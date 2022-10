Raymond & Ray: Due fratelli e il perdono verso un padre che li ha sempre umiliati

E than Hawke ed Ewan McGregor sono i protagonisti del film Raymond & Ray, una dramedy sul potere dell’accettazione e del perdono targata Apple Tv+. In concorso al Festival di Roma.

Raymond & Ray è il nuovo film Apple Tv+ firmato dal regista Rodrigo Garcia. Con protagonisti gli attori Ethan Hawke e Ewan McGregor, è disponibile dal 21 ottobre, dopo il passaggio in concorso alla Festa del Cinema di Roma. Hawke e McGregor interpretano due fratellastri che, a lungo lontani, si ritrovano per seppellire il padre e sono costretti a un lungo viaggio nei ricordi, fatti di dolore e segreti.

La trama del film Raymond & Ray

Il film Apple Tv+ Raymond & Ray comincia nel momento in cui i fratelli Raymond (Ewan McGregor) e Ray (Ethan Hawke) si rivedono. Negli anni in cui non si sono parlati, hanno preso strade molto diverse ma ora sono entrambi alla deriva. Raymond è stato lasciato dalla moglie mentre Ray è un ex musicista e tossicodipendente in via di guarigione.

Quando Raymond gli comunica la morte del padre, Ray appare incerto sul da farsi. Odiava del resto il genitore ma accetta comunque di accompagnare il fratello per occuparsi del seppellimento della salma in Virginia. Con grande disappunto dei fratelli, tutti coloro che incontrano non fanno altro che attestare il forte carisma che aveva il loro defunto padre, dalla sua ex amante Lucia (Maribel Verdú) al prete che deve officiare il funerale (Vondie Curtis Hall) fino all’infermiera Kiera (Sophie Okonedo).

Ray Sr, il padre, come ulteriore beffa ha lasciato ai figli una miseria e, per aggiungere danno alla beffa, un’ultima ed estenuante richiesta finale da accontentare. Mentre i fratelli si mettono al lavoro, emergono pian piano risentimenti da tempo sepolti. E sia Raymond sia Ray si rendono conto che devono finalmente fare i conti con il passato se vogliono andare avanti con le loro vite.

Il poster del film Raymond & Ray.

Perdono e accettazione

Amici sin da metà degli anni Novanta, gli attori Ethan Hawke ed Ewan McGregor non avevano mai lavorato insieme prima del film Apple Tv+ Raymond & Ray. Avevano perso ogni speranza di farlo e il motivo è semplice: in molti li hanno sempre pensato molto simili come attori e interscambiabili.

“Abbiamo cominciato a lavorare nello stesso periodo e spesso sostenevamo provini per la stessa parte”, ha ricordato Hawke. “Probabilmente, ci vedevano troppo simili per essere scelti per recitare insieme. Finalmente l’incantesimo si è rotto e ora siamo addirittura fratellastri!”.

In Raymond & Ray, il film Apple Tv+, Hawke e McGregor interpretano due fratelli che affrontano insieme un doloroso viaggio alla riscoperta dei dolori causati nelle loro esistenze dal padre appena morto. Il viaggio, cominciato nel peggiore dei modi, diventa anche fastidioso quando i due devono confrontarsi con chi invece ha un ricordo diverso del loro del padre morto. Ne decantano tutti il carisma e ciò non fa altro che alimentare i dubbi dei due fratelli: quando conoscevano il padre? Sarà mai possibile seppellire con la sua salma tutto ciò che ha fatto vivere loro?

“Raymond & Ray è un film che spinge a riflettere su due grandi questioni: il perdono e l’accettazione”, ha affermato McGregor. “Occorre sempre guarire dalle proprie ferite e andare avanti, anche quando ci sono dubbi e dolore alle spalle. Il modo in cui i due fratelli si relazionano può anche essere divertente ma è frutto del pesante passato che condividono”.

I comportamenti umilianti e denigratori messi in atto dal padre, Ray Sr, sono stati numerosi, a partire dalla scelta di dare il suo stesso nome a entrambi i figli, in modo da “non confonderli”. Ma, a parte il nome, Raymond e Ray non hanno nient’altro in comune. Crescendo, sono diventati l’uno l’esatto opposto dell’altro. Raymond, uomo d’affari mite e tranquillo, ha già divorziato due volte mentre Ray, trombettista fallito, è finito nel tunnel della dipendenza ed è un donnaiolo.

“Ray è il perfetto ritratto di ciò che accade a un uomo che deve lavorare sodo non solo per piacere agli altri ma anche per guadagnare un po’ di autostima”, ha specificato Hawke. “Quando vivi tutta la tua vita con un giudizio poco lusinghiero su te stesso, è difficile fare mosse intelligenti. È più facile continuare a sbagliare”.

