica via di fuga è rappresentata proprio dalle corse in mano ma, appartenendo a una famiglia svantaggiata, non ha i soldi per comprarne una. Quindi, non può far altro che rubare moto ed è anche abbastanza brava nel farlo.

Ed è su una di queste moto rubate che incontra i B-More, una banda di centauri che si diletta nel mondo dei “rodei” urbani, un universo di corse clandestine fatto di fanatici delle motociclette le cui imprese vanno ben oltre le acrobazie di strada. Inizialmente sospettosa della presenza di Julia, la banda viene pian piano colpita dalla sua spavalderia, facendo sì che la ragazza si avvicini al leader della banda (imprigionato) e alla sua dura ma tormentata moglie, Ophélie (Antonia Buresi).

A poco a poco per Julia la posta in gioco si alza. In una successione di furti e colpi sempre più pericolosi, per riuscire a dimostrare il suo valore, Julia dovrà essere disposta a rischiare tutto, rivelando i piani per una rapina che potrebbe procurare una piccola fortuna ma che comporta non pochi pericoli.

La clip in anteprima

Tra Titane e Fast & Furious, Rodeo di Lola Quivoron è una corsa forsennata in moto, un mix altamente infiammabile con una protagonista travolgente e impossibile da dimenticare. Al suo primo film, la regista confeziona con Rodeo un dramma di formazione che si lancia nel genere criminale a tutto gas, pieno di incredibile acrobazie coordinate da Mathieu Lardot (stuntman con alle spalle titoli importanti come Spectre e Mission Impossible: Fallout). Ma, al di là della spettacolarità di certe scene, Rodeo rimane un affascinante studio del personaggio di Julia, un’outsider che cerca disperatamente un senso di appartenenza.

Motociclista scoperta dalla regista su Instagram, Julie Ledru offre nei panni di Julia una prova convincente e avvincente, impressionando per le sue qualità innate di attrice. È lei che infonde al suo personaggio un delicato equilibrio tra indipendenza e bisogno, la cui riservatezza cela una forte rabbia interiore.

TheWom.it vi offre oggi una clip in anteprima esclusiva di Rodeo, film in sala – ricordiamolo – dal 6 luglio.