Rez Ball: Un film su Netflix ci fa scoprire il basket da un’altra prospettiva

A rriva su Netflix il film Rez Ball, un dramma sportivo che ci porta in un liceo nel New Mexico tra competizione ed eredità culturale da preservare.

Dopo la presentazione al Toronto Film Festival, arriva su Netflix dal 27 settembre il film Rez Ball. Diretto da Sydney Freeland, il film Netflix Rez Ball ci porta nel cuore di Chuska, nel New Mexico, dove i Chuska Warriors, una squadra di basket liceale ricca di eredità nativa americana, affrontano la loro sfida più grande.

Dopo la perdita del loro giocatore di punta, la squadra deve unirsi come mai prima d'ora per mantenere vive le loro speranze di vincere il campionato statale. Per loro, si tratta più di una semplice partita: quello che affrontano è un viaggio di resilienza e unità, una vera storia di sfida e determinazione profondamente radicata nella cultura di cui sono testimoni.

Un’esperienza personale

Preparatevi a fare il tifo a bordo campo perché è lì che ci porta il film Netflix Rez Ball, un dramma a sfondo sportivo. Ambientato durante una stagione nella vita dei giocatori di basket di una riserva dei nativi americani, Rez Ball è la storia fulminea di una squadra di sfavoriti che lotta per il campionato statale. Diretto da Sydney Freeland che lo ha scritto con Sterlin Harjo, il film è prodotto da LeBron James in persona.

Per Freeland, una “grande fan del basket” che “ama anche giocare” e che ha gareggiato al liceo, Rez Ball è una storia che lei e Harjo si sono impegnati a raccontare “dall'interno”. Ciò ha per loro dunque significato attingere dalle proprie esperienze personali.

Freeland ha detto: “Ci si muoveva in campi piccoli ma pienissimi di persone. Dove siam cresciuti noi, non ci sono squadre professionistiche. Non abbiamo squadre universitarie. Le uniche squadra che si vedono sono quelle liceali, composte per lo più da nativi americani. Quando giocano, hanno un’enorme affluenza e una base di fan appassionati”.

Il poster del film Netflix Rez Ball.

Qualcosa di unico

Il film Netflix Rez Ball è ispirato dal celebre libro Canyon Dreams: A Basketball Season on the Navajo Reservation di Michael Powell e dagli articoli del New York Times che ne hanno posto le basi.

“Per noi,” ha aggiunto Freeland, “questo film è un invito a vedere un lato dell'America — una comunità — che in molti potrebbero non conoscere. Ma per me, per questi ragazzi, per il cast, per la troupe, si tratta di qualcosa che abbiamo vissuto e respirato per tutta la vita.”

“Abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di catturare quell’esperienza sullo schermo, con la telecamera, e vogliamo condividerla con gli altri”, ha continuato Freeland. “Speriamo che la gente guardi il film e se ne vada pensando ‘Oh wow, non sapevo che esistesse una cosa del genere’. E speriamo di poter ampliare un po’ di più gli orizzonti delle persone.”

Con un cast che include tra gli altri Jessica Matten, Julia Jones, Amber Midthunder e Kiowa Gordon, Rez Ball ha avuto un processo di casting che si è rivelato un’enorme impresa, con 5.000 candidature per 10 ruoli. “La scelta dipendeva dal fatto che i ragazzi sapessero giocare, sapessero recitare, avessero un’energia, e avessero soprattutto chimica”.

