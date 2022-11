Rita De Donato: “Ogni donna deve avere il diritto di scegliere” – Videointervista esclusiva

R ita De Donato torna al cinema in I racconti della domenica. Abbiamo videointervista l’attrice e regista cosentina per parlare del suo fortunato momento sia nel lavoro sia nella vita privata.

Rita De Donato è tra i protagonisti del film I racconti della domenica, in uscita il 10 novembre con Movieside Distribution. Diretto da Giovanni Virgilio, I racconti della domenica nasce da una storia vera e racconta le vicende di Francesco, un uomo onesto, amante della vita e dei diritti e dei doveri. Attraverso la sua storia, vengono ripercorsi quarant’anni di Storia italiana e siciliana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro.

Con protagonisti Alessio Vassallo, Stella Egitto e Paolo Briguglia, I racconti della domenica vede Rita De Donato interpretare Angelica, la cugina di Maria, l’unica donna che il protagonista Francesco ama. Pur vivendo negli anni Sessanta, Angelica è una donna libera da convenzioni e tabù sociali, al punto da innamorarsi di un prete (Briguglia) e cercare di allontanarlo dalla sua vocazione.

La videointervista esclusiva

Di Angelica abbiamo parlato con Rita De Donato nel corso di una videointervista esclusiva. Con l’attrice (e regista) di origine calabrese abbiamo ripercorso la sua carriera e la sua esperienza personale, che l’ha portata alla recitazione dopo una laurea in Sociologia. Vista di recente nel bellissimo L’immensità di Emanuele Crialese, Rita De Donato sa quali sacrifici una donna è chiamata a fare per inseguire un mestiere difficile e complicato come quello dell’attrice.

Da poco mamma, l'attrice apre il suo cuore a TheWom.it affrontando con lucidità il tema della maternità ma anche della scelta, qualcosa che non sempre ogni donna può fare.