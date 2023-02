R ed Rose è la nuova serie tv targata BBC e Netflix che arriverà il 15 febbraio anche in Italia. Racconta di un gruppo di adolescenti alle prese con un’app per smartphone dalle terribili conseguenze.

Le otto puntate della serie tv Red Rose, distribuita dalla BBC in Gran Bretagna e da Netflix nel resto del mondo, promettono tensione e paura all’ennesima potenza. Sì, perché fanno appello a un’abitudine che tutti quanti abbiamo quando scarichiamo sui nostri smartphone applicazioni di cui sconosciamo scopo e provenienza.

La storia della serie tv Red Rose si concentra sui rapporti tra gli adolescenti e le loro vite online. Sullo sfondo di un’estate che dovrebbe portare amore e divertimento, le vite dei ragazzi sono messe a dura prova da un’app, Red Rose appunto, che minaccia orrende conseguenze se non vengono soddisfatte le sue richieste.

Amelia Clarkson in Red Rose.

La trama della serie tv Red Rose

Se siete tra quelli che sono sempre incollati al loro smartphone e dipendono dalle app scaricate, non guardate Red Rose, la serie tv che approderà il 15 febbraio su Netflix. Oppure fatelo, vi convincerete per un po’ a disconnettervi dalla virtualità per ritornare alla vita vera, senza fake news, dipendenza da social o problemi di auto-accettazione.

Ambientata a Boston e prodotta dallo stesso team di creatori di Sex Education, la serie tv Red Rose racconta la storia di un gruppo di giovani che, finiti gli esami di maturità, pensano a godersi l’estate senza impegni di alcun tipo e responsabilità. Almeno questo è quello che pensa all’inizio della storia Wren, una studentessa interpretata da Amelia Clarkson, ex star di Poldark.

Wren e i suoi amici sono un gruppo ben affiatato, si conoscono tutti da anni ma tra gli adolescenti è facile che nascano storie d’amore che isolano chi è meno fortunato in questioni di cuore. Così, mentre Amelia vive i suoi primi battiti per Noah (impersonato da Harry Redding), inevitabili sentimenti di gelosia iniziano a incrinare il rapporto della ragazza con la sua migliore amica, Rochelle, portata in scena da Isis Hainsworth.

Sentendosi tagliata fuori e sempre più sola, Rochelle scarica sul suo smartphone una misteriosa app, Red Rose. Non passa molto tempo prima che l’app cominci a minacciare Rochelle: se non esaudirà le sue richieste sempre più sinistre, ci saranno per tutti inevitabili conseguenze apparentemente soprannaturali. Ma cos’è Red Rose e perché agisce in questo modo? Forse nel dark web c’è qualcuno in carne e ossa che la guida? Sono le due domande che lo spettatore si pone sin dai primi episodi ma le risposte non sono così scontate come sembrano.

Uno scatto promozionale di Red Rose.

Il vangelo degli smartphone

Scritta dai gemelli Michael e Paul Clarkson, le menti dietro al successo su Netflix di The Haunting of Bly Manor, la serie tv Netflix Red Rose si concentra sul rapporto che ognuno di noi ha con le app e, più in generale, con il web. “Red Rose la dice lunga su come la nostra generazione millennial consideri vangelo tutto ciò che vede o legge sui propri smartphone”, ha evidenziato Amelia Clarkson. “Se vedi qualcosa, è vero. Se c’è scritto sul telefono, non ci sono dubbi”.

“Quando fai clic sul display, prendi decisioni di cui non sei nemmeno consapevole”, ha ribadito Harry Redding. “È come se dietro ci fosse un fantasma che direziona le nostre scelte, le valuta e ci presenta il conto. Gioca su questo aspetto tutta la serie. Non stupisca dunque come l’app Red Rose riesca ad arrivare velocemente sugli smartphone del gruppo di amici e come riesca a convincere i ragazzi a fare ciò che vuole”.

Horror, che passione!

Prima delle riprese della serie tv Netflix Red Rose, gli attori del cast sono stati invitati dai tre registi – Ramon Salazar, Henry Blake e Lisa Siwe – a visionare diversi horror psicologici. Il primo della lista è stato per tutti il cult The Ring, a cui hanno fatto seguito titoli come Cigno nero, Midsommar, Hereditary, Scream e Candyman.

Le richieste hanno sortito l’effetto voluto: la serie tv Red Rose ha un tono talmente spaventoso e inquietante che i primi a esserne spaventati sono stati proprio gli attori del cast. “Ho provato a vedere giusto un paio di episodi da solo”, ha dichiarato Harry Redding. “Ma la sequenza d’apertura è talmente spaventosa che sono stato costretto a spegnere e a prendermi una pausa prima di continuare con la visione!”.

Red Rose: Le foto della serie tv 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT