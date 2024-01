Su Netflix un crime di formazione tratto da un romanzo imperdibile

A rriva su Netflix la serie tv Ragazzo divora universo, adattamento dell’omonimo romanzo semiautobiografico di Trent Dalton. È una storia di formazione ma anche un crime con un tocco di realismo magico.

Netflix propone dall’11 gennaio la serie tv in sette episodi Ragazzo divora universo. Di produzione australiana è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Trent Dalton e segue la storia di formazione di un giovane che, cresciuto nelle periferie di Bisbane negli anni Ottanta, affronta la dura realtà della vita e i pericoli costanti che minacciano la sua famiglia.

Adattata per Netflix dallo sceneggiatore John Collee, la serie tv Ragazzo divora universo ha per protagonisti i giovani attori Felix Cameron e Zac Burgess nei panni di Eli Bell. Al loro fianco, troviamo Lee Tiger Halley, Travis Fimmel, Simon Baker, Phoebe Tonkin, Bryan Brown, Anthony LaPaglia e Sophie Wilde. La regia è invece affidata a Bharat Nalluri, Jocelyn Moorhouse e Kim Mordaunt.

Il protagonista Eli

Un'epica storia di formazione ambientata a Brisbane negli anni '80, in cui la magia e l'innocenza della giovinezza si intrecciano alla brutale realtà del mondo adulto. Un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un padrino che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter. Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, ma il destino continua a disseminare ostacoli sul suo cammino.

Adattata dall'iconico romanzo australiano di Trent Dalton, la serie tv Netflix Ragazzo divora universo esplora la storia di un ragazzino che diventa uomo, del bene che si confonde con il male e della quotidianità che diventa straordinarietà. Nel romanzo, il protagonista Eli cresce dall'età di 12 anni all'età di 19 nel corso della storia. Quando i lettori lo incontrano, è un ragazzino felice che vive con la mamma Frances (Phoebe Tonkin), il suo compagno Lyle (Travis Fimmel) e il fratello maggiore, Gus (Lee Tiger Halley). Eli adora la sua famiglia e il suo babysitter, Slim (Bryan Brown).

Slim ha insegnato a Eli a ricordare le cose collegando gli eventi a oggetti fisici, quindi Eli ha una memoria eccezionale. Ama anche il linguaggio e sogna di diventare un giornalista investigativo per un quotidiano. Il suo obiettivo a breve termine è far smettere a mamma e Lyle di vendere droga in modo che la famiglia possa trasferirsi in un quartiere più ricco. Sembra probabile che ciò possa accadere, ma poi Tytus Broz (Anthony LaPaglia) e Iwan Krol (Christopher James Baker) complicano la sua esistenza.

Con la mamma che finisce in prigione, Eli diventa ossessionato dal capire cosa rende un uomo buono e dal trovare un modo per abbattere Tytus Broz. Da soli, Eli e August devono andare a vivere con il padre Robert (Simon Baker), che Eli non vedeva dall'età di cinque anni. Durante questo periodo, Eli parla regolarmente con la consulente scolastica, la signora Birkbeck (Deborah Mailman). Lei incoraggia Eli ad accettare che il suo sogno ricorrente di una macchina che sprofonda nell'oceano non è in realtà un sogno, ma un ricordo, e che sta cercando di riprendersi da un trauma. Suggerisce anche che il fatto che Eli senta una voce, presumibilmente quella di August, dall'altro capo di un misterioso telefono rosso in una stanza nascosta nella casa di Lyle, è un'altra manifestazione del trauma di Eli.

Eli sceglie di credere alla signora Birkbeck e comincia a prendere le distanze da August e dalle sue insistenze sul poter vedere il futuro. Tuttavia, una volta che Eli ottiene un lavoro al The Courier-Mail e ha il compito di intervistare Tytus, decide che August è effettivamente profetico. Eli e il suo vecchio interesse amoroso, la reporter di cronaca Caitlyn Spies (Sophie Wilde), scoprono il bunker sotterraneo di Tytus… e qui ci fermiamo per non spoilerare troppo.

Il poster della serie tv Netflix Ragazzo divora universo.

Il romanzo

Ragazzo divora universo, la serie tv Netflix, è tratta da un romanzo in parte autobiografico pubblicato da Trent Dalton nel 2018. Fondamentalmente un crime, è anche una storia di formazione, primo amore e fratellanza, con un tocco di realismo magico. Dalton aveva sei anni quando scoprì che nella sua casa, nascosta dietro una porta scorrevole in un armadio a muro, c’era una stanza segreta con un telefono rosso: a rivelarglielo fu uno dei suoi tre fratelli. Ma è stato solo molti anni dopo che si rese conto che quella era la stanza degli inganni della sua famiglia.

Tale episodio è raccontato nel suo romanzo, Ragazzo divora universo, in cui i tre fratelli sono stati accorpati in uno solo, il muto Gus, e l’alter ego di Dalton è il dodicenne Eli Bell. I luoghi in cui si svolgono le vicende sono invece quelli reali: un sobborgo di Brisbane, nello stato australiano del Queensland. La madre di Eli, come quella dello scrittore, è tossicodipendente e coinvolta in una relazione sentimentale con un criminale di professione. Lyle è, infatti, un trafficante di seconda categoria di eroina, il che spiega la stanza degli inganni. (Dalton e sua madre concordano sul fatto che il libro sia una mescolanza al "50-50" di realtà e fantasia).

Dalton è un celebre giornalista di riviste in Australia, noto per la sua prosa lirica e, quindi, è uno shock per tutti scoprire le circostanze talvolta brutali in cui è cresciuto. La sua storia di crescita inizia nel 1985 e si conclude alcuni anni dopo con la carriera in erba di Eli come reporter di giornale. Nel mezzo, mentre cerca di vendicare un omicidio, Eli si infiltra in una prigione femminile il giorno di Natale, scopre un sindacato del crimine organizzato e si innamora di una donna più grande.

Ma, nonostante l’abbondanza d'azione, il racconto non è semplicemente un racconto di crimine. Il telefono rosso assume un ruolo importante: in una striscia di realismo magico, una voce misteriosa dall'altro capo della cornetta dispensa consigli criptici ma profetici a Eli. Tuttavia, come si scoprirà più avanti, il telefono rosso non è altro che lo strumento attraverso cui la psiche di Eli dà senso ai traumi subiti per via di decisioni prese da altri, dal padre e dalla madre in primis.

Ragazzo divora universo: Le foto della serie tv 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT