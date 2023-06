Un cuore trapiantato e l’omicidio di una giovane incinta si intrecciano nella nuova serie tv di Rai 1

A rriva su Rai 1 la serie tv franco-belga Revival – Un cuore, due destini, la storia di una donna che si mette sulle tracce della sua giovane donatrice di cuore. Rimarrà invischiata nelle indagini per scoprire chi l’ha uccisa.

Rai 1 tramette dal 4 luglio la serie tv Revival – Un cuore, due destini, una produzione francese in tre puntate con protagonista Claire Keim. Intenso dramma che colloca al centro della storia la famiglia e l’amore, segue la storia di Florence, una donna che, dopo essere stata salvata da un trapianto di cuore, si pone numerose domande sull’identità della figlia adottiva, Zoé. Scoprirà così presto che anche Ana, la sua donatrice, era stata adottata.

Con un’indagine sullo sfondo tesa a scoprire com’è morta realmente Ana, la serie tv affronta argomenti spinosi come la donazione degli organi, l’adozione e la violenza contro le donne, ma anche l’identità e l’importanza dei legami familiari. Con uno strano legame con la cronaca italiana: come la giovane Giulia Tramontano, anche Ana ha trovato la morte per mano di qualcuno a lei caro e mentre era in attesa del suo primo bambino.

La trama della serie tv

Dopo Sophie Cross, Rai 1 torna a puntare sulle serie tv francesi proponendo in prima visione assoluta Revival – Un cuore, due destini, interpretata da Claire Kem, Pierre-François Martin Laval, Kevin Janssens e la giovane Jessyrielle Massengo.

Scritta da Claire Lemaréchal e Franck Philippon, Revival – Un cuore, due destini racconta la storia di Florence Arrieta (Kleim) che, dopo un trapianto di cuore, si ritrova perseguitata da strani incubi e sente il bisogno di conoscere l’origine dell’organo che le è stato donato. Nonostante il parere contrario del marito Vincent (Martin-Laval), Florence indaga in segreto scoprendo che il suo nuovo cuore apparteneva ad Ana Daendels (Lynn Van Royen), una giovane belga morta in un incidente d’auto nei Paesi Baschi. In più, apprende che la donatrice è stata adottata dai suoi genitori, proprio come sua figlia Zoé (Massengo), una quindicenne in crisi di identità.

Ed è così che conosce Simon, padre di Ana e medio che lavora in Africa per conto di una ONG. Alla luce delle inquietanti circostanze che contornano la morte della figlia, Simon (Janssens) ha appena cominciato le sue personali indagini sull’incidente, convinto che si tratti in realtà di omicidio. Ben presto, emergerà come la ragazza avesse lasciato il fidanzato Niels e gli studi per dedicarsi alla musica e come qualcuno avesse cominciato a perseguitarla.

Il poster della serie tv di Rai 1 Revival - Un cuore, due destini.

Tornare a vivere

“Sono rimasta profondamente toccata dal personaggio di Florence”, ha spiegato l’attrice Claire Keim. “Il trapianto di cuore per Florence dovrebbe rappresentare l’inizio di una nuova vita per lei e per la sua famiglia. Dovrebbe finalmente sentirsi libera di vivere ed essere felice. E invece per lei inizia il vero inferno”.

Revival – Un cuore, due destini, la serie tv trasmessa da Rai 1, è andata in onda in Francia con il titolo di Inchiesta a cuore aperto mentre quello scelto per l’Italia ricorda più da vicino il titolo belga, Rinascita, che mette al centro non tanto l’indagine a sfondo giallo e thriller ma l’aspetto emotivo del racconto. “Revival – Un cuore, due destini, il titolo che ha scelto Rai 1, così come quello belga, rende giustizia alla storia e fa il punto su come un trapianto di cuore rappresenti davvero un ritorno alla vita”, ha continuato Keim.

I luoghi

Realizzata tra il settembre e il dicembre 2020, la serie tv di Rai 1 Revival – Un cuore, due destini è stata girata tra i Paesi Baschi, nella regione di Biarritz e di Saint-Jean-de-Luz, e il Belgio. Ma diverse scene, soprattutto ospedaliere, sono realizzate ad Anversa e Gand.

“Abbiamo girato metà della serie nei Paesi Baschi”, ha confermato l’attore Pierre-François Martin-Laval, che interpreta Vincent, il marito della protagonista Florence. “Per me è stato incredibile ma ancora più fantastico è stato per Claire che era a casa sua. Abbiamo lavorato in posti molto belli che con la loro luce favolosa, le loro tempeste e le loro mareggiate ha ispirato maggiormente il regista Franck Van Passel”.

“Quello di Vincent è un personaggio molto diverso da quelli che ho interpretato finora”, ha proseguito l’attore. “Ho trovato interessante calarmi nei panni di un padre rassicurante, maturo e responsabile, e di un marito che cerca di tenere unita la famiglia. Anche se, nel corso della storia, non rimarrà sempre così saldo”.

Revival - Un cuore, due destini: Le foto della serie tv 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT