F abio De Luigi e Anita Caprioli sono i protagonisti di Ridatemi mia moglie, produzione Sky e Colorado Film che arriva in chiaro su Canale 5. Racconta la storia di un uomo pronto a tutto per riconquistare la moglie a tutti i costi.

Canale 5 propone la sera del 21 maggio Ridatemi mia moglie, in originale miniserie ora proposta come film con protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli. Diretto da Alessandro Genovesi, Ridatemi mia moglie è prodotto da Sky e Colorado Film ed è una commedia romantica che riadatta la sitcom I Want My Wife Back (distribuita a livello internazionale da BBC Studios). Oltre a De Luigi e Caprioli, è interpretata da Diego Abatantuono, Carla Signoris, Alessandro Betti e Diana Del Bufalo.

I protagonisti di Ridatemi mia moglie, trasmesso da Canale 5, sono Giovanni (Fabio De Luigi) e sua moglie Chiara (Anita Caprioli), sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive ma che poi decide di gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa.

Giovanni, ignaro di tutto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre si attende la festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il povero Giovanni apprende così le intenzioni della moglie. Ma non si vuole dare per vinto, ed è intenzionato a riconquistare Chiara a tutti i costi.

Il poster di Ridatemi mia moglie.

L’amore che mette in crisi

“Una commedia romantica”: non ha dubbi Alessandro Genovesi nel descrivere Ridatemi mia moglie, in onda su Canale 5. “Era da tanto tempo che volevo farla. Girarla, per la precisione, ma anche raccontarla. O meglio farla raccontare da Fabio De Luigi, che ormai è una specie di mio alter ego molto più bravo di me a recitare e anche con più capelli. In ogni film gli presto un mio mezzo di trasporto. Questa volta gli ho dato il mio motorino. Provare a metterci all’interno di una storia che non lo veda solo come colui che subisce di tutto da tutti. Provare a metterci in crisi. E l’amore è il sentimento che riesce a farlo meglio”.

“Che cosa ci succede quando la persona che amiamo ci dice “non ti amo più?” È una delle cose peggiori che ci possano capitare. E lo sappiamo tutti bene, perché è capitato a tutti almeno una volta nella vita. E ci è anche capitato di essere colui che lascia, che non è una condizione molto migliore, soprattutto se vogliamo bene alla persona che stiamo lasciando”, ha proseguito Genovesi. “Sono sentimenti semplici che possono essere estremamente tragici e infinitamente comici. Tutto dipende dal punto di vista con cui li viviamo, da come li guardiamo”.

“Qui si è scelto di guardarli da un punto di vista comico, essendo una commedia romantica. La concentrazione maggiore, da parte di tutti, è stata quella di cercare di recitare bene. Primo perché è sempre meglio che recitare male e poi perché non era facile. A quasi tutti gli attori mancavano gli appoggi ai quali sono abituati e per tutti è diventata una bella sfida. Più diluita rispetto a quando si fa un film, ma con un’attenzione a tutto che è stata un’esperienza che porterò con me. Quasi stessimo crescendo tutti insieme per raccontare storie che ci sono capitate e sono capitate a tutti. E a noi non resta che raccontarle meglio che possiamo”, ha concluso il regista.

“Il racconto viaggia tra presente e passato, e ogni momento di ricordo dei nostri protagonisti getta una luce nuova sui momenti di racconto successivi”, ha aggiunto il co-sceneggiatore Giovanni Bognetti. “Ci piaceva l’idea di parlare di una relazione amorosa saltando avanti e indietro nel tempo, in modo da evidenziare le contraddizioni, le speranze e le paure che alla fine, quando vengono sommate, danno vita ad un risultato che non è una vittoria o una sconfitta, ma un rapporto umano con tutte le sue gioie e le sue difficoltà”.

Anita Caprioli, il regista Alessandro Genovesi e Fabio De Luigi sul set di Ridatemi mia moglie.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino quali sono i personaggi che popolano la miniserie proposta da Canale 5 come film, Ridatemi mia moglie.

Giovanni (Fabio De Luigi)

Giovanni è un uomo sui 50 anni che ama molto sua moglie e la tranquillità. Odia gli stravolgimenti della vita in modo quasi patologico. Quando ci si imbatte, cerca di cambiare strada. Ma una voce nella sua testa dice che questa volta, cambiare strada, è impossibile…

Chiara (Anita Caprioli)

Chiara è sempre stata una persona piena di fuoco e passione. Ha sempre fatto però fatica a gestire questo suo carattere che è anche volubile e pieno di dubbi. L’unico che, con la sua impacciata simpatia e tenerezza, è riuscito a darle una stabilità, è Giovanni. Ma questa stabilità ora non le basta più…

Renato (Diego Abatantuono)

Renato è il papà di Chiara, un uomo pieno di energie e molto innamorato di sua moglie e delle sue figlie, ma forse, ancora di più, del genero Giovanni. Quando Giovanni e Chiara si lasciano, il suo mondo perde certezze e lui cerca in qualche modo di “riconquistare” Giovanni, non sappiamo bene se più per la figlia o più per sé stesso…

Rossana (Carla Signoris)

Rossana è la mamma di Chiara, una donna dolce che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. È una persona spiritosa e con un certo cinismo, ma un cinismo che in realtà aiuta a sorridere della vita e delle sue assurdità.

Antonio (Alessandro Betti)

Antonio è un caro amico di Giovanni, un uomo dalla duplice o triplice personalità. L’incrocio e l’alchimia di questi suoi aspetti producono una personalità che crede nell’amicizia come amore fraterno, e nel tradimento come poesia. Un uomo in fondo solo, perché troppo enigmatico per essere capito davvero da altri esseri umani.

Lucia (Diana Del Bufalo)

Lucia è la sorella minore di Chiara. Fa la pasticciera ed è una ragazza simpatica ed insicura. L’unica persona di cui si fida ciecamente è Chiara, con cui condivide l’attitudine ad essere sempre alla ricerca di una felicità che assomigli alla Felicità.

