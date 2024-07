Revenge, in onda su Cielo, è un film che combina azione e significato profondo, offrendo una visione unica sulla forza e la resilienza femminile. Con una regia audace e una narrazione intensa, Coralie Fargeat crea un'opera che è al contempo intrattenimento e riflessione critica sulle dinamiche di potere e la violenza di genere.

Cielo trasmette la sera del 4 luglio Revenge, un film diretto da Coralie Fargeat. Thriller d'azione, il film Cielo Revenge racconta una storia di sopravvivenza e vendetta, in cui una giovane donna, lasciata per morta nel deserto, si rialza per dare la caccia ai suoi aggressori. Proprio grazie al tema trattato, è stato accolto positivamente per la sua visione audace e il potente messaggio di emancipazione femminile.

La storia inizia con tre uomini ricchi e potenti, tutti quarantenni, che si incontrano per la loro battuta di caccia annuale in una remota zona desertica di canyon. Questa è per loro un'opportunità per sfogare lo stress e affermare la propria virilità con le armi in mano. Uno di loro porta con sé la sua giovane amante, una "lolita" ultra sexy che subito attira le attenzioni degli altri due. Le cose degenerano rapidamente: la giovane donna viene aggredita e lasciata per morta nel deserto. Ma contro ogni previsione, lei sopravvive e la caccia si trasforma in una spietata vendetta.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che contribuiscono alla vicenda raccontata nel film Cielo Revenge.

Jennifer

La protagonista, interpretata da Matilda Lutz, è una giovane donna che inizialmente appare come una semplice "bimbo" ma che si rivela essere una sopravvissuta determinata e spietata. Jennifer subisce una trasformazione radicale, da vittima a cacciatrice, incarnando un potente simbolo di rinascita e vendetta. "È una donna che cristallizza uno sguardo su di lei e che se ne libererà," dice la regista Coralie Fargeat, sottolineando come il personaggio di Jennifer sfidi i cliché sulla sessualità femminile.

Richard

Richard, interpretato da Kevin Janssens, è il leader del gruppo di uomini e il compagno di Jennifer. Lui cerca inizialmente di mantenere il controllo della situazione, ma si dimostra rapidamente spietato e manipolatore. Quando Jennifer sopravvive, diventa il suo principale antagonista.

Stan e Dimitri

Stan (Vincent Colombe) e Dimitri (Guillaume Bouchède) sono i complici di Richard. Stan è particolarmente violento e rappresenta un'ulteriore minaccia per Jennifer. Dimitri, con il suo aspetto da "orco", incarna una figura apparentemente innocua ma pericolosa.

Il poster italiano del film Cielo Revenge.

Sopravvivenza e Vendetta

Il tema centrale del film Cielo Revenge è la sopravvivenza e la vendetta. Jennifer, lasciata per morta, trova la forza di reagire e di vendicarsi. La sua trasformazione è al centro della narrazione, illustrata in modo grafico e stilizzato. La regista Coralie Fargeat afferma: "Il trattamento eccessivo, catartico, mai malsano della violenza... mi permette di sfuggire alla categoria vera e propria."

Ma Revenge è soprattutto un’opera fortemente femminista. Attraverso la storia di Jennifer, il film esplora le dinamiche di potere e la violenza di genere. Fargeat dice: "Per me, la scena dello stupro è simbolica di tutte le violenze... a cui le donne sono confrontate, e con cui hanno dovuto abituarsi a vivere." Jennifer non è solo una vittima, ma una guerriera che prende il controllo del suo destino.

Il deserto, con il suo ambiente ostile e selvaggio, è inoltre un elemento chiave della storia. Riflette la violenza crescente e l'isolamento dei personaggi. "L'idea del deserto permetteva di giocare anche con i simboli," spiega Fargeat. Il deserto diventa un campo di battaglia viscerale dove si svolge la lotta per la sopravvivenza.

Ma ci sono anche tanti altri simboli e riferimenti mitologici. Jennifer è quasi una figura mitica, una "fenice" che risorge dalle ceneri. La regista usa il simbolismo per accentuare i temi della rinascita e della trasformazione. La scena finale, in cui Jennifer affronta Richard in una lotta nuda, è particolarmente potente: "Era ovviamente un modo per ribaltare i cliché," dice Fargeat.

Revenge: Le foto del film 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT