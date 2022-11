Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3: Una clip in anteprima esclusiva del film

L a famiglia Verneuil torna al cinema con il film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3, vero inno al meltin pot e alla tolleranza culturale. Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Arriva al cinema il film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3, il terzo capitolo della saga francese che ha divertito milioni di spettatori in tutto il mondo. In sala dal 1° dicembre con 01 Distribution, il film diretto da Philippe De Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby, è caratterizzato dagli immancabili equivoci, incomprensioni e colpi di scena. Gli stessi che hanno permesso alla saga di aggiudicarsi un posto nella Top 100 dei maggiori successi della storia del cinema in Francia (12,3 milioni di biglietti staccati dal primo capitolo e 6,8 milioni dal secondo, solo in Francia).

La locandina italiana del film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3.

La trama del film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3

Nel film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3, i coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio. Per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni.

Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno “in famiglia” che si preannuncia movimentato!

“È sempre difficile realizzare un seguito, figuriamoci un terzo film: c’è il rischio che le storie si ripetano”, ha dichiarato il regista Philippe De Chauveron. “Per non cadere in tale trappola, sapevo che era necessario creare nuove dinamiche e introdurre nuovi personaggi. E ne sono stati aggiunti ben sette: i sei suoceri delle ragazze Verneuil e Helmut, un giovane corteggiatore. E con l’arrivo di loro sette sorgeranno inevitabilmente dei problemi e Claude Verneuil se ne accorgerà presto!”.

La clip in anteprima

Esclusiva italiana di Italian International Film – Gruppo Lucisano, il film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 ha tutti gli ingredienti per far ridere di cuore gli spettatori e farli riflettere sul tema dell’inclusività. Vero inno al melting pot, in grado di promuovere la tolleranza multiculturale con un tocco di autoironia che diverte e non stanca, il film mostra come, alla fine dei giochi, in un’epoca senza certezze come la nostra, la famiglia sia rimasto l’ultimo baluardo. “Le persone con il tempo si sono affezionate ai Verneuil”, ha sottolineato il regista. “Amano vederli litigare ma vogliono soprattutto vederli uniti. Perché la famiglia non è altro che un gruppo di persone che si amano molto, litigano, si allontanano ma restano unite da legami indistruttibili”.

TheWom.it vi offre oggi una clip in anteprima esclusiva del film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3. Nelle immagini, Claude è alle prese con i ravioli cinesi preparati dai consuoceri. Darsi una spiegazione del crollo dell’integrazione francese per lui equivale a indovinare cosa ci sia nei ravioli preparati dai consuoceri cinesi, sempre che si tratti dei cinesi giusti...