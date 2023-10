Riscatto d’amore: Su Prime Video il film d’amore e speranza che non t’aspetti

A rriva su Prime Video il film Riscatto d’amore, una storia tratta da un romanzo alla cui base c’è l’amore e la fede in Dio. Edificante quanto basta, invita a non arrendersi mai.

Prime Video propone in anteprima esclusiva dal 6 ottobre il film Riscatto d’amore. Diretto da D.J. Caruso, è l’adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Francine Rivers e racconta una potente storia d’amore e perseveranza con al centro la relazione di una giovane coppia costretta a confrontarsi con la dura realtà della corsa all’oro nella California del 1850.

Con protagonisti gli attori Abigail Cowen e Tom Lewis, il film Prime Video Riscatto d’amore sottolinea come non esista rottura o dolore che l’amore non possa ricucire.

La trama del film

Il film Prime Video Riscatto d’amore ci porta in un’epoca lontana dalla nostra. Siamo nella California di metà Ottocento e la giovane Angel (Abigail Cowen) non si aspetta altro che sofferenza dal mondo che la circonda. Costretta a prostituirsi sin da quando era una bambina e aveva solo otto anni, Angel ha maturato odio nei confronti di se stessa, degli uomini che la usano per soddisfare i loro desideri e dell’orco Duke (Eric Dane).

Un giorno, nella sua disperata esistenza, conosce Michael Hosea (Tom Lewis), un contadino che crede che Dio voglia che Angel diventi sua moglie. Alcune terribili circostanze portano Angel ad accettare la sua proposta, ignara di come l’amore di Michael, contrariamente a ogni sua più amara aspettativa, possa permettere pian piano al suo cuore di guarire.

Vivendo un sentimento diverso da qualsiasi cosa mai provata prima, Angel sarà però spinta dal sentirsi indegna e dalla vergogna a scappare da un’esistenza che non pensa di meritare. Solo la fede di Dio e l’amore incondizionato di Michael sapranno salvarla per sempre.

Superare la vergogna

Riscatto d’amore, il film proposto da Prime Video, è uno di quelli che negli Stati Uniti si producono ogni anno per sottolineare il valore della fede e dell’amore in Dio. Contrariamente a tanti altri titoli del genere, mostra la dura realtà che la protagonista è costretta a subire prima di andare incontro a salvezza, riscatto e redenzione. Quello che lei vive è molto duro e non è lontano dalla realtà che tuttora sono costrette ad affrontare le ragazze vittime del racket della prostituzione: come rivelano molte interviste e indagini al riguardo, la maggior parte di loro continuerà infatti a sentirsi indegne di essere sinceramente amate per il resto della vita.

Michael, l’uomo che Angel incontra nel film Prime Video Riscatto d’amore, è la metafora vivente dell’amore e del perdono di Dio, un essere umano che conosce cosa sono la rabbia, il dolore e la sofferenza, ma che ha imparato a domarli con il valore della preghiera.

A ispirare la storia di Angel e Michael sono i personaggi di Gomer e Osea, il cui racconto si trova al centro del libro del profeta Osea nella Bibbia, usati come punto di riferimento da Francine Rivers per il suo romanzo. Il film, come il romanzo, presenta diverse scene d’amore tra i due protagonisti al cui messaggio occorre prestare attenzione: Michael è infatti colui che spiega e fa capire ad Angel come il sesso non sia solamente un atto fisico qualora praticato all’interno del matrimonio. Un’affermazione d’altri tempi, certo, ma in linea con il contesto in cui la storia è ambientata.

