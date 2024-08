Respira: Nell’ospedale della nuova serie tv Netflix con Manu Rios

A rriva su Netflix la serie tv spagnola Respira, già soprannominata come la nuova Gray’s Anatomy. Ma con un’attenzione particolare al sociale e alle disparità tra sanità pubblica e privata.

Netflix propone dal 30 agosto la serie tv Respira, nata dalle stesse menti creative dietro Élite. Con un cast che comprende Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez e Manu Rios, la serie tv Netflix Respira ci porta all’interno del Joaquín Sorolla di Valencia, molto più di un ospedale pubblico dove ogni giorno si salvano vite umane.

Medici e specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L'arrivo di un'illustre paziente punta i riflettori sulla situazione complicata del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti.

Dentro all'ospedale

Composta da otto episodi, la serie tv Netflix Respira segue la storia di Biel de Felipe (Manu Rios), uno dei medici dell'ospedale che da mesi si sta impegnando duramente nel suo lavoro. Centinaia di turni, migliaia di ore che a malapena gli lasciano tempo per la sua vita personale. Quello che non si immagina è che nell'ospedale scoppierà uno sciopero totale, senza servizi minimi.

Gli operatori sanitari sono costretti a scioperare per sensibilizzare la popolazione sul loro lavoro essenziale e per protestare contro i tagli intollerabili che la sanità pubblica sta subendo. Tuttavia, Biel e gli altri colleghi non sanno se aderire a quello sciopero che potrebbe avere conseguenze fatali per altri pazienti. Chi sono questi giovani che si sacrificano nell'ospedale, assumendosi una responsabilità eccessiva?

Accanto a Biel troviamo la dottoressa Jessica Donoso (Blanca Suárez), la dottoressa Pilar Amaro (Aitana Sánchez-Gijón), il dottor Néstor Moa (Borja Luna) e il direttore Lluis (Alfonso Bassave). Tutti quanti saranno la chiave per trattare il grave stato di salute di Patricia Segura (Naiwa Nimri), la presidente della comunità valenciana.

Carlos Montero ha voluto rilasciare una dichiarazione su cosa possono aspettarsi gli spettatori di Netflix se decidono di premere il tasto 'play' sulla serie tv Respira: "Quando vedrete Manu, Blanca, Aitana, Ana, Xoan, Borja e Abril esercitare come medici nel Joaquín Sorolla, credo che vorrete venire in questo ospedale per essere curati anche solo per un raffreddore. O per passeggiare nei corridoi immensi e conoscere le stanze, le sale operatorie e tutti gli spazi che abbiamo ricreato in modo ambizioso e realistico affinché il Sorolla diventi uno degli ospedali di riferimento nella finzione contemporanea. Non vediamo l'ora di condividerlo con voi".

Le riprese della serie sono iniziate nell’agosto del 2023 presso il centro di produzione di Netflix a Tres Cantos (Madrid), dove è stato ricostruito e ricreato un ospedale all'interno di uno degli studi. Le riprese sono durate in totale 19 settimane e si sono svolte tra Madrid e Valencia. La regia è invece firmata da David Pinillos e Marta Font.

