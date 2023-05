Regina Cleopatra: Perché è nera la Cleopatra della serie tv Netflix

S in dalle prime immagini la serie tv Netflix Regina Cleopatra ha sollevato un vespaio di obiezioni per il colore della pelle dell’attrice chiamata a interpretare la sovrana. Jada Pinkett Smith racconta il perché della sua scelta.

Arriva il 10 maggio su Netflix la serie tv in quattro puntate Regina Cleopatra, un documentario che ha già scatenato online mille (stupide) polemiche per una ragione che lascia interdetti: il colore di pelle della regina d’Egitto più famosa della storia. Per placare ogni polemica, abbiamo voluto sentire anche le parole della produttrice Jada Pinkett Smith, attrice meglio nota per essere la moglie di Will Smith.

La trama della serie tv

Prodotta da Jada Pinkett Smith, la serie tv Netflix Regina Cleopatra racconta la vita di una delle più note e leggendarie regine africane. Le quattro puntate si concentrano sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l'intelletto. Il retaggio di Cleopatra è stato oggetto di molti dibattiti accademici, perlopiù ignorati dal mondo di Hollywood. Ma ora questa serie riconsidera questo lato affascinante della sua storia.

Il poster italiano della serie tv Netflix Regina Cleopatra.

Le polemiche sulla serie tv

Regina Cleopatra non è che l’ultima delle serie tv Netflix prodotte da Pinkett Smith sulle vite delle regine africane, donne impavide e accattivanti che, realmente esistite, solo in qualche rara eccezione sono state raccontate dal cinema o dalla televisione. Di queste donne, Cleopatra rappresenta forse l’apice, motivo per cui le prime immagini con la sua pelle nere hanno scatenato un putiferio online.

A spingere Pinkett Smith a raccontare la vera storia di Cleopatra è stato il desiderio di tramandare alla figlia Willow alcune delle figure femminili più ispiratrici della storia. Aveva già raccontato la vita della regina guerriera Njinga del XVII secolo, che governava Ndongo e Matamba (regioni che corrispondono più o meno all’attuale Angola) ma la figura di Cleopatra continuava a ronzarle per la testa.

“Non vediamo o ascoltiamo spesso sui media tradizionali storie di regine nere. Per me, così come per mia figlia, era importante farlo, così come era fondamentale per la mia comunità far conoscere le loro vicende”, ha dichiarato. “La parte più triste nel realizzare il progetto Regine d’Africa ha consistito però nel trovare facilmente materiali: eppure, si trattava di figure potentissime, spina dorsale delle nazioni africane”.

Nella serie tv Netflix Regina Cleopatra, la donna più potente della storia egiziana è interpretata da Adele James. La scelta di avere un’attrice di razza mista ha aperto però una discussione senza fine. Chiariamo subito un aspetto: durante il regno di Cleopatra, la popolazione egiziana era multiculturale e multirazziale. E questa è la ragione per cui è alquanto improbabile che la razza della regina venisse documentata, tanto che erano e sono ignote anche l’identità di sua madre e dei nonni paterni. Ci sono persino speculazioni storiche che vogliono Cleopatra ora nativa egiziana ora di discendenza greca.

“Lo scopo dell’intero progetto era quello di portare alla luce storie di donne potenti del passato e spiegare quello che le ha rese le leader di cui ancora oggi si parla”, ha spiegato Pinkett Smith. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con importanti storici ed esperti, come Shelley Haley e Sally-Ann Ashton. E ci interessava ritrarre Cleopatra come regina, stratega, sovrana di formidabile intelletto e donna il cui lascito è ancora oggi di grande dibattito. Non ci interessava la sua etnia: abbiamo scelto un’attrice di etnia mista solo per riflettere sulla sua possibile discendenza e sulla natura multiculturale dell’antico Egitto”.

Come asserisce Ashton, intervistata nella serie tv Netflix Regina Cleopatra, “dato che si rappresenta Cleopatra come egiziana, sembra strano che si insista nel vederla come interamente europea”. Così come a noi sembra strano che si sollevino ancora obiezioni di un certo tipo, soprattutto dopo che per anni abbiamo accettato senza sollevare obiezioni che avesse gli occhi viola di Liz Taylor. How many roads must a man walk down before you can call him inclusive?

Domande e risposte Perché è nera la regina Cleopatra della serie tv Netflix? Per volonà della produttrice Jada Pinkett Smith, che ha scelto una delle tesi storiche realmente portata avanti dagli esperti. Cleopatra era veramente nera? Esistono diverse tesi a riguardo. Una di queste sostiene che la regina fosse di discendenza egiziana. All'epoca, l'Egitto era multirazziale e multiculturale.