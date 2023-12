Su Netflix la visionaria lotta per la libertà in un mondo lontano nel film di Zack Snyder

A rriva su Netflix il film Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, primo capitolo del nuovo progetto del visionario Zack Snyder. È una storia che tra azione e fantascienza ha al centro la storia di un gruppo di emarginati alla ricerca di un posto da chiamare casa.

Netflix propone dal 22 dicembre il film Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, un mix di avventura, azione e fantascienza. Diretto da Zack Snyder, il film Netflix Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco ha per protagonista l’attrice Sofia Boutella nei panni di Kora ed è la prima parte di un dittico che si concluderà il 19 aprile 2024.

Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell'universo, la forestiera dal passato misterioso Kora inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l'unica speranza di sopravvivenza della comunità quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario, l'Ammiraglio Noble (Ed Skrein), scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente venduto i raccolti ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di insorti perseguitati dal Mondo Madre.

Insieme a Gunnar (Michiel Huisman), un contadino dal cuore tenero che non conosce la realtà della guerra, Kora parte in missione alla ricerca di combattenti disposti a rischiare la vita per difendere il popolo di Veldt. Viaggiando in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxe, i due radunano una manciata di guerrieri accomunati dal bisogno di redimersi: il pilota e mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario comandante Generale Titus (Djimon Hounsou), la maestra di spada Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dal passato regale Tarak (Staz Nair) e il combattente della resistenza Milius (E. Duffy).

Jimmy (doppiato da Anthony Hopkins nella versione originale), un antico protettore meccanizzato nascosto dietro le quinte, si risveglia su Veldt con un nuovo scopo. Ma i neorivoluzionari devono imparare a fidarsi l'uno dell'altro e a combattere insieme prima che gli eserciti del Mondo Madre arrivino a distruggerli tutti.

Un mix di azione e cuore

L’epopea spaziale del film Netflix Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco racconta la storia di Kora, una soldatessa solitaria che ha trovato comunità e legami sulla tranquilla luna agricola di Veldt. Kora è lontana anni luce dalla sua precedente vita di combattente per il Mondo Madre, l’implacabile impero interstellare deciso a governare e controllare tutta la galassia. Tuttavia, il violento passato di Kora torna alla ribalta quando il sadico ammiraglio Atticus Noble giunge a Veldt a bordo di un incrociatore mastodontico e scatena l’inferno su ordine del tirannico Balisarius, il reggente del Mondo Madre.

Quando diventa chiaro che richieste di Noble comportano morte per la pacifica Veldt, Kora non può far altro che far uscire il suo lato ribelle intraprendendo una missione per reclutare combattenti che si uniscano alla sua causa per la libertà. Ed è così che unisce le sue forze con un gruppo di improbabili alleati. “Sono tutti degli emarginati”, ha spiegato il regista Zack Snyder. “Sono alla ricerca del proprio posto nel loro mondo: per molti versi, il film Netflix Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco è un film sulla famiglia”, ha aggiunto l’autore di successi come 300 e Man of Steel. “Kora cerca un posto da chiamare casa, qualcosa che vale la pena proteggere anche a rischio della vita stessa. E così anche il suoi nuovi compagni di avventura”.

Ma, al di là del tema di fondo, Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco rimane un’opera in cui ci sono sequenza di battaglia mozzafiato, uno dei tratti peculiari di Snyder. “Ci sono un sacco di armi e di armamenti: è un film d’azione che cerca di mixare spettacolarità ed emozioni. Purtroppo, i robot come Jimmy hanno difficoltà ad ancorarsi alla nuova realtà. Le macchine figlie dell’intelligenza artificiale sono state costruite con un obiettivo specifico in mente, ragione per cui adesso Jimmy è un po’ disilluso e ha perso la voglia di combattere. Fortunatamente, i guerrieri umani intorno a lui riescono a motivarlo con la loro forza di volontà”.

Il poster del film Netflix Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco.

Tra brutalità e armonia

Il film Netflix Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco "è una battaglia tra brutalità e armonia". Mentre l'ammiraglio Noble attraversa minacciosamente la galassia, porta distruzione a civiltà e interi mondi. “Veldt contrasta il nichilismo del Mondo Madre con la sua gentilezza e integrazione con la natura. È un "posto degno di essere difeso"”, ha spiegato Dechant, uno degli scenografi del film.

Con Kora che lascia la sua casa adottiva per radunare il suo eterogeneo gruppo di emarginati ribelli, ci si lancia alla scoperta di luoghi inediti, come ad esempio la città di Providence, che richiama l'estetica di una città del Vecchio West americano. “Per me, era difficile non curare anche la direzione della fotografia”, ha specificato Snyder. “In questo modo, non perdevo concentrazione e rimanevo focalizzato sull’obiettivo: è stata un’immersione totale ma mi sono molto divertito!”.

