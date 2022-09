Rainbow: Il film Netflix che rilegge Il mago di Oz in chiave fluida e moderna

P aco Leon presenta il film Netflix Rainbow, una moderna rilettura delle avventure di Dorothy alla ricerca di se stessa e di chi vuole essere.

Rainbow è il film che Netflix propone dal 30 settembre in esclusiva. È diretto e scritto da Paco Leon, attore passato dietro la macchina da presa. È un racconto moderno di un percorso di formazione liberamente ispirato al classico Il meraviglioso mago di Oz.

Tra gli interpreti del film Netflix Rainbow troviamo Dora Postigo, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril (alias Spirit Disco), Carmen Maura, Carmen Machi e Luis Bermejo. Interprete prolifico, Paco Leon è uno dei nomi più interessanti del cinema e della televisione spagnoli. Lo si ricorda in tantissimi film di cui è stato protagonista ma la sua fama è cresciuta in maniera esponenziale dopo la partecipazione alla serie tv cult, sempre per Netflix, La casa de las flores, a fianco di Veronica Castro.

La trama del film Rainbow

Al centro del film Netflix Rainbow c’è il personaggio di Dora, interpretato da Dora Postigo. Dora è un’adolescente con un talento straordinario per il canto e con un entusiasmo difficile da contenere. Dopo una forte discussione con il padre il giorno del suo compleanno, Dora esce di casa in compagnia del suo cane Toto e comincia il suo viaggio alla ricerca della madre, scomparsa da quando lei era una bambina.

Lungo la strada, Dora si fa nuovi amici con cui si incammina verso Ciudad Capital ma con cui affronta anche pericolosi nemici che cercano di impedirle con tutti i mezzi di scoprire il mistero legato al suo passato. Tuttavia, la vitalità e la magia di Dora l’aiuteranno a raggiungere la destinazione, una fine che segnerà l’inizio di un altro viaggio ancora.

Dora Postigo nel film Rainbow.

Realizzare chi siamo e chi vogliamo essere

“Dopo la fine della serie tv Arde Madrid e con l’aiuto della mia amica produttrice Sandra Hermida è nata in me la necessità di un cambio, di affrontare territori inediti”, ha commentato Paco Leon, regista del film Netflix Rainbow. “Avevamo in mente di andare a Los Angeles per scrivere Rainbow con Javier Gullon ma, all’improvviso, è arrivata la pandemia. Abbiamo allora deciso di scriverlo a distanza, chiusi nelle nostre case ma con il desiderio di viaggiare, vivere avventure, far festa e lasciarci andare alla fantasia. E la fantasia era necessaria come antidoto al momento che stavamo vivendo”.

Quindi, nella mente degli sceneggiatori del film Netflix, Rainbow è nato come risposta alla pandemia da Covid e alle sue restrizioni. “Il lockdown ci ha costretti tutti a grandi riflessioni esistenziali sul significato della vita e della morte. Ma ci spingeva anche a ricercare le radici di chi siamo e a capire quanto importante fosse conoscersi e accettarci. Ed in questo che Il meraviglioso mago di Oz, il romanzo di L. Frank Baum, ci è venuto incontro”, ha aggiunto Leon.

Il riferimento a Dorothy, al suo cane Totò e al suo viaggio verso la Città di Smeraldo è evidente sin dalla trama. “Seguendo il romanzo, Rainbow pone il viaggio come metafora della vita: la destinazione siamo noi stessi, il modo in cui affrontiamo il cammino e con chi lo percorriamo”, ha concluso Leon. “La storia racconta il viaggio iniziatico di un’adolescente che diventa adulta, scopre chi è e realizza chi vuole essere. Ma pone attenzione anche tra un vecchio modo di vedere le cose, rappresentato dalla generazione precedente, e il cambiamento che una nuova generazione – giovane, eversiva, adolescente o discriminata – esige”.

Ayax Pedrosa nel film Rainbow.

I personaggi principali

Definito da Leon come un musical senza essere un musical in senso stretto, Rainbow è un film Netflix popolato da diversi personaggi. Facciamo il punto sui principali.

Dora (Dora Postigo)

È un’adolescente intelligente, generosa, vitale e con un grande talento per la musica. Vive da sola con il padre ma, il giorno del suo sedicesimo compleanno, decide di scappare di casa alla ricerca delle proprie radici. Si imbatterà in nuovi amici e nemici che le cambieranno l’esistenza.

Muñeco (Ayax Pedrosa)

Selvaggio e imprevedibile, vive incatenato in una discarica finché Dora non lo libera. Stringono immediatamente amicizia ma il nostro “spaventapasseri” ha problemi mentali. Tuttavia, allo stesso tempo, ha una lucidità quasi shakespeariana che lo porta a dire sempre la verità.

Akin (Wekaforé Jibril)

Spirito libero, sensuale, fluido e magico. Tutti, anche suo fratello, vorrebbero contenerlo e frenarlo. Ma Akin fugge costantemente dalle catene sociali e da ogni stereotipo.

Coco (Carmen Maura)

Moglie del miliardario Arturo Weizexk, è proprietaria del conglomerato di W. Vive nell’illusione di diventare madre anche se ha più di 70 anni. Tutto ciò che ha verrà minacciato dall’arrivo di Dorothy.

Maribel (Carmen Machi)

È passata dall’essere la cameriera di Coco al divenire la sua migliore amica. Le cose, però, non sono migliorate di molto per lei. Intrappolata in una prigione d’oro, vive in una bugia che la logora costantemente.

José Luis (Luis Bermejo)

Vive in piena crisi emotiva ed esistenziale. Ed è sempre alla ricerca di ragioni per vivere.

Diego (Hovik Keuchkerian)

Padre di Dora, è completamente travolto dall’adolescenza della figlia.

