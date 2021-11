5 motivi per guardare il remake di Mamma ho perso l’Aereo (su Disney+)

N on è Natale se non si guarda (almeno una volta) Mamma ho perso l’aereo. Ma c'è una novità: dal 12 novembre il grande cult avrà un nuovo remake visibile su Disney +: ecco cinque motivi per non perderlo

Un bambino solo a Natale, una grande casa da proteggere dai malintenzionati e una buona dose di spirito delle feste e buoni sentimenti: questo è sempre stato nell’immaginario collettivo Mamma ho perso l’aereo (condito da una buona serie di scene indimenticabili). E ora su Disney + sta per arrivare il remake del film originale.

E se tra di voi c’è qualcuno che storce il naso perché è un purista dei “classici”, ecco cinque (ottimi) motivi per guardare il remake, che sarà disponibile a partire dal 12 novembre sulla piattaforma streaming.

Il protagonista

Per la serie largo alle nuove leve di talento. Giovanissimo, ma già molto promettente: Archie Yates sarà il protagonista del remake. Classe 2009 (sì, avete letto bene) e nel curriculum vanta già una nomination ai Critics’ Choice Movie Award per il ruolo di Yorki in Jojo Rabbit, film del 2019 in cui ha recitato con un grande cast di attori composto (a esempio) da Rebel Wilson e Scarlett Johansson.

Un ottimo debutto per questo giovane interprete, che ora dovrà misurarsi con un ruolo indimenticabile, che a suo tempo era stato di Macaulay Culkin. Ovviamente i tempi sono diversi, per cui non sarà più Kevin McCallister a restare da solo a casa, ma Max Mercer.

Il cast

Interessante anche il cast del remake di Mamma ho perso l’aereo, che vede anche uno speciale cameo (ci arriviamo) per tutti coloro che hanno ancora nel cuore il film originale.

Per il ruolo della mamma del giovane Max Mercer è stata scelta l'attrice Aisling Bea. Se il nome non vi dice nulla, forse vi può aiutare ricordare dove l’abbiamo già vista. Tra i ruoli più recenti, ad esempio, si può citare la serie distribuita su Netflix Living with Yourself. Hanno, invece, il compito di impersonare i ladri l’attore Rob Delaney (ha preso parte, con ruoli secondari, a film come Deadpool 2 del 2018 e Fast & Furious - Hobbs & Shaw del 2019) ed Ellie Kemper, attrice molto famosa (ve la ricordate nel film Le amiche della sposa?).

Infine un cameo molto speciale. Se siete fan del film originale, infatti, non potete aver dimenticato Buzz, il fratello davvero poco simpatico, di Kevin Mckallister: ebbene lo ritroviamo anche nel remake ormai adulto e poliziotto.

La trama

La trama del remake di Mamma ho perso l’aereo è molto simile all’originale con qualche modifica necessaria per adattarlo ai tempi e perché i protagonisti della pellicola appartengono a un’altra famiglia. Quindi nuove tecnologie e anche un nuovo viaggio per i familiari di Max Mercer, che sono diretti (su aerei diversi) verso il Giappone. Nella pellicola originale, invece, i parenti avevano programmato una vacanza a Parigi. La coppia di ladri nel remake è composta da un uomo e da una donna, che verranno tenuti lontani grazie al giovane protagonista e alle sue idee argute per proteggere la casa e i beni della famiglia.

Il trailer

Se il trailer è un antipasto, allora l'inizio è davvero promettente. Infatti ci offre già un punto di vista su quella che sarà l’atmosfera del film. Dalle scene iniziali che mostrano il tipico caos pre-partenza che coinvolge tutta la famiglia, fino a quando il giovane protagonista (e i genitori) si rende conto di quello che è accaduto.

E se la mamma appare, giustamente, preoccupata, Max Mercer invece si gode la libertà e la casa tutta per sé. Nel trailer rilasciato da Disney + si possono vedere anche alcuni degli stratagemmi che utilizza per tenere lontana la coppia di ladri da casa sua. E davvero sembrano non essere da meno rispetto a quelli che aveva utilizzato Kevin McCallister. Un pizzico di ironia, come nelle migliori commedie, e tanta azione sono alcuni degli elementi chiave che catturano da subito l’attenzione dei telespettatori.

Gli ingredienti per un successo

Gli ingredienti per un successo ci sono tutti: Home sweet home alone – Mamma ho perso l’aereo è la classica commedia per tutta la famiglia che può far divertire i più piccoli, mentre si immaginano le incredibili avventure che potrebbero capitare a loro in una situazione simile, ma anche i più grandi.

Sarà un successo? Questo ancora non lo sappiamo, ma ha ottimi punti di partenza per far sì che anche questo remake possa entrare di diritto nella lista di film da guardare e riguardare nel corso della festività, magari anche solo per divertirsi a trovare le differenze con l’originale.



E a proposito di film originale, va ricordato che da quella prima pellicola datata 1990 scritta e prodotta da John Hughes e diretta da Chris Columbus, ha preso il via una serie di film. Infatti come tutte le idee di successo che si rispettino, anche Mamma ho perso l’aereo ha alcuni sequel. L’unico che presenta lo stesso cast è Mamma ho perso l’aereo: mi sono smarrito a New York, poi sono stati realizzati altri tre film. Quello in arrivo su Disney + dal 12 novembre è il nuovo remake, che però si rifà in parte a quella che era la trama originale. A dirigere questo nuovo film Dan Mazer.