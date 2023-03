Ritrovarsi a Rye Lane: La commedia romantica targata Disney+ su come ritrovarsi e innamorarsi

D opo il successo al Sundance, arriva su Disney+ il film Ritrovarsi a Rye Lane, una commedia romantica con due giovani che trascorrono insieme una giornata che cambierà per sempre la loro quotidianità e il loro modo di vedere la vita.

Disney+ propone dal 31 marzo il film Ritrovarsi a Rye Lane, presentato con successo al Sundance Film Festival e in anteprima italiana al Bari International Film&Tv Festival. Dalla regista Raine Allen-Miller, Ritrovarsi in Rye Lane è una commedia romantica che vede protagonisti David Jonsson e Vivian Oparah nei panni di Dom e Yas, due ventenni entrambi reduci da brutte rotture, che entrano in sintonia nel corso di una giornata movimentata nel sud di Londra, aiutandosi a vicenda ad affrontare i loro ex da incubo e, potenzialmente, a ritrovare la fiducia nel romanticismo.

La trama del film

Scritto da Nathan Bryon e Tom Melia, il film Disney+ Ritrovarsi a Rye Lane è una moderna commedia romantica ambientata nel sud di Londra su due giovani che si innamorano mentre ritrovano se stessi. La storia di Dom e Yas inizia quando si incontrano in un luogo improbabile e vanno incontro a quello che si rivela un giorno fortuito per entrambi.

Reduci da due rotture sentimentali in cui non sono mancati drammi e tradimenti, Dom e Yas vanno incontro nelle ore successive in un viaggio che permette a entrambi di scoprirsi a vicenda e di fare il punto sugli amori passati, iniziando a vedere con occhi nuovi anche il luogo in cui hanno sempre vissuto.

Dom e Yas sono due giovani del tutto diversi con personalità differenti. Mentre la tendenza naturale di Dom è quella di attenersi alle regole, Yas è disarmante, eccentrica e soprattutto mossa da curiosità sulla vita. “Yas ha un’energia contagiosa e un’arguzia che la distingue da molte delle sue coetanee”, ha commentato l’attrice Vivian Oparah. “Sin da subito, ho apprezzato quanto sia disordinata: solitamente, nelle commedie romantiche è il lui della situazione ad aver incasinato tutto. Yas sovverte questo stereotipo e ha di conseguenza un bel po’ di cose da sistemare”.

Raine Allen-Miller, la regista del film Disney+ Ritrovarsi a Rye Lane.

I personaggi principali

Nelle prime scene del film Disney+ Ritrovarsi a Rye Lane, Dom si sta riprendendo dalla rottura con la compagna di lunga data Gia. “È molto diverso dai personaggi che ho finora interpretato”; ha sottolineato l’attore David Jonsson. “Ricordo che nella sceneggiatura era descritto come di bell’aspetto esteriormente e non tanto psicologicamente. Sta infatti lottando con quello che vuole dire, come dirlo e cosa gli passa per la testa: Yas saprà tirare fuori il meglio da lui”.

Dom sta piangendo nei bagni di una mostra quando nella sua vita appare Yas. “Yas è come un terremoto, è semplicemente pazza, nel senso buono del termine”, ha spiegato Vivian Oparah. “L’ho amata sin da subito e merita di essere amata così com’è: è una persona molto bella ma anche bisognosa d’amore. Si è soliti pensare che le persone di bell’aspetto stiano sempre bene e che non abbiano problemi sentimentali: mi dispiace deludervi ma non è così!”.

Le differenze tra i due sono lampanti ed è forse il motivo per cui Dom è immediatamente attratto da Yas, seppur sembri infastidito in un primo momento dal suo carattere. “Due persone senza nulla in comune non passerebbero mai una giornata insieme: la chimica è essenziale per entrare in piena empatia e condivisione delle reciproche sofferenze”, ha aggiunto Oparah.

Gia, l’ex fidanzata di Dom, ha il volto di Karene Peter. “Gia sembra aver superato bene la rottura dal momento che è lei ad averla decisa”, ha commentato l’attrice. “È molto equilibrata e ha il pieno controllo su di sé, tanto da sembrare quasi disumana e un po’ cattiva. In realtà, anche lei sta cercando di capire chi è”. La fine della relazione con Dom è stata determinata dal tradimento di lei con Eric (Benjamin Sarpong-Broni), il miglior amico di lui.

I problemi d Yas invece derivano dal suo ex fidanzato Jules (Malcolm Atobrah). Sebbene siano entrambi due artisti, le loro due personalità erano divergenti, soprattutto per quanto concerne la loro idea di lavoro.

Rye Lane

A far da sfondo al film Disney+ Ritrovarsi a Rye Lane è ovviamente Rye Lane. Rye Lane si trova nel quartiere di Peckham, a sud-est di Londra. È una strada molto frequentata e vivace, con una grande varietà di negozi, ristoranti e bar.

Tra i luoghi di interesse sulla Rye Lane ci sono il Peckhamplex, un cinema con prezzi accessibili, il Mercato di Peckham, dove è possibile acquistare prodotti freschi e locali, e il Peckham Levels, un centro creativo che ospita gallerie d'arte, studi di artisti e spazi per eventi.

Inoltre, Peckham è noto per la sua vivace scena culturale, con numerosi festival e manifestazioni che si svolgono durante tutto l'anno. Peckham è anche famosa per la sua architettura innovativa e creativa, con molti edifici pubblici e privati che presentano design moderni e originali.

In generale, Peckham è un quartiere multiculturale e alla moda che offre molte opportunità per scoprire nuove cose e trascorrere del tempo divertente.