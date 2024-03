Su Netflix un film con Cillian Murphy porta il terrore ad alta quota

N etflix propone il film Red Eye, diretto da un maestro della suspense come Wes Craven. Protagonisti nel sono Rachel McAdams e il fresco premio Oscar Cillian Murphy per una storia che mescola coraggio, paura, sopravvivenza e redenzione a diecimila piedi di altezza.

Dal regista Wes Craven, celebre per la saga di Scream, arriva dal 22 marzo su Netflix il film Red Eye un thriller psicologico ambientato a 10.000 metri di altezza. Protagonisti sono Rachel McAdams e Cillian Murphy, fresco vincitore di un premio Oscar come miglior attore protagonista in Oppenheimer.

Lisa Reisert (Rachel McAdams) odia volare, ma il terrore che la attende sul volo notturno per Miami non ha nulla a che fare con la paura di volare. Salita a bordo, Lisa si ritrova piacevolmente sorpresa nello scoprire che al suo fianco c'è Jackson (Cillian Murphy), l'uomo affascinante con cui aveva condiviso un drink e forse un breve flirt nell'aeroporto.

Ma poco dopo il decollo, Jackson rivela il suo vero volto e le sue minacciose intenzioni: è un operativo coinvolto in un complotto per assassinare il Vice Segretario alla Sicurezza Nazionale... e Lisa è la chiave per il successo dell'operazione. Se si rifiuta di collaborare, suo padre verrà ucciso da un sicario in attesa di una sua chiamata.

Intrappolata a bordo di un jet a 10.000 metri di quota, Lisa non ha vie di fuga e non può chiedere aiuto senza mettere in pericolo suo padre, gli altri passeggeri e la sua stessa vita. Mentre i chilometri scorrono, Lisa sa che il tempo a sua disposizione sta per esaurirsi e cerca disperatamente un modo per sventare i piani del suo spietato rapitore e impedire un assassinio.

Un Incubo ad Alta Quota

Wes Craven, noto per i suoi film horror classici come Nightmare - Dal profondo della notte e la saga di "Scream", ha adottato un approccio più sottile per mantenere il pubblico con il fiato sospeso in Red Eye, film che arriva ora su Netflix.

"Questo non è assolutamente un film horror; è un thriller psicologico", ha affermato. "Non ci sono persone inseguite da un maniaco con un coltello da macellaio, e nessuno indossa una maschera, se non presentandosi in un modo per poi rivelarsi completamente diverso. Dopotutto, non si sa mai chi si avrà accanto su un aereo".

L'idea centrale, che rappresenta un'esperienza quasi universalmente condivisa, ha scatenato l'immaginazione dello sceneggiatore Carl Ellsworth. "Sugli aerei, puoi trovare tipologie differenti di passeggeri. Seduti lì, a osservarli avanzare lungo il corridoio, tutti abbiamo avuto pensieri del tipo, 'Chi è quel tipo?' o 'Spero che quella persona non si sieda accanto a me'. La storia nasce da queste riflessioni."

Ellsworth rivela di aver trovato ispirazione anche nel film In linea con l’assassino, in cui il protagonista trascorre praticamente l'intero film intrappolato all'interno della cabina telefonica titolare. "Potresti dire che quel film è un thriller claustrofobico, dato che c'è un cecchino che tiene in ostaggio un uomo in una cabina telefonica". Tuttavia, ha osservato, "c'è ancora un considerevole spazio tra il buono e il cattivo. Ho iniziato a pensare a come poter ridurre ancora di più quello spazio. Potrei avere il mio protagonista e l'antagonista letteralmente intrappolati l'uno accanto all'altro, e mantenere l'azione e il suspense?”.

“Con Red Eye, credo che la risposta sia decisamente 'sì', perché la tensione per me nasce dalla conversazione molto coinvolgente Lisa e Jackson, che inizia in modo innocuo, ma poi si sviluppa improvvisamente in qualcosa di molto più sinistro”.

L'Inaspettata Eroina e il suo antagonista

Lisa Reisert, la protagonista del film Netflix Red Eye interpretata da Rachel McAdams, è una giovane donna che si ritrova suo malgrado al centro di un complotto mortale. Nonostante la sua avversione per il volo, la vera paura inizia quando scopre che il suo affascinante vicino di posto, Jackson, non è chi dice di essere. La sua routine viene sconvolta quando Jackson rivela di essere un operativo in un complotto mirato a uccidere il Vice Segretario alla Sicurezza Nazionale, e che Lisa è involontariamente la chiave per il successo dell'operazione.

Con il padre in pericolo e la vita di molti altri passeggeri appesa a un filo, Lisa si trova in una lotta disperata per il controllo, la sicurezza e la giustizia. La sua evoluzione da passeggera spaventata a eroina determinata dimostra la sua resilienza e ingegnosità. Nonostante le sue paure, Lisa usa la sua astuzia per cercare di sventare i piani del suo rapitore.

Cillian Murphy nel film Netflix Red Eye presta il volto a Jackson Rippner, il carismatico ma minaccioso vicino di posto di Lisa. All'inizio, Jackson si presenta come un uomo affascinante e accomodante, conquistando la fiducia di Lisa. Tuttavia, la sua vera natura viene a galla poco dopo il decollo, rivelando un lato oscuro e calcolatore.

Jackson è un professionista freddo e metodico, il cui unico obiettivo è portare a termine la missione affidatagli, senza considerare le ripercussioni morali delle sue azioni. La sua determinazione nel perseguire il suo obiettivo lo rende un avversario formidabile per Lisa. La sfida per Jackson è mantenere il controllo della situazione in un ambiente confinato, cercando di manipolare Lisa senza destare sospetti tra gli altri passeggeri.

La relazione tra Lisa e Jackson è il fulcro attorno al quale ruota l'intera trama di Red Eye. Inizia con un gioco di seduzione e manipolazione, per poi trasformarsi in un duello psicologico ad alta tensione. La loro interazione evidenzia non solo il conflitto tra bene e male ma anche la lotta per il potere e il controllo.

Mentre il viaggio procede, la tensione tra i due personaggi si intensifica, con Lisa che cerca disperatamente di trovare una via d'uscita dalla situazione pericolosa in cui si trova, e Jackson che fa di tutto per mantenere il sopravvento. La loro battaglia di volontà diventa una questione di vita o di morte, non solo per loro ma anche per gli ignari passeggeri a bordo dell'aereo e le persone a terra coinvolte nel loro mortale gioco di scacchi.

