Renfield: In un film horror le dinamiche tossiche tra Dracula e il suo servitore

I l film Renfield rilegge in un mix di horror e commedia il mito di Dracula attraverso il suo legame con il fedele servitore Renfield, stanco di essere sottomesso e maltrattato. Già cult negli Stati Uniti.

Arriva in sala il 25 maggio, distribuito da Universal Pictures Italia, il film Renfield, che rinverdisce il mito di Dracula ponendo l’attenzione sul suo fedele servitore. Del resto, il male non sarebbe eterno senza un piccolo aiuto. Diretto da Chris McKay, il film Renfield vede Nicholas Hoult interpretare Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula per l’appunto, impersonato da Nicolas Cage.

Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone e a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza…

La trama del film

Tutti lo sappiamo: talvolta, sul lavoro, i nostri capi possono essere dei veri e propri mostri da servire e accontentare. Nel caso del film Renfield, tale assunto diventa letteralmente vero dal momento che il capo del “giovane” Renfield (Nicholas Hoult) altri non è che Dracula in persona (Nicolas Cage), il famigerato vampiro.

Dopo aver servito il suo padrone per anni, il triste e perennemente maltrattato Renfield è in preda a una vera e propria crisi esistenziale. Di fatto, non è più disposto a eseguire gli ordini di Dracula ma non ha idea di come cavarsela da solo.

Le cose cambiano quando incontra Rebecca (Awkwafina), una poliziotta di New Orleans di sani principi ma con alcuni problemi irrisolti, che è determinata a far cadere la più potente famiglia criminale della città, guidata da Bellafrancesca Lobo (Shohreh Aghdashloo) e suo figlio Tedward (Ben Schwartz). Ispirato dalla volontà di Rebecca di difendere ciò che è giusto, Renfield inizia a immaginare un futuro migliore per sé stesso, lontano dal faticoso lavoro notturno, per godersi di nuovo una passeggiata tra i vivi.

Il poster italiano del film Renfield.

Dinamiche tossiche

Seppur frutto di fantasia, il film Renfield prende spunto da un personaggio già presente nel romanzo Dracula di Bram Stoker rappresentato come un detenuto in un manicomio inglese che si ciba di mosche, ragni, uccelli e altre creature per trarre la loro "forza vitale" e raggiungere una sorta di immortalità. Inoltre, è apparso nell'adattamento cinematografico del regista Tod Browning del 1931 di quel leggendario romanzo, con Bela Lugosi nei panni dell'aristocratico vampiro e Dwight Frye nei panni del disturbato Renfield. Decenni dopo, il musicista e attore Tom Waits ha assunto il ruolo di Renfield nel travolgente Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, che vedeva Gary Oldman nei panni del mitico vampiro.

In questa nuova versione di Renfield, con la sceneggiatura originaria di Robert Kirkman rimaneggiata da Ryan Ridley, le dinamiche tra Dracula e Renfield sono le più tossiche che si possano immaginare. In un clima che mescola black comedy e horror allegramente esagerato, al centro del racconto ci sono la codipendenza tra il servitore e il supremo narcisista Dracula e il viaggio personale, molto caotico, di Renfield verso la redenzione. Renfield infatti pensa di non contare nulla senza Dracula ma nel corso della storia avrà la possibilità di ritrovare se stesso e il suo posto nel mondo, scoprendo che anche lui vale qualcosa.

“La sceneggiatura di Ryan Ridley era molto divertente; non si è presa troppo sul serio", ha affermato il regista Chris McKay. “Era folle ed esagerata, e Renfield mi faceva molta pena. Sembrava un ottimo modo per entrare in un film di Dracula. Inoltre, sono un grande appassionato delle opere dell’illustratore Basil Gogos, come L’Uomo Lupo, La Mummia, Frankenstein e Dracula apparse nella rivista Famous Monsters, tra le altre. Erano illuminate in modo sgargiante e con colori incredibilmente saturi, e ho sempre voluto fare un film che avesse l'aspetto di quei dipinti... quindi sembrava giunta l'opportunità di trasformare quella visione in realtà”.

Nicholas Hoult e il regista Chris McKay sul set del film Renfield.

I personaggi principali

Scopriamo insieme quali sono i personaggi principali del film Renfield.

Renfield (Nicholas Hoult)

Dopo più di un secolo di servitù, Renfield desidera ardentemente allontanarsi dall'onnipotente Dracula, ma il vampiro non ha intenzione di permettere a Renfield di andarsene liberamente. In questa condizione Renfield si sente in gran parte senza speranza e infelice. “"Renfield è semplicemente esausto della prospettiva di continuare a fare il lavoro sporco di Dracula", ha dichiarato Niholas Hoult. “È sfinito, abbattuto e cerca una via di fuga o una sorta di scintilla per tornare a una vita normale, e a ciò che gli manca. È una relazione tossica quella tra Renfield e Dracula: avendo passato così tanti anni insieme si conoscono perfettamente, sanno come provocarsi o mettersi l’uno contro l’altro”.

