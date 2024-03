Ricky Stanicky, il “terribile” amico immaginario del film Prime Video

A rriva su Prime Video il film Ricky Stanicky, una divertente commedia che, con Zac Efron John Cena tra gli altri, permette di sorridere riflettendo sul concetto di fiducia, amicizia e verità.

Prime Video propone dal 7 marzo in esclusiva il film Ricky Stanicky. Diretto da Peter Farrelly al ritorno al genere comedy dopo aver creato successo come Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo, il film Prime Video Ricky Stanicky è una divertentissima commedia, vietata ai minori, su uno scherzo fatto da bambini e finito male e su una bugia durata decenni e andata troppo oltre.

Gli attori Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler guidano il cast, interpretando gli amici d’infanzia Dean, JT e Wes, che hanno inventato il personaggio immaginario e loro migliore amico Ricky Stanicky. John Cena interpreta l’imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod, assunto dal trio per impersonare il loro amico immaginario. Nel cast del film Prime Video Ricky Stanicky anche Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jess Ross e William H. Macy.

Ridere per riflettere

Tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventando l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Le loro mogli e partner, però, si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky. Il trio di amici, colpevole, decide allora di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.

È questa la premessa del film Prime Video Ricky Stanicky, una commedia che tra divertimento e cuore racconta una storia sull’amicizia, sul perdono e sull’importanza di dire sempre la verità senza preoccuparsi delle conseguenze. Dopo aver vinto un Oscar per la sceneggiatura di Green Book, il regista e sceneggiatore Peter Farrelly è tornato alla commedia, realizzando un film a cui ha lavorato per un paio d’anni.

Il poster italiano del film Prime Video Ricky Stanicky.

“Come spesso è capitato con molti dei miei progetti (Tutti pazzi per Mary è rimasto ad esempio in sospeso per 15 anni), anche per Ricky Stanicky c’è voluto del tempo prima che andasse a buon fine. E forse non è stato un male, dal momento che nel corso degli anni è diventato sempre migliore tanto che sono orgoglioso del risultato e dei ragazzi che ho potuto avere nel cast”, ha spiegato Farrelly.

“È vero che ho vinto un Oscar con un film drammatico ma è altrettanto vero che ho sempre alternato i generi rispondendo a quelle che erano le mie esigenze del momento. Ho l’abitudine di lavorare a più cose contemporaneamente e di realizzare ciò che per primo riceve il via libera. E in questo caso era una commedia”.

“Non è la prima volta che lavoro con Farrelly”, ha spiegato l’attore Zac Efron. “Pete ha un’incredibile padronanza del mestiere: sa sempre cosa sta facendo e non c’è motivo per non fidarsi di lui. Sul set, ci si diverte nell’escogitare soluzioni, dettagli dei personaggi e batture: è al tempo stesso divertente e costruttivo”.

“Nel leggere la sceneggiatura, ho subito pensato che era interessante il quesito di fondo: come rendere reale un amico immaginario”, ha scherzato John Cena, ex wrestler ormai definitivamente attore. “L’ho letta e riletta e ogni volta scoprivo qualcosa di nuovo”.

“Parto sempre dall’idea che non è compito dell’attore essere divertente ma dello sceneggiatore”, ha poi aggiunto William H. Macy, che nel film Prime Video Ricky Stanicky interpreta il boss della finanza Summerhayes. “Tutto diventa divertente quando un attore segue le linee guida del copione e le fa sue. Ho detto sì a Peter perché penso che sia nostro compito quello di offrire anche un po’ di leggerezza alle persone partendo da quella che era la regola di Mike Nichols: ‘se vuoi far ridere la gente, parti da un momento serio, così se vuoi farla piangere, parti da un momento comico’”.

“Per me, non esistono attori comici e attori seri. E ci credo da sempre, da quando per Scemo e più scemo ho voluto Jeff Daniels al fianco di Jim Carrey. Nessuno credeva sulle sue potenzialità comiche”, ha chiuso Farrelly.

