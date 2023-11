Una spettacolare rapina e le sue conseguenze nella nuova adrenalinica serie tv Disney+

A rriva su Disney+ la serie tv Rapina e fuga con protagonista l’attrice Gemma Arterton. Al centro della storia originale, una rapina messa a segno che tra anni dopo chiede il conto ai professionisti che l’hanno portata a termine.

Disney+ propone dal 29 novembre la serie tv Rapina e fuga. Di produzione britannica, ha per protagonista l’attrice Gemma Arterton nei panni di Dianne Harewood, una famigerata criminale che ha organizzato un crimine ad alto rischio.

Muovendosi avanti e indietro nel tempo, la serie tv Disney+ Rapina e fuga comincia con il giovane Joe Petrus che, mentre sta vivendo il suo sogno americano, è richiamato a confrontarsi con la rapina avvenuta tre anni prima e le sue conseguenze. Nel ricco cast, anche Nathan Stewart-Jarrett, Kirby Howell-Baptiste ed Eddie Lizzard.

La trama della serie tv

All’inizio della serie tv Disney+ Rapina e fuga, Joe Petrus sta vivendo il sogno americano: fidanzato di Jules, padre di Frankie e Bud, ha avviato un’attività in proprio in una sonnolenta cittadina di periferia. Ma all’insaputa della sua famiglia, Joe ha un segreto. Tre anni prima, è stato reclutato dalla famigerata criminale britannica Dianne Harewood per unirsi alla sua banda e prendere parte a un crimine ad alto rischio che prometteva di rendere Joe ricco e di fornirgli una vita nuova di zecca.

E ora il pericoloso passato di Joe sta tornando a galla. Quando un assassino inizia a prendere di mira la banda dietro al crimine, Joe capisce che l’unico modo per tenere al sicuro la sua famiglia è tornare a Londra, entrare in contatto con la sua vecchia banda e rintracciare Dianne.

Il poster originale della serie tv Disney+ Rapina e fuga.

Un piano non sicuro

La mente criminale Dianne Harewood (Gemma Arterton) riunisce un gruppo di specialisti scelti uno per uno per compiere il colpo del secolo nella serie tv Disney+ Rapina e fuga, ma il furto è solo l'inizio della storia. Dopo aver messo in atto il loro piano, il gruppo accetta di sperdersi per tutto il mondo e godersi, sotto nuove identità, la loro parte dibottino, senza alcuna intenzione di rivedersi mai più.

"L'idea di avere un sacco di soldi e la possibilità di diventare chiunque si desideri è davvero interessante", ha raccontato lo scrittore e regista J Blakeson. "Ci sono interessanti scelte morali ed etiche che ciascuno dei personaggi deve fare quando si appresta a vivere una nuova vita".

Per uno dei membri della banda, Joe Petrus (Nathan Stewart-Jarrett), la risposta è sorprendentemente modesta: tre anni dopo il colpo, vive nella periferia dell'America con la sua fidanzata Jules (Kevin Vidal) e i loro due figli, e sta pianificando di trasformare un negozio di ferramenta in disuso in un bistro di quartiere. "C'è una forte componente di innocenza in Joe", ha sottolineato Stewart-Jarrett. "Desidera la normalità e il comfort, anche se non ha nulla di tutto ciò. Anela a cose che la maggior parte di noi dà per scontate: famiglia e sicurezza”.

Tuttavia, il piano di Joe di vivere il resto della sua vita nel più tranquillo anonimato va in fumo quando scopre che un ex membro del gruppo è stato assassinato, facendogli sospettare che la loro fuga non fosse così sicura come avevano supposto. Temendo che la sua copertura stia per saltare e che la sua famiglia sia a rischio, Joe si rende conto che deve tornare nel Regno Unito per rintracciare Dianne e il resto della banda.

"Non direi che Dianne è la cattiva della storia, ma è molto fredda, brutale e meticolosa", ha evidenziato l’attrice Gemma Arterton. "È una persona super intelligente e vendicativa, ed è piuttosto diversa da tutto ciò che ho interpretato in precedenza. È una persona piuttosto calma".

Azione a tutto spiano

La serie tv Disney+ Rapina e fuga, composta da otto episodi, salta avanti e indietro nel tempo, alternando il presente e la preparazione per il crimine, e Arterton ha apprezzato l'opportunità di recitare in alcune scene che rappresentano un topos per i film sulle rapine. "C'erano scene in cui dovevo spiegare il piano, come si vede in tutti i film sulle rapine", ha scherzato. "Era tutto nuovo per me, soprattutto perché Dianne è molto organizzata, l’esatto contrario di quella che sono io. Avevo appena interpretato un personaggio comico in Funny Woman: è stato bello cambiar completamente atmosfera!".

Nel corso della serie, che vede anche Eddie Lizzard nel ruolo del misterioso Vincent Hawkes, vengono gradualmente rivelati i dettagli di ciò che è accaduto durante la rapina, e ci sono ripercussioni sulle relazioni della banda nel presente, il che a sua volta spiegherà perché ora sono presi di mira... "Sono dei professionisti, e si chiamano solo con nomi in codice, così da non legarsi troppo gli uni agli altri", ha aggiunto Arterton. "Ma, mentre la storia avanza, accadono certe cose e le persone sono costrette a stringere alleanze impreviste".

Il nome in codice di Joe nella squadra è "Muscle" e la sua abilità fisica ha comportato molte sequenze d'azione in cui Stewart-Jarrett è stato coinvolto in prima persona. "Correre in giro e fare un sacco di acrobazie non è qualcosa che ho fatto prima", ha rivelato l’attore. "Ho seguito un regime fisico molto rigoroso per per interpretare Joe, ed è stato meraviglioso. È uno spettacolo ricco di azione. Spero che le persone si divertiranno a guardarlo".