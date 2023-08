Cannibalismo, nonnismo e ricerca dell’identità: su Netflix il film che ha rivelato il talento di Julia Ducournau

A rriva su Netflix l’inquietante Raw – Una cruda verità, il film che ha permesso di scoprire il talento della regista Julia Ducournau, premiata qualche anno dopo con la Palma d’Oro. È la storia di un’adolescente alla scoperta di sé in un mondo cruento e terribile: quello di un college segnato dal nonnismo.

Dal 16 agosto Netflix propone Raw – Una cruda verità, il film che ha svelato il talento della regista Julia Ducournau, premiata qualche anno dopo con la Palma d’Oro al Festival di Cannes per il controverso Titane. Interpretato magistralmente dalla giovane Garance Marillier, Raw – Una cruda verità racconta la storia della sedicenne Justine, una giovane e promettente studentessa che, per seguire la tradizione della sua famiglia, decide di studiare veterinaria.

Entra così in un monto decadente, spietato e pericolosamente seduttivo che, durante un rituale di iniziazione, la porta a infrangere la regola numero uno della sua famiglia: mai mangiare carne. Per la prima volta a contatto con il sapore del sangue, Justine andrà incontro a conseguenze terribili e inaspettate che lasceranno emergere la sua vera natura cannibale.

La trama del film

Raw – Una cruda verità, il film proposto da Netflix, vede al centro della storia Justine (Garance Marillier), una sedicenne prodigio che segue le tradizioni della famiglia di appartenenza sia come vegetariana sia come veterinaria. Così quando si iscrive a una scuola di veterinaria, Justine ha il primo grande shock della sua vita: per essere accettata dai compagni, è costretta a mangiare un rene di coniglio crudo. A spingerla è la sorella maggiore, la ribelle Alexia (Ella Rumf), desiderosa che Justine si conformi all’inquietante miscela di alcol, sesso, feste e giochi orribili che caratterizzano i ragazzi che frequentano la scuola.

Il minuscolo boccone di carne provoca dapprima una reazione allergica in Justine ma dopo risveglia in lei una fame che non aveva mai provato prima. Complice il morso al labbro di un ragazzo, Justine ha modo di assaporare il sapore della carne umana, avviandosi su un percorso di non ritorno al cui richiamo e impulso è per lei difficile resistere. Il primo pasto umano “completo” è il dito della sorella Alexia che, come Justine, ha desideri cannibali. Ed è insieme che le due sorelle andranno a caccia delle loro prede prima che un video di Justine che cerca di mordere un cadavere all’obitorio si diffonderà tra gli studenti con effetti traumatizzanti.

Il poster internazionale del film Netflix Raw - Una cruda verità.

Un ritratto macabro e femminista della femminilità

Girato in Belgio presso la Faculté de Médecine Vétérinaire, il film Netflix Raw – Una cruda verità sfrutta il tema del cannibalismo per raccontare la formazione di Justine, il suo passaggio all’età adulta, la sperimentazione sessuale e la sua complessa relazione con la sorella. Horror al di sopra della media, è un ritratto macabro e femminista della femminilità, che guarda anche in maniera risoluta alle mortificanti prove che le giovani donne affrontano al college.

“Raw – Una cruda verità comincia con Justine matricola al college di veterinaria, lo stesso frequentato dai suoi genitori e ora anche dalla sorella maggiore Alexia”, ha commentato Julia Ducournau, la regista del film approdato su Netflix. “Si sente come a casa ma lo shock è dietro l’angolo, lasciando emergere la sua vulnerabilità senza confini. Per lei, la scuola rappresenta la fine dell’innocenza, un taglio che lascia sempre profonde ferite. Da ragazza dolce, la vedremo trasformarsi e divenire disturbante, con una grandissima prova fisica di Garance Marillier”.

“Justine deve il suo nome al personaggio creato dal Marchese de Sade in Justine o le disavventure della virtù, la storia di una ragazza pura che diventa oggetto di piacere sessuale finendo con il trarre piacere da ciò. Tutto il film poggia sulla costruzione della sua identità e dei suoi valori etici all’interno di un sistema perverso, sia il nonnismo sia il suo contesto familiare. La mia Justine forgerà se stessa intorno alla maledizione di famiglia. Grazie al contatto con la sorella maggiore, che vive la sua stessa condizione, diventerà assertiva, scoprirà chi è realmente e accetterò (o rigetterà) il suo essere diversa”.