Dracula (Nicolas Cage)

Per Nicolas Cage, la sfida consisteva nell'attingere alla complicata dinamica tra il suo personaggio e quello di Hoult, trovando le sfumature del loro rapporto rimanendo fedele sia ai momenti di terrore che a quelli comici. "L'argomento in sé non è divertente, è inquietante", ha sostenuto l’attore Cage. “Ma alla radice c'è una sorta di affetto. Ci sono momenti in cui guardo Nick Hoult e penso 'Oh, questo è praticamente mio figlio'. E poi ci sono momenti in cui lo maltratto. È il lato oscuro delle relazioni umane che esploriamo in questo progetto. Non è un argomento facile da affrontare e certamente, volendogli dare un tocco di commedia, diventa ancora più complicato”.

Diverse sono state le sue fonti di ispirazione ma ce n’è una che sorprende più di altre: suo padre. “Mio padre era un uomo molto elegante che parlava con un accento medio-atlantico ed era incredibilmente intelligente", ha dichiarato. “Si è sempre ritenuto l'uomo più intelligente di tutti. Quindi, ho pensato che proprio papà sarebbe stato un buon modello per questo personaggio”.

Rebecca (Awkwafina)

All’inizio del film, Renfield potrebbe rimanere intrappolato in una relazione tossica, ma è decisivo l’incontro con la poliziotta di New Orleans, Rebecca, che già di suo ha altri problemi da affrontare. Dopo aver tragicamente perso suo padre a causa dell’organizzazione criminale della famiglia Lobo, la reputazione di Rebecca nella polizia ha subito un duro colpo, dovuto ai suoi problemi di rabbia incontrollata. La giovane si è allora allontanata dalla sorella agente dell'FBI di successo, Kate (Camille Chen). Pur laureata a Quantico, Rebecca ora è costretta a lavorare bloccata nel traffico con un collega ben intenzionato, anche se un po' ottuso, Chris (Adrian Martinez).

“Quando Rebecca incontra Renfield, si trova in un momento in cui ha bisogno di risolvere i propri problemi, credo, nello stesso modo in cui lo fa lui”, ha spiegato Awkwafina. “Sono in un percorso di riconciliazione con il passato. Alla fine, Rebecca vuole comportarsi bene con sua sorella: non vuole essere una persona dai cattivi istinti o che reagisce per rabbia. Ma è altrettanto in cerca di vendetta”.

Tedward Lobo (Ben Schwartz)

Tedward "Teddy" Lobo, il figlio maggiore assetato di potere di una potente famiglia criminale di New Orleans, immagina d’essere il più grande gangster, anche se fatica ad essere riconosciuto come tale. All'ombra della sua prepotente e terrificante madre, Bellafrancesca, Teddy è disposto a fare qualsiasi cosa per elevare e amplificare la sua reputazione, e questo lo rende imprevedibile e sempre più pericoloso.

Bellafrancesca Lobo (Shohreh Aghdashloo)

Sebbene Bellafrancesca, persona ipocrita che ha costruito un impero, ami suo figlio Teddy, i suoi ripetuti fallimenti la frustrano, perché vanno a ledere la reputazione della famiglia. Ha sottolineato Shohreh Aghdashloo: “Continua a chiedere a suo figlio: 'Ricorda che quando i tuoi nemici non ti temeranno più, è perché avrai perso il potere'. E non ha affatto torto”.

Chris (Adrian Martinez)

Per quanto Rebecca sia impegnata e motivata, il suo partner Chris è l'esatto opposto. "Rebecca vuole fare la differenza, dice: 'Andiamo a rimettere in riga questi malintenzionati!’ ", ha evidenziato Chris Martinez. "Chris è più tipo, 'Forse dovremmo mangiare prima?'". E sebbene Chris faccia alcune scelte sorprendenti che vanno contro i migliori interessi di Rebecca, nutre un vero affetto per la sua collega. "Chris ci tiene davvero a lei", ha proseguito Martinez. "La considera una sorellina, quindi se ne prende cura".

Mark (Brandon Scott Jones)

In qualità di leader di un gruppo di supporto per la co-dipendenza che avvia Renfield sulla strada per una nuova vita, Mark prova molta compassione per le persone che partecipano ai suoi incontri.

