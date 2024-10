Rivals: Scandali, potere e segreti oscuri nella serie tv Disney+

L 'attesissima serie tv Rivals, adattamento del romanzo cult di Jilly Cooper, ci fa immergere nei drammi scandalosi, nelle rivalità spietate e nelle storie d'amore proibite dell'élite britannica negli anni '80. Con un cast stellare e un mix esplosivo di sesso, potere e vendetta, promette di essere il cult dell’autunno.

Debutta il 18 ottobre su Disney+ la serie tv Rivals, adattamento dell’iconico romanzo di Jilly Cooper. Composta da otto episodi, è ambientata tra i drammi, gli eccessi e gli scioccanti comportamenti dell’élite social assetata di potere nell’Inghilterra degli anni Ottanta e si tuffa a capofitto nello spietato mondo della televisione indipendente del 1986.

Pubblicato nel 1988, il romanzo fa parte della collana Rutshire Chronicles. Ambientata principalmente nell'immaginaria contea rurale di Rutshire, la serie di libri si concentra sulle vite di personaggi della classe alta inglese, e offre una miscela di romanticismo, commedia, dramma e intrighi sessuali. I libri raccontano storie che ruotano attorno a persone potenti e ricche, come aristocratici, uomini d'affari, celebrità e sportivi, e riflettono in modo satirico e ironico il loro stile di vita lussuoso e spesso scandaloso.

Il primo libro della serie, Riders (1985), introduce molti dei personaggi chiave della saga, tra cui il famigerato e affascinante Rupert Campbell-Black, un cavaliere olimpico che diventerà una figura centrale in molti romanzi successivi. La serie combina storie di amore, tradimenti, rivalità professionali e sociali, oltre a scandali che travolgono i protagonisti.

Alcuni dei temi principali trattati dall’autrice includono il mondo dello sport (in particolare l'equitazione), l'industria televisiva e cinematografica, e la vita sociale e politica dell'élite britannica. Tra i titoli più noti della serie ci sono, oltre a Rivals, Polo (1991) e The Man Who Made Husbands Jealous. Ogni romanzo è autoconclusivo, ma i personaggi e le storie sono intrecciati tra loro, creando un universo coeso.

I romanzi della Rutshire Chronicles sono spesso etichettati come "bonkbuster," un termine che descrive libri ricchi di romanticismo e scene di sesso esplicite, mescolati a umorismo e intrighi sociali. Ma sono apprezzati soprattutto per la loro capacità di ironizzare sulle dinamiche della classe alta britannica e per la complessità dei personaggi.

Rivalità…

I fan di Dame Jilly Cooper hanno atteso con impazienza la serie tv Disney+ Rivals, adattamento del suo romanzo bestseller del 1988 che esplora un mondo di ricchezza e potere, tanto spietato quanto scandaloso. Basata sul secondo libro della serie Rutshire Chronicles, la deliziosa serie tv inglese è ambientata negli anni '80 e segue l'antica rivalità tra il potente capo televisivo Lord Tony Baddingham (interpretato da David Tennant) e l'affascinante deputato conservatore Rupert Campbell-Black (Alex Hassell).

Durante l'anno di rinnovo delle licenze delle emittenti, Tony ha grandi progetti per espandere il suo impero mediatico, assumendo il brillante nuovo conduttore di talk show Declan O’Hara (Aidan Turner) e la straordinaria produttrice Cameron Cook (Nafessa Williams). Ma, quando intravede l'opportunità di distruggere pubblicamente il suo acerrimo rivale Rupert, Tony riuscirà finalmente a vendicarsi dell'uomo che ha tutto?

"Erano i giorni in cui ITV era suddivisa in franchising regionali, e Coinium è la concessione di Rutshire", ha spiegato la star di Doctor Who Tennant, ora protagonista della serie tv Disney+ Rivals. "Possedere una concessione era molto importante, e Tony è motivato dalla ricchezza e dal potere, ma anche dal fatto che non proviene dagli alti ranghi della società. Tony è una vittima della lotta di classe: non ha frequentato la scuola giusta e non si trova mai a suo agio nell'élite come Rupert, che ha ricevuto tutto per nascita, e questo frustra Tony enormemente".

Tennant deve ringraziare sua moglie, l'attrice Georgia Tennant, per il suo ruolo nell’adattamento. "Georgia conosceva i libri di Jilly ed era convinta che dovessi essere coinvolto", ha ricordato Tennant. "Il progetto è molto fedele al libro, e ogni volta che lo menziono, soprattutto ma non solo, una certa generazione di donne si illumina e si emoziona all'idea che sia diventato una serie televisiva. Spero solo di riuscire a soddisfare le fantasie di tutti".

Per quanto riguarda la scelta del cast per il ruolo dell’ex cavaliere olimpico e donnaiolo Rupert, la stessa Jilly Cooper è stata coinvolta nella ricerca prima di selezionare Hassell. "Jilly ha dato la sua approvazione per me come suo Rupert", ha dichiarato Hassell. "Non sono biondo e con gli occhi azzurri come nei libri, ma sono riuscito a trasmettere un po' della 'rupertitudine' che lei voleva. Spero che anche i telespettatori la percepiscano. Rupert è un uomo estremamente privilegiato, e Tony non lo sopporta perché, dal suo punto di vista, la vita di Rupert è stata troppo facile. Le persone si gettano ai suoi piedi e Tony è incredibilmente geloso di questo, mentre Rupert pensa che Tony sia meschino, freddo ed egoista".

…e romanticismo

La serie tv Disney+ Rivals presenta un vasto cast. Presteremo così attenzione alle vicende della dolce figlia di Declan, Taggie (Bella Maclean), che attira l'attenzione di Rupert, della moglie civettuola di Declan, Maud (Victoria Smurfit), dell'arrampicatrice sociale Sarah Stratton (Emily Atack) e della devota moglie di Tony, Lady Monica (Claire Rushbrook). Inoltre, c'è una chimica esplosiva tra il milionario fatto da sé Freddie Jones (Danny Dyer) e la scrittrice di romanzi rosa Lizzie Vereker (Katherine Parkinson).

Oltre alla rivalità centrale, c'è anche tanto romanticismo, e come ci si potrebbe aspettare da una storia di Jilly Cooper, molte scene di camera da letto bollenti. "La serie parla di relazioni, adulterio, monogamia e potere, e il sesso è una parte importante della storia di questi personaggi", ha sottolineato Hassell, che ha recitato nella serie di successo The Boys su Prime Video. "Abbiamo avuto importanti accorgimenti sul set, con coordinatori dell’intimità e discussioni su cosa ci sentivamo a nostro agio nel fare. Inoltre, siamo stati fortunati ad avere un cast eccezionale, e tutti erano pronti a dare il massimo".

Le star hanno adorato tornare negli anni '80 con la sua moda, trucchi e acconciature. Tuttavia, la serie tv non evita di affrontare il classismo, il sessismo e il razzismo dell'epoca. "È importante cercare di essere fedeli al periodo come un modo per mettere in luce la nostra attuale situazione sociale", ha aggiunto Hassell. "Spero che mostrando quel livello di misoginia, razzismo e pregiudizio ci aiuti a riflettere su cosa è cambiato e cosa no nella nostra società. L'intera serie è una festa di colori ed energia creativa. Eravamo in luoghi meravigliosi, assolati, e io cavalcavo un cavallo. Era un sogno!".

