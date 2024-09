A rriva su Netflix il film Rebel Ridge, la storia di un ex marine che per salvare il cugino (e la donna di cui si innamora) si scontra con la corruzione di un’intera cittadina.

Netflix propone dal 6 settembre Rebel Ridge, il nuovo film diretto dal regista Jeremy Saulnier. Con protagonista l’attore Aaron Pierre, il film Netflix Rebel Ridge racconta come il tentativo di un ex marine di pagare la cauzione per il cugino si trasformi in un violento braccio di ferro con il capo della polizia di una cittadina in cui regna la corruzione.

Rebel Ridge è un thriller profondamento umano e ad alta tensione che esplora la corruzione e la moralità sullo sfondo di azioni sempre più frenetiche e una crescente suspense. Nel cast, anche gli attori Don Johnson, AnnaSophia Robb, David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsané Jhé, Dana Lee e James Cromwell.

La trama del film

Nel film Netflix Rebel Ridge, Terry Richmond (interpretato da Aaron Pierre) arriva nella città di Shelby Springs con una missione semplice ma urgente: pagare la cauzione per il cugino e salvarlo da un pericolo imminente. Tuttavia, quando si vede i risparmi di una vita ingiustamente sequestrati dalle forze dell'ordine, Terry è costretto a scontrarsi con il capo della polizia locale, Sandy Burnne (Don Johnson), e i suoi agenti pronti al combattimento. Terry trova un'alleata inaspettata nella cancelliera del tribunale, Summer McBride (AnnaSophia Robb), e i due vengono si ritrovano al centro di una cospirazione ben radicata nella cittadina. Con il crescere della posta in gioco, Terry deve fare affidamento sul suo passato misterioso per spezzare il controllo del dipartimento sulla comunità, portare giustizia alla sua famiglia e proteggere Summer nel frattempo.

"Sono molto interessato a esaminare i sistemi corrotti, come sono costruiti e cosa le persone si raccontano per disconoscere o giustificare il loro ruolo in essi", ha detto Saulnier. "Per questo film, volevo esplorare come reagiamo noi comuni mortali a questi sistemi, quanto possono essere esasperanti, dai politici corrotti al loop infinito di una chiamata al servizio clienti andata storta. C'è sicuramente azione e violenza, ma è stato divertente esplorare l'uso delle parole come armi in senso narrativo, rendendo le scene di dialogo come pezzi di alta tensione".

Un protagonista “eroico”

Quando Terry Richmond, il protagonista del film Netflix Rebel Ridge interpretato da Aaron Pierre, arriva in bicicletta in una piccola città con una missione di misericordia non ha idea di cosa stia per affrontare. L'ex marine è lì per pagare la cauzione per suo cugino, attualmente in arresto. Ma prima ancora di poter raggiungere il tribunale, Terry viene sbalzato dalla sua bicicletta e si trova al centro di una vasta cospirazione che coinvolge ogni livello della città di Shelby Springs, e avrà bisogno di tutte le sue abilità per uscirne.

Il regista e sceneggiatore di Rebel Ridge, Jeremy Saulnier (conosciuto per Green Room e Hold the Dark), ha spiegato: "Come cineasta, amo i film d'azione degli anni '80 e '90 che non solo offrono spettacolo, ma riescono a collegare il caos sullo schermo a una componente emotivo reale e autentico. Piccola scala, grande impatto. Meno artificiosità. Sono radicati in un livello di artigianato e autenticità che raramente vedo oggi, e mi interessava fare un film su quella scia”.

Al centro della storia c'è il personaggio di Terry, un uomo che incarna le qualità radicate che Saulnier apprezza molto, così come le apprezza lo stesso attore Aaron Pierre. “Descriverei Terry come un uomo infinitamente centrato", ha commentato l’attore. "Sa come affrontare e gestire le situazioni come quelle gli si palesano davanti con molta compostezza”.

Per Pierre, Rebel Ridge è stato un sogno che si è avverato. "Essere scelto per interpretare un personaggio così sfumato, complesso e profondamente umano come Terry Richmond è un'opportunità imperdibile", ha aggiunto l’attore. "Queste opportunità non si presentano tutti i giorni. Quindi, quando succede, le afferri con entrambe le mani, ti immergi nel personaggio e nella creazione del progetto. Ho imparato tantissimo ogni giorno lavorando con quel talento incredibile che è Jeremy Saulnier. E la sceneggiatura, scritta anche da Jeremy, era per me irresistibile. E non uso questa parola alla leggera".

Per Saulnier, l'opportunità è stata altrettanto eccitante. "Stavo cercando qualcuno giovane, con una certa vivacità, ma che avesse anche un'intensità cerebrale difficile da trovare insieme alla fisicità richiesta dal ruolo. Non molti attori avrebbero potuto rispondere alla mia richiesta”.

Saulnier ha anche spiegato: "Mia moglie aveva visto Pierre nella miniserie di Barry Jenkins The Underground Railroad e mi era stato suggerito dal suo agente. Con il suo fisico imponente di 1,90 m, pensavo fosse troppo intimidatorio per quello che avevo in mente. Emana vibrazioni da supereroe, e non è ciò a cui solitamente mi inclino, ma abbiamo fatto una chiamata Zoom e in due minuti ho capito che era la persona giusta. Era impressionante. La sua intelligenza e riflessività erano intimidatorie. Era tranquillo e fresco, profondamente rispettoso e appassionato”.

Il poster del film Netflix Rebel Ridge.