Renai Battle Royale: La serie tv Netflix sulla scuola dove è impossibile innamorarsi

B asato su una vicenda di cronaca realmente accaduta, la serie tv Netflix Renai Battle Royale ci porta dentro un liceo che, per moralità, vieta le relazioni tra studenti, scatenando una battaglia di intenzioni tra generazioni.

Netflix propone dal 29 agosto la serie tv Renai Battle Royale. Di produzione giapponese, la serie tv Netflix Renai Battle Royale ci porta all’interno di un liceo ultraelitario, in cui le storie d’amore tra studenti sono severamente proibite, pena l’espulsione. Ma è in tale contesto che una studentessa si muove per aiutare in segreto i compagni di classe in cambio di denaro.

Primo dramma scolastico giapponese di Netflix, la serie è ispirata a fatti realmente accaduti e incorpora un'ampia ricerca sulle prospettive della Generazione Z riguardo il romanticismo e gli appuntamenti.

Il liceo della castità

È un crimine innamorarsi? È questa la domanda da cui parte la serie tv Netflix Renai Battle Royale, che ci porta all’interno di una prestigiosa scuola superiore giapponese che vieta le relazioni sentimentali tra studenti, un microcosmo in cui si scatena il caos quando i ragazzi si denunciano a vicenda e si ribellano alle regole imposte.

La serie segue la storia degli studenti Ichika Arisawa e Ryogo Maki, interpretati rispettivamente da Ai Mikami e Ryubi Miyase. Come un moderno cupido, Ichika usa la sua astuzia per aiutare segretamente altri studenti che infrangono la regola del divieto di relazioni sentimentali. Nel farlo, guadagna soldi per aiutare la sua madre single e lavoratrice a pagare le tasse scolastiche.

Nel frattempo, Ryogo, figlio di un governatore, cerca di sfuggire al padre violento e vede la missione di Ichika come un modo per guadagnare i soldi di cui ha bisogno. Alla fine, la loro collaborazione si evolve in una storia d'amore che sfida le politiche della scuola. Quando il loro segreto viene rivelato, la forza della loro determinazione viene messa alla prova. Come affronteranno le conseguenze?

Accanto a Mikami e Miyase, troviamo alcuni giovani talentuosi attori giapponesi, tra cui Rintaro Mizusawa, Yudai Toyoda, Shiori Akita, Rino Wauchi e Kyoya Honda, che interpretano i personaggi secondari e danno vita alla dura realtà di questa scuola d'élite.

Due star in ascesa

Amore e moralità in epoca moderna possono convivere? Per quanto riguarda i dirigenti del liceo frequentato dai ragazzi della serie tv Netflix Renai Battle Royale, no. Ambientata in una scuola superiore ultra-elite che impone un severo divieto di relazioni sentimentali tra ragazzi e ragazze, la serie esplora le conseguenze dell'amore proibito quando un misterioso account sui social media inizia a rivelare segreti scandalosi. Gli studenti si scontrano per smascherarsi a vicenda mentre si ribellano contro la scuola e le sue opprimenti regole.

Ispirata a eventi reali in cui una studentessa ha citato in giudizio la sua scuola per essere stata espulsa a causa della violazione delle rigide norme sulle relazioni con allievi del sesso opposto, la serie tv Netflix Renai Battle Royale incorpora un'ampia ricerca sulle prospettive della Generazione Z riguardo il romanticismo, catturando l'essenza della cultura giovanile contemporanea e i loro atteggiamenti in evoluzione verso l'amore e le relazioni.

Protagonista della serie è Ai Mikami, stella nascente del cinema giapponese. Mikami interpreta il ruolo di Ichica Arisawa, che si ritrova al centro di un conflitto tumultuoso alimentato da amore proibito e aspettative sociali.

"All'inizio aveva una presenza neutrale, ma una volta iniziato a recitare, la potenza dei suoi occhi mi ha stupito. Ho pensato che sarebbe stata perfetta per incarnare la forza necessaria a lottare per ciò che si desidera in circostanze difficili", ha affermato la produttrice esecutiva Makiko Okano riguardo alla scelta di Mikami. "Sono rimasta anche colpita da quanto fosse innocente e adorabile durante il provino per una scena romantica. Sia il regista che io siamo stati immediatamente affascinati da lei e abbiamo deciso che doveva assolutamente essere la nostra Ichica!".

Ryubi Miyase impersona invece Ryogo Maki, il cui percorso si intreccia con quello di Ichica. “Maki è l'opposto totale di Ichica in quanto non è il tipico bravo studente”, ha spiegato Okano. "Avevamo bisogno di un attore che potesse interpretare autenticamente come il suo personaggio cambia dopo essersi innamorato. Miyase ha catturato la nostra attenzione per la sua capacità di affascinare il pubblico attraverso una vasta gamma di ruoli".

