Reptile: Un film su Netflix in cui tutti sono sospettati di omicidio

N etflix propone il film Reptile, un thriller con Benicio Del Toro e Justin Timberlake che mescola mistero, suspense e indagini della polizia per risolvere il delitto di un’agente immobiliare. Con il fiato sospeso fino alla fine.

Arriva il 29 settembre su Netflix il film Reptile di Grant Singer, presentato al Festival di Toronto. Il premio Oscar Benicio Del Toro, il candidato all’Oscar Justin Timberlake e Alicia Silverstone sono i protagonisti di quello che è a tutti gli effetti un noir complesso ambientato nel New England, in cui si fondono il mondo immobiliare, il traffico di stupefacenti e il lavoro della polizia. Il tutto parte quando, in seguito al brutale omicidio di una giovane agente immobiliare, un tenace detective cerca di risolvere un caso in cui niente è come sembra, frantumando nel frattempo le illusioni della propria vita.

Nel cast del film Netflix Reptile, oltre ai protagonisti principali, troviamo anche gli attore Michael Pitt, Karl Glusman, Frances Fisher e Matilda Anna Ingrid Lutz.

Un mistero intricato e indecifrabile

Primo lungometraggio di finzione realizzato dal regista Grant Singer, il film Netflix Reptile ricorda con la sua atmosfera accattivante e carica di sventure le migliori opere di cineasti come David Fincher o Denis Villeneuve. Quando un’agente immobiliare viene pugnalata a morte in una casa da esposizione, il detective della squadra omicidi Tom Nichols (Benicio Del Toro) non ha carenza di sospetti su cui indagare.

Il cadavere è stato infatti scoperto dal fidanzato e collega della vittima, Will (Justin Timberlake), con cui la donna aveva litigato la sera prima. In più, l’ex della vittima (Karl Glusman), con cui la morta era ancora legalmente sposata, è forse uno spacciatore. E, come se non bastasse, un tizio eccentrico (Michael Pitt) con vecchi rancori nei confronti di Will e della sua famiglia sembra nutrire un malsano interesse per il caso.

Tutti loro quanti hanno un movente per il delitto ma nessuna delle ipotesi vagliate convince del tutto Tom. Di recente trasferito a Scarborough, nel Maine, con la moglie Judy (Alicia Silverstone), Tom viveva prima a Philadelphia, città in cui prestava servizio con un collega condannato poi per diversi crimini.

Il poster originale del film Reptile.

La capacità umana di fare del male

Scritto da Grant Singer, Benicio Del Toro e Benjamin Brewer, il film Netflix Reptile è un procedural nero come la pece, in cui ogni nuovo sviluppo appare gravido di indizi e ogni personaggio che incontriamo è un papabile assassino. In più, la storia è piena di dettagli strani e intriganti, sogni ricorrenti, alleanze segrete e ferite inspiegabili, tutti elementi di un mistero sempre più ampio in cui mondo immobiliare, traffico di stupefacenti e indagini della polizia si fondono minacciosamente fino all’imprevedibile finale.

“Sette giorni prima del mio sesto compleanno, mio zio fu assassinato”, ha spiegato il regista nel raccontare la genesi del film. “Ed è stato allora che ho preso consapevolezza di come qualsiasi cosa, anche la più impensabile, possa accadere da un momento all’altro. Credo che la mia fascinazione per le storie in cui la verità è sfuggente e i fatti rimangono senza risposta derivi da quella tragedia familiare”.

“In America, siamo tutti affascinati dai crimini violenti”, ha proseguito. “Coloro che devono risolverli sono però persona normali con gli stessi difetti, desideri e debolezze di tutti gli altri. Reptile mette in discussione la nostra fiducia intrinseca nelle autorità e prende in esame la capacità umana di fare del male”.

