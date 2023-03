Ragazze elettriche: Le donne al potere della serie tv Prime Video

A rrivano su Prime Video i nove episodi della serie tv Ragazze elettriche. Con protagoniste Toni Collette e Auli’i Carvalho si interroga su cosa diventerebbe il mondo se si invertissero le dinamiche di potere tra uomini e donne.

Prime Video propone dal 31 marzo la serie tv Ragazze elettriche, tratta dall’omonimo romanzo di Noemi Alderman. Nei suoi nove episodi, racconta la storia di Margot Cleary-Lopez (Toni Collette), il sindaco di Seattle che si ritrova ad affrontare le conseguenze di qualcosa che potrebbe cambiare per sempre le dinamiche di potere tra uomini e donne.

Il mondo della serie tv Prime Video Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere.

Benefici e conseguenze del potere

Ragazze elettriche, il romanzo fantascientifico femminista di Naomi Alderman, esplora cosa accadrebbe se tutte le donne del mondo potessero fulminare chiunque a loro piacimento. Ora Ragazze elettrice è anche una serie tv targata Prime Video, adattata per lo schermo dalla stessa regista.

Ambientata tra Londra e Seattle, passando per la Nigeria e la Moldavia, con un cast internazionale di prim’ordine, la storia inizia con l’insorgere del “potere”, un’abilità che le ragazze adolescenti di tutto il mondo sviluppano improvvisamente in quello che diventa noto come “il giorno delle ragazze”. Quello che a prima vista è un semplice formicolio alle clavicole ben presto di trasforma nella capacità di rilasciare scariche elettriche dalla punta delle dita. Non passerà molto tempo prima che le ragazze si rendano conto di poter risvegliare lo stesso potere nelle donne più adulte, spingendo l’intero mondo a cambiare.

I benefici

Margot Clearly-Lopez (Toni Collette), il sindaco di Seattle, è una politica abituata a barcamenarsi in un contesto dominato dagli uomini ma il nuovo potere cambia le carte le carte in tavola. “Margot è una donna con i piedi ben saldi per terra, schietta e onesta”, ha rivelato Toni Collette. “Non mi sono ispirata a nessuna politica in particolare ma ho pensato semmai alla forza e alla determinazione dell’attivista Alexandria Ocasio-Cortez, costantemente impegnata nelle sue battaglie con grazia e passione”.

“Margot è anche la madre di tre bambini e la moglie di un marito solidale. In un momento di grande incertezza e di cambiamenti profondi, mette in gioco se stessa e il suo lavoro per rivelare cosa sta realmente accadendo”, ha proseguito Collette nello spiegare il suo personaggio. “In sintesi, è una donna che si destreggia brillantemente tra carriera e famiglia mentre il contesto intorno a lei diventa sempre più turbolento”.

Jos (Auli’i Carvalho), la figlia di Margot, ha all’inizio paura di quello che il potere comporta. Non riesce infatti a controllarne la forza e l’attivazione. “Il potere non sempre funzionare sempre: è per lei tanto frustrante quanto liberatorio”, ha annotato Auli’i Carvalho. “Jos ha 17 anni, frequenta il liceo e le piace anche un ragazzo quando il potere entra nella sua vita. Come ogni adolescente, vive le difficoltà dell’età e il potere non fa altro che amplificarle. Cambieranno le dinamiche di potere tra uomini e donne e non è roba da poco, si tratta di capire come le donne sapranno trarre vantaggio della loro nuova forza”.

Le conseguenze

Naturalmente, Margot teme l’impatto che il cambiamento avrà sulle sue figlie. “Jos ne risente molto”, ha spiegato Toni Collette. “Ma Margot riesce ad andare oltre. Trovando il coraggio di uscire dalla sua comfort zone, aiuta non solo le sue figlie ma anche tutta la popolazione femminile”.

Ciò però finisce con l’avere un effetto negativo sul resto della famiglia. “Il marito si sentirà ovviamente minacciato e abbandonato”, ha aggiunto l’attrice. “E al figlio maschio non farà bene lo status di improvvisa celebrità indesiderata che gli piove addosso. Tanto che prenderà una posizione estrema e di opposizione: è il caos per tutti quanti”.

“Il potere è un’arma a doppio taglio”, ha inoltre commentato Auli’i Carvalho. “Ogni donna sa cosa sia la frustrazione che si prova quando si decide di cambiare il mondo da sole. Le donne sopportano tanto e sono costrette a mettere da parte le loro ambizioni, i bisogni e i desideri, per farsi carico del resto”.

Il poster originale della serie tv Prime Video Ragazze elettriche.

Il romanzo di Naomi Alderman

La serie tv Prime Video Ragazze elettriche è l’adattamento di The Power, il romanzo distopico pubblicato nel 2016 dalla scrittrice britannica Naomi Alderman. La trama del romanzo è ambientata in un futuro prossimo in cui le donne hanno sviluppato un potere fisico, una sorta di scossa elettrica che possono usare per difendersi dagli aggressori. Questo potere viene presto scoperto e diffuso in tutto il mondo, portando a un cambiamento radicale nei ruoli di genere e nella politica globale.

Il romanzo tratta diverse tematiche femministe, tra cui il potere, l'oppressione, la violenza di genere e la costruzione sociale del genere stesso. In The Power, le donne, che storicamente sono state oppresse e discriminate, assumono il controllo del potere e diventano gli oppressori degli uomini. Questa inversione dei ruoli di genere evidenzia come il potere sia stato sempre associato al genere maschile e come il patriarcato abbia condizionato la società in cui viviamo.

Inoltre, il romanzo esplora anche come la società potrebbe cambiare se le donne avessero davvero il potere, ponendo domande sulla natura umana e sulla possibilità di creare un mondo giusto ed equo. The Power è stato acclamato dalla critica per la sua scrittura intelligente e la sua capacità di sfidare le idee preconcette sulla natura umana e sulle questioni di genere. Il romanzo ha vinto il premio Baileys Women's Prize for Fiction nel 2017.

